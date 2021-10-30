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Hull City’yi satın alıyor

#Hull City#Acun Ilıcalı#FUTBOL
Hull City’yi satın alıyor

Futbola olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı, İngiliz ekibi Hull City’nin yeni sahibi oluyor. 400 milyon TL karşılığında anlaştığı belirtilen Ilıcalı, “İngiltere’de Türk bayrağını dalgalandırmak ve dünyada ses getiren bir ekip yaratmak istiyorum” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde İngiliz futbol takımlarından Newcastle United’ın Prens Selman tarafından satın alınmasından sonra, bir başka İngiliz takımı Hull City’nin de satılacağı yönündeki iddialar kesinleşti. Taraftarlar ve kulübün sahibi olan Mısırlı Allam ailesi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 7 yıldan beri satışta olan Hull City’nin yeni sahibi Acun Ilıcalı oluyor.

30 MİLYON STERLİN

30 milyon Sterlin (400 milyon TL) karşılığında yapılan anlaşmaya göre, İngiltere Championship’te (2. lig) mücadele eden Hull City yeniden Premier Lig’de yer alırsa, Ilıcalı 20 milyon sterlin (264 milyon TL) daha ödeme yapacak. Kulüp krediler nedeniyle Allam ailesine yaklaşık 40 milyon sterlin borçlu. Ilıcalı’nın cazip teklifi de düşme hattında bulunan kulüp için büyük bir kurtuluş olarak görülüyor.

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM

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Geçtiğimiz yıl Hollanda futbol kulübü Fortuna Sittard’ın hissesini satın alan ve geçtiğimiz aylarda ortaklıktan ayrılan Acun Ilıcalı, eylül ayında yaptığı açıklamada, Hull City ile ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Hull City’nin başarısıyla İngiltere’de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Umarım Hull City, gelecekte teknik direktörden futbolcularına kadar Türklerden oluşur. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak.”

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#Hull City#Acun Ilıcalı#FUTBOL

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