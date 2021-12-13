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Hull City taraftarından Acun Ilıcalı'ya mesaj!

#Acun Ilıcalı#Hull City#İngiltere
Hull City taraftarından Acun Ilıcalıya mesaj

Futbola olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i almak için çalışmalara başladı.

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Sık sık kulübü ziyaret eden Ilıcalı, işlemlerin olumlu yönde gittiğini duyurdu. Acun Ilıcalı’nın Hull City’e ilgisi şehirde büyük bir heyecana neden oldu.

Bir röportajında 'İngiltere’den takım almak en büyük hayalimdi' diyen Ilıcalı’ya Hull City taraftarı pankartla cevap verdi.

TARAFTARIN DESTEĞİNİ ALDI

Bristol City maçı öncesi tribünde “Acun’un bir hayali vardı, güzel günler bizi çağırıyor” pankartı açan taraftarlar Türk bayraklarıyla ünlü televizyoncuya destek verdi.

Hull City taraftarından Acun Ilıcalıya mesaj

HEDEFİ PREMIER LİG

İngiliz ekibi Hull City'i satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, kulübü neden satın aldığını ve hedeflerini anlattı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...

 "3 ila 4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağımı söyleyebilirim. Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı."

"İngiltere'deki tüm kulüplere tek tek baktığımda, bir şey beni Hull City'e çekti. Finansal olarak diğer kulüplere baktığımda, Hull City'nin gerçekten ileride bir kulüp olduğunu gördüm."

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"İlginç olan şey şu ki, Hull City'i Premier Lig'de üst sıralara oynadığı dönemden hatırlıyorum. Herkes bana Hull City'nin nasıl bir kulüp olduğunu soruyordu. Mesut Özil'e karşı oynadıkları Federasyon Kupası finalini hatırlıyorum. O finalde şanssızdılar."

"Hull'a gittiğimde nasıl hissettiğimi görmek istedim. Hull'da insanları gerçekten çok sevdim. İngilizler yabancı insanlara gerçekten çok iyi davranıyorlar. Bu çok sevdiğim bir şey."

"Hepimiz futbolu çok seviyoruz, futbol delisiyiz. Takımın renkleri harika, sembolü harika, şehir harika ve küçük bir İstanbul'a benziyor. Şehrin içinde nehirler var, Boğaziçi Köprüsü gibi bir köprü var, Humber Köprüsü. İki şehir de deniz kıyısında ve sayabileceğim bir sürü benzerlik var. Hull'da çok iyi bir enerji hissettim. Şehirle ilgili her şeyi gerçekten çok sevdim."

"Tüm hayatım zorluklarla dolu geçti. Bir futbol muhabiri olarak işe başladım ve muhabir olarak başlayıp çok büyük bir TV kanalına sahip olan dünyadaki tek kişiyim. Kariyerimde başarılar elde ettim. Bunun nedeni ise takım oyununu çok iyi oynamamdır. Sadece kendim buraya gelmedim. Çok iyi bir takımım var ve elbette futbol dünyasına da çok yakınım. Çünkü futbolu çok seviyorum."

"Her şeyden önce başarı gelmediğinde taraftarlar öfkelenir. Futbol dünyasında bu durum her yerde aynıdır. Bu durumda ilişkiler iyiye gitmez. Ancak bunun tek başına sebebi, takım sahibi değildir. Bazen futbol öyle bir oyundur ki milyarlarca dolar harcar ama yine de hiçbir şey kazanamazsınız."

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"Kulüp sahibi Ehab ile çok iyi toplantılar yaptım. Telefonda çok fazla konuştuk. Çok dürüst, çok profesyonel, çok açık fikirli bir insan gördüm. Onunla konuştum her şey hakkında çok nettik. Kulüp için yaptığı şeyler önemli. Diğer Championship kulüpleri ve borçları hakkında çok şey duydum. Derby County'e ve 3-4 kulübe baktım, hepsi batıyorlar. Hull, çok büyük bir başarı edemese de, küme de düşse kulübü o kadar iyi yönetti ki, finansal hesaplara baktığımızda olumsuz bir şey görmüyoruz."

 

"İngiltere'ye para kazanmak için gelmiyorum. Ben ve ekibim sadece başarı için geliyoruz. Bütün ruhumuz sadece başarıyla besleniyor. Başarıdan daha önemli bir şey yoktur. Elbette başarılı olmak için her şekilde hazır olmalısınız. Bu yüzden başarılı olmak için çok motive olduğumuzu söyleyebilirim."

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"İngiltere'de eğlenmek için bir kulüp satın almıyorum. Başarı için ölüyoruz ve bu bizim stratejimiz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Hull City#İngiltere

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