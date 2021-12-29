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Hugh Jackman haberi sosyal medyadan duyurdu: Covid 19 oldum !

#Hugh Jackman#Covid 19#Koronavirüs
Hugh Jackman haberi sosyal medyadan duyurdu: Covid 19 oldum

Daha önce kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu bu kez de Covid 19 testinin pozitif çıktığını aynı yöntemle takipçilerine haber verdi.

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INSTAGRAM'DAN DUYURDU
53 yaşındaki Hugh Jackman, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu. Jackman, bu nedenle sahneye çıktığı The Music Man adlı Broadway gösterisinden de bir süre uzak kalacak. 

Hugh Jackman haberi sosyal medyadan duyurdu: Covid 19 oldum

HAFİF GEÇİRİYOR
Jackman, Instagram'da paylaştığı ve 30 saniye süren videoda, "Bu sabah Covid 19 testim pozitif çıktı" dedi. Siyah bir maske takan Jackman, semptomlarının ise hafif olduğunu sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, hastalığı soğuk algınlığına benzer belirtilerle geçirdiğini, boğazında bir kaşıntı olduğunu ve burnunun aktığını anlattı.

Hugh Jackman haberi sosyal medyadan duyurdu: Covid 19 oldum

'BENDEN DUYMANIZI İSTEDİM'
Takipçilerinin bu haberi kendisinden duymasını istediğini belirten Hugh Jackman "Lütfen güvende kalın, sağlıklı kalın ve kibar olun" diyerek sözlerini tamamladı. Ünlü oyuncu görev aldığı müzikalde en kısa zamanda tekrar sahneye çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.

Hugh Jackman haberi sosyal medyadan duyurdu: Covid 19 oldum

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ÜÇÜNCÜ DOZ AŞISINI DA OLDU
Hugh Jackman, 5 Aralık'taki paylaşımında da üçüncü doz yani hatırlatma doz aşısını da olduğunu yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Jackman bu paylaşımda kendisine aşı yapan Nermin adlı hemşireye de teşekkür etmişti.

Hugh Jackman haberi sosyal medyadan duyurdu: Covid 19 oldum

CİLT KANSERİYLE İLGİLİ FARKINDALIK YARATTI
Jackman daha önce de kansere yakalandığını yine sosyal medya hesabından duyurmuşu.
Hugh Jackman, hayatının sadece iyi değil kötü yanlarını da sosyal medyadan duyuruyor. Bu konudaki ilk paylaşımını yıllar önce yapmıştı Jackman. 2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman 2017 yılında bir sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha aynı hastalığa yakalandığını duyurdu. Oyuncu, burnundan bir başka tümör operasyonu geçirdiğini açıklamıştı o paylaşımında.

Hugh Jackman haberi sosyal medyadan duyurdu: Covid 19 oldum

'GÜNEŞ KREMİ KULLANIN!'
Aslında bu konuda bir tür farkındalık da yarattı Jackman. Cilt kanserine yakalanmamak için neler yapılması gerektiği konusunda takipçilerini de bilgilendirdi. Hatta Jackman bu konudaki bir paylaşımında , “Sık sık yapılan vücut kontrolleri ve harika doktorlar sayesinde, her şey iyi durumda. Pansuman daha kötü görünüyor. Yemin ederim! Güneş koruma sürün” notunu yazdı.

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#Hugh Jackman#Covid 19#Koronavirüs

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