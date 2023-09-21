Hayat kadÄ±nÄ±yla yakalanÄ±p 'psikolojim bozuk' demiÅŸti...Åžimdi 'kral sofrasÄ±'nda

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BÄ°R ESKÄ° AÅžKI BÄ°R YARATTIÄžI SKANDAL

Ä°ÅŸte bunlardan biri Ä°ngiliz oyuncu Hugh Grant. BugÃ¼n 63 yaÅŸÄ±nda olan oyuncu, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda DÃ¶rt Nikah Bir Cenaze (A Wedding and a Funeral) adlÄ± filmle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Ondan sonra da romantik filmlerin vazgeÃ§ilmez jÃ¶nÃ¼ olarak anÄ±ldÄ±.

Belli bir yaÅŸa geldikten sonra da "ArtÄ±k romantik komedilerde oynamak iÃ§in yaÅŸlÄ±yÄ±m' diyerek farklÄ± projelere yÃ¶neldi.

MesleÄŸiyle ilgili durum bÃ¶yle. Fakat Hugh Grant denilince akla ilk gelen ne yazÄ±k ki oynadÄ±ÄŸÄ± filmler deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Grant, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n unutulmaz skandallarÄ±ndan birinin kahramanÄ± oldu.

Bilenler bilir.... Grant, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Elizabeth Hurley ile iliÅŸkisiyle Ã§ok uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kaldÄ±. Ä°ki sevgili yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra da birbirleriyle Ã§ok iyi dost kaldÄ±lar.

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Ama Hurley iliÅŸkisinin son dÃ¶nemlerinde Grant, bir hayat kadÄ±nÄ±yla otomobilde yakalandÄ±. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemin en bÃ¼yÃ¼k skandallarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ± bu olay. Hemen hatÄ±rlatalÄ±m o sÄ±rada takvimler 1995 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

'PSÄ°KOLOJÄ°M BOZUKTU, ONDAN YAPTIM' DEDÄ°

Grant daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada psikolojisi bozuk olduÄŸu iÃ§in bÃ¶yle bir olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kendini bu kadar kÃ¶tÃ¼ hissetmesinin nedenini de Hollywood'da rol aldÄ±ÄŸÄ± ilk yapÄ±m olan Dokuz Ay (Nine Months) adlÄ± filme baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir podcast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Grant, filmin seyirciyle buluÅŸmadan Ã¶nce yapÄ±lan Ã¶zel gÃ¶steriminde yapÄ±mÄ± izlemiÅŸti. Kendisi dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m diÄŸer oyuncularÄ± gayet baÅŸarÄ±lÄ± bulan Grant; kendisinin ise berbat oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de psikolojisi bozuldu ve akla hayale gelmeyecek bir iÅŸ yaptÄ±.

Yani Elizabeth Hurley ile sevgiliyken gitti bir hayat kadÄ±nÄ±yla hem de otomobilde birlikte oldu. Kendi ifadesine gÃ¶re o kÃ¶tÃ¼ ruh haliyle, Los Angeles'taki Sunset BulvarÄ±'nda otomobilinde hayat kadÄ±nÄ± Divine Brown ile anlaÅŸtÄ±.

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Ä°kili, Grant'in otomobilinde polise yakalandÄ±. Ä°kisi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Grant, bin dolar para cezasÄ± aldÄ±, AIDS eÄŸitim programÄ±na katÄ±lmak zorunda kaldÄ±. Divine Brown ise 180 gÃ¼n hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

YarattÄ±ÄŸÄ± bu skandal Ã¶ylesine bÃ¼yÃ¼ktÃ¼ ki aradan geÃ§en bunca zamana karÅŸÄ±n hiÃ§ unutulmadÄ±. Bu yÃ¼zden de onun adÄ± geÃ§ince ilk olarak akÄ±llara oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerden Ã§ok bu skandal geliyor. Ã–zellikle belli bir neslin mensuplarÄ± arasÄ±nda.

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ESKÄ° GÃœNLER GERÄ°DE KALDI

Ä°ÅŸte o Hugh Grant bugÃ¼n artÄ±k bambaÅŸka birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Elbette 63 yaÅŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi olgunluÄŸun da bunda bÃ¼yÃ¼k etkisi var. Ãœstelik bir dÃ¶nemin mÃ¼zmin bekarlarÄ±ndan biri olarak bilinen Grant artÄ±k evli barklÄ± bir aile babasÄ±.

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Bu arada yarattÄ±ÄŸÄ± skandalÄ±n ardÄ±ndan Hurley ile iliÅŸkisi biten Grant, 2000'li yÄ±llarda "baba olmaya baÅŸladÄ±."

Bunu sÃ¶yledik Ã§Ã¼nkÃ¼ Grant, Ã¶nce Tighan Hong'dan iki Ã§ocuk sahibi oldu. ArdÄ±ndan da Ä°sveÃ§li yapÄ±mcÄ± Anna Eberstein ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Yani o deli dolu hÄ±zlÄ± gÃ¼nlerine bir son verdi. Åžimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu ve karÄ±sÄ±yla sakin ve mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor Grant.

BugÃ¼n onun artÄ±k 1995 yÄ±lÄ±nda kalan bu skandalÄ±nÄ±n yeniden hatÄ±rlanmasÄ±nÄ±n nedeni ise Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te gerÃ§ekleÅŸen bir etkinlik...

Ä°ngiltere'nin yeni kralÄ± 3. Charles ile eÅŸi KraliÃ§e Camilla resmi bir ziyaret iÃ§in Fransa'da bulunuyor. Ã‡ift onuruna dÃ¼n gece de Versailles SarayÄ±'nda Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuelle Macron ve eÅŸi tarafÄ±ndan resmi bir yemek dÃ¼zenlendi.

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RESMÄ° YEMEÄžE KARISIYLA BÄ°RLÄ°KTE KATILDI

O yemeÄŸe sinema, sanat ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼sÃ¼ de katÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte o konuklardan biri de HUgh Grant ile eÅŸi Anna Eberstein idi.

Son derece ÅŸÄ±k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergileyen ikili yemeÄŸe geÃ§meden Ã¶nce tÄ±pkÄ± diÄŸer konuklar gibi Ã¶zel bir tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±. O sÄ±rada da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kameralara poz verdiler.

Hugh Grant her ne kadar genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki fiziÄŸini koruyor olsa da artÄ±k ak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ saÃ§larÄ± ve oturaklÄ± tavÄ±rlarÄ±yla o hÄ±zlÄ± gÃ¼nlerini Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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Gecede Grant ile eÅŸinden baÅŸka birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ de yer aldÄ±. Ä°sterseniz bir zamanlarÄ±n artÄ±k durulup oturan ve aile babasÄ± olan skandalkahramanÄ±ndan sonra onlara da bir gÃ¶z atalÄ±m.





Gecede mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yaÅŸayan efsanelerinden Rolling Stones grubunun solisti MicK Jagger ile niÅŸanlÄ±sÄ± Divine Brown da konuklar arasÄ±ndaydÄ±.





FransÄ±z oyuncu Charlotet Gainsbourg'un kÄ±yafet seÃ§imi kuvvetli rÃ¼zgar yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼zel oyuncuya zorluk yaÅŸattÄ±.Â Â





Bir zamanlar Galatasaray'da top koÅŸturan Didier Drogba eÅŸiyle birlikte yemeÄŸe katÄ±ldÄ±.Â





FransÄ±z oyuncu Carole Bouquet iki renkli kÄ±yafetiyle ilgi Ã§ekti.

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ELIZABETH'Ä°N GERDANLIÄžI GÃ–Z KAMAÅžTIRDI

Tabii ki gecenin en ÅŸÄ±k ve iddialÄ± giyinenleri ev sahibi Brigitte Macron ile yemeÄŸin onur konuklarÄ±ndan KraliÃ§e Camilla oldu. Her ikisi de aynÄ± renkte giyindi. Brigitte dar kesim bir kÄ±yafet tercih ederken Camilla ise pelerinli bir model giydi.

KraliÃ§e Camilla'nÄ±n gerdanlÄ±ÄŸÄ± ise geÃ§en yÄ±l Ã¶len kayÄ±nvalhidesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'e bir saygÄ± duruÅŸu niteliÄŸindeydi. KraliÃ§e Elizabeth, bu gerdanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±k sÄ±k kullanÄ±rdÄ±.