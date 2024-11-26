Çifte ihanet bir değil iki yuvayı yıkmıştı: İş arkadaşınla ilişki yaşayıp hayatının hatasını yaptın

Haberin Devamı

Yine de kafalarda hep bu bir soru işareti vardı. Zaten sonuç olarak olaya bir başka kadının karıştığı bir süre önce ortaya çıktı.

Yakınları daha ilk dönemde "Evliliğin sonunun geldiği belliydi" yorumunu boşuna yapmamıştı belli ki.

Şimdi artık mutlu çiftin yuvası dağıldı... Biri yalnız başına hayatına devam ediyor. Diğeri ise uğruna evliliğini bitirdiği yeni aşkıyla ilgili gerçeği açıklamak için fırsat kolluyor.

BU AŞK UĞRUNA BİR DEĞİL İKİ EVLİLİK YIKILDI

Tabii ki hemen anladınız Hugh Jackman ile Sutton Foster'dan söz ettiğimizi...

Jackman ile Deborra Lee Furness'in boşanma açıklamasından bu yana ünlü çift mercek altında zaten. Yakın zamanda ortaya çıkan gerçeklere göre de bunun nedeni Jackman'ın, The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile yakınlaşması.

Bu arada küçük bir not...

Haberin Devamı

Bütün bunlardan yola çıkarak Jackman ile Foster yakınlaşmasının bir değil iki evliliği bitirdiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü Foster da bir süre önce eşi Ted Griffin'den boşandı.

'YUMUŞAK GEÇİŞ' İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR

Jackman ile Foster'ın yakın çevresine bakılırsa şimdi iki aşık, "yumuşak bir geçiş" yaparak ilişkilerini kamuoyuna da açıklamak için fırsat kolluyor.

Durum böyleyken bugüne kadar "iyi aile babası" ya da "sadık aşık" olarak bilinen Hugh Jackman ise sosyal medyada eleştiri oklarını üzerinde toplar oldu.

Jackman'ı yuvasını yıkmakla suçlayanların kullandığı platform ise ünlü oyuncunun sosyal medya sayfası.

Bunca yıldır bambaşka bir şekilde tanıdıkları Hugh Jackman'ı eleştirenler, yıldızın Instagram sayfasındaki paylaşımlarını ona yanlış yaptığını belirten yorumlarla dolduruyor.

Tabii ki ünlü oyuncu bunlar karşısında sessizliğini koruyor.





Haberin Devamı

'İŞ ARKADAŞINLA İLİŞKİYE GİRMEK HİÇ PROFESYONEL DEĞİL'

Jackman'ı eleştiren bir kullanıcı ona "Hayal kırıklığına uğradım. Senin iyi bir adam olduğunu düşünüyordum. Ama yanılmışım" diye seslendi.

Bir başkası "İş arkadaşınla ilişkiye girmek hiç profesyonel değil" cümlesiyle Jackman'ı eleştirdi.

Bir başkası ise görüşünü şu satırlarla belli etti: " Ben doğruyu biliyorum. Ve o imajını kurtarmak için bunu saklıyor. Karısı ve çocukları için çok üzgünüm."

Hugh Jackman'ın bir başka takipçisi ise belli ki ona fazlasıyla öfkelendi.

Çünkü ona şu satırları yazdı: " Karısını aldatan bir adam benim saygımı hak etmez."

Ünlü oyuncuyu iş arkadaşıyla yakınlaştığı için eleştirenlerin sayısı epey fazla. Diğer yandan Sutton Foster'a yönelik oklar da azımsanacak gibi değil.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldız kocası uğruna oyunculuğu bırakmıştı... Evlendik ama çocuk düşünmüyoruz Haberi görüntüle





FOSTER DA ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Foster'ı Jackman ile Deborra Lee Furness'in yuvasını yıkmakla suçlayan bir kullanıcı "Başkasının kocasını elinden almak vahşice bir hareket" sözleriyle eleştirdi.

Bir başkası öfkesine hakim olamayarak "Şimdi anladım Hugh ve sen yuva yıktınız" satırlarını yazdı.

Tabii ki bu arada Hugh Jackman ile Sutton Foster'a yönelik bu eleştirilere karşı çıkanlar da oldu.

Bu gruptakilerin ortak görüşü ise şu cümlelerle özetlenebilir: "Başkalarının özel hayatlarıyla niye bu kadar ilgileniyorsunuz. Herkesin 'dedikodu' olarak nitelendirdiği şeyleri duyduklarında her şeyi bilmeye yetkili olduklarını düşünüyorlar. Neden herkesi kınamaya ve yargılamaya hakları olduğunu sanıyorlar..."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Herkese tepeden bakamazsın Kate! Haberi görüntüle





ONLAR HAYATLARINDAN MEMNUN

Bütün bu eleştiri bombardımanına rağmen yakın çevrelerinin söylediğine göre Hugh Jackman ile Sutton Foster ilişkilerinin gidişinden gayet memnun.

Hatta hayatlarının en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor ikisi de.. Hatta kamuoyuna birlikte olduklarını açıklamak için de doğru zamanı bekliyorlar.

Bu arada Jackman'ın 27 yıllık evlilikten sonra boşandığı karısı Deborra Lee Furness da bir süre önce ilk kez evliliğinin başka bir kadın yüzünden yıkıldığını doğrulayan bir davranışta bulundu.

Dedikodu yazarı Tasha Lustig'in Instagram sayfasında paylaştığı ve Jackman ile karısının, Sutton Foster yüzünden boşandığını belirten videosunu beğendi.

Haberin Devamı

Hep sessiz kalan Deborra Lee Furness'ın bu davranışı da yuva yıkan ilişkinin doğrulandığı şeklinde yorumlandı.