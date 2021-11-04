Ä°ÅŸ gezisine gidiyorum diyerek terk eden kocasÄ±nÄ± kiralÄ±k katil tutup Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: Hapisten Ã§Ä±kÄ±nca kendini milyoner olarak buldu

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GERÃ‡EKTEN FÄ°LM OLDU

BÃ¶yle anlatÄ±nca kulaÄŸa "film gibi" gelen bu Ã¶ykÃ¼ gerÃ§eÄŸin ta kendisi. Ãœstelik de gerÃ§ekten iddialÄ± bir yapÄ±ma esin kaynaÄŸÄ± oldu. Pandemiye raÄŸmen Ã§ekimleri tamamlanan film bu ayÄ±n son haftasÄ±nda TÃ¼rkiye'de de gÃ¶sterime giriyor.

USTA YÃ–NETMEN SÄ°NEMAYA AKTARDI

Biraz Ã¶nce anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¶ykÃ¼, 90'lÄ± yÄ±llarda yaÅŸanÄ±p bitti. KahramanlarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ± hayata veda etti bazÄ±larÄ± da ilerleyen yaÅŸlarÄ±nda ve hala hayatta. DoÄŸal olarak da sinema dÃ¼nyasÄ± bu Ã¶ykÃ¼ye kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±. Usta yÃ¶netmen Ridley Scott'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturduÄŸu House of Gucci (Gucci'nin Evi) moda devi ailenin, zamanÄ±nda basÄ±nÄ±n gÃ¼ndemini Ã§ok meÅŸgul eden Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ beyazperdeye taÅŸÄ±yor.

LADY GAGA BAÅžROLDE

Ãœlkemizde 26 KasÄ±m'da seyirciyle buluÅŸacak olan filmde, 2018'de Bradley Cooper ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi A Star Is Born adlÄ± filmdeki performansÄ±yla tam not alan Lady Gaga, modern Ã§aÄŸlarÄ±n en ilginÃ§ figÃ¼rlerinden biri olan Patrizia Reggiani'yi yani moda devi Gucci'nin torunu Maurizio Gucci'yi, sÄ±rf aldatÄ±lmanÄ±n intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in kiralÄ±k katil tutup Ã¶ldÃ¼rten eski eÅŸini canlandÄ±rÄ±yor.

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GUCCI ROLÃœNDE ADAM DRIVER VAR

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda "kara dul" olarak anÄ±lan Patrizia Reggiani'yi beyazperdeye taÅŸÄ±mak iÃ§in de saÃ§Ä±nÄ± koyu renge boyatan Lady Gaga, kÄ±yafeti ve makyajÄ±yla da Reggiani'yi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir benzerlikle canlandÄ±rÄ±yor. Lady Gaga'nÄ±n filmdeki rol arkadaÅŸÄ± ise geÃ§en sezon A Marriage Story'deki performansÄ±yla bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapan Adam Driver.

JARED LETO YÄ°NE TANINMAZ HALDE

Filmin oyuncu kadrosunda Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons gibi sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ustalarÄ± rol alÄ±yor. Ãœstelik de baÅŸta Jared Leto olmak Ã¼zere oyuncularÄ±n birÃ§oÄŸu makyaj ve Ã§eÅŸitli protezler yardÄ±mÄ±yla tanÄ±nmayacak kadar deÄŸiÅŸti.

KÄ°TAP UYARLAMASI

"The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlÄ± kitaptan uyarlanan film, Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'nin iliÅŸkilerinin Ã§arpÄ±cÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini beyazperdeye taÅŸÄ±yor. Filmin senaryosunda ise Roberto Bentivegna'nÄ±n imzasÄ± var. Daha Ã§ekimleri aÅŸamasÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan House of Gucci adlÄ± filme konu olan Patricia Reggiani'ye gelirsek... Onun hayatÄ± en kliÅŸe tabiriyle gerÃ§ekten de filmlere konu olacak tÃ¼rden.

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Ä°Åž GEZÄ°SÄ° DEYÄ°P SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE KAÃ‡TI

Ä°talyan moda devi Gucci'nin kurucusunun torunu olan Maurizio Gucci ile Patrizia Reggiani, 1973 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ä°ki Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, lÃ¼ks, gÃ¶steriÅŸli hayatlarÄ±, katÄ±ldÄ±klarÄ± gÃ¶steriÅŸli partiler derken hep gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼. Fakat 1985 yÄ±lÄ±nda Maurizio Gucci'nin "bir iÅŸ gezisine gidiyorum" deyip evden Ã§Ä±kmasÄ±yla her ÅŸey tepetaklak oldu.. AslÄ±nda Gucci'nin iÅŸ gezisine gittiÄŸi yalandÄ±, genÃ§ bir kadÄ±nla kaÃ§Ä±p ailesini ve eÅŸini terk etmiÅŸti.

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BOÅžANINCA DA DEFTER KAPANMADI, BEYÄ°N TÃœMÃ–RÃœNÃœ BÄ°LE YENDÄ°

Fakat bu beklenmedik durum Patrizia Reggiani'nin hÄ±zlÄ± ve gÃ¶steriÅŸli yaÅŸam tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi. Ä°ki Ã§ocuÄŸuyla terk edilen Reggiani ile Maurizio Gucci, 1991 yÄ±lÄ±nda resmi olarak boÅŸandÄ±lar. Patrizia Reggiani, bu boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan 500 bin dolar tazminat aldÄ±. Ama onun iÃ§in bu defter kapanmadÄ±. BoÅŸanmadan bir yÄ±l sonra Patrizia Reggiani; beyninde bir tÃ¼mÃ¶r bulunduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Durum riskli olsa da baÅŸarÄ±lÄ± bir tedaviyle tekrar eski hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

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KÄ°RALIK KATÄ°L TUTUP Ã–LDÃœRTTÃœ, EVLÄ°LÄ°K HEVESÄ° KURSAÄžINDA KALDI

BoÅŸandÄ±ktan iki yÄ±l sonra, 1993'te Maurizio Gucci dedesinden kalan dev ÅŸirketin hisselerini 170 milyon dolara bir Bahreyn merkezli ÅŸirkete sattÄ±. Bu sÄ±rada yeni bir evlilik yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± da duyuldu. Fakat ne yazÄ±k ki bu evlilik sadece bir iddia olarak kaldÄ±. Ã‡Ã¼nktÃ¼ Patrizia Reggiani, bir medyumdan da destek alarak kiralÄ±k katil tuttu ve eski kocasÄ± Maurizio Gucci'yi Ã¶ldÃ¼rttÃ¼. Eski eÅŸi Ã¶ldÃ¼kten saatler sonra da o dÃ¶nemdeki sevgilisini kovup onun lÃ¼ks evine yerleÅŸti. Bu arada Reggiani'nin kiralÄ±k katile 300 bin euro Ã¶dediÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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POLÄ°SE OLUP BÄ°TENÄ° ANLATINCA...

Tam Reggiani, hayatÄ±nÄ± yoluna koyup intikamÄ±nÄ± da aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, kiralÄ±k katil bulma konusunda ona yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len medyum, polise olup biten her ÅŸeyi anlattÄ±. Reggiani tutuklandÄ±. KiralÄ±k katil tutmasÄ±nÄ±n nedeni sorulduÄŸunda da "gÃ¶zlerinin iyi gÃ¶rmediÄŸini ve Gucci'yi Ã¶ldÃ¼recek kurÅŸunu Ä±skalamak istemediÄŸini" anlattÄ±.

ALDIÄžI 29 YIL CEZA. 26 YILA Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°

YargÄ±landÄ± ve 29 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da Gucci iÃ§in tasarÄ±m yapan Tom Ford, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len patronunun intikamÄ±nÄ± alÄ±r gibi, tasarladÄ±ÄŸÄ± Gucci kelepÃ§elerini vitrine koydu. Patrizia Reggiani, her ne kadar 1998 yÄ±lÄ±nda 29 yÄ±l hapse mahkum olsa da cezasÄ± 26 yÄ±la indirildi. 2011'de de gÃ¼ndÃ¼zleri cezaevinden Ã§Ä±kÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na izin verildi. Fakat " HayatÄ±mda hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m, hapiste kalmayÄ± tercih ederim" diyerek bunu reddetti. Ä°ki yÄ±l sonra ise aynÄ± fÄ±rsattan yararlanarak bir mÃ¼cevher maÄŸazasÄ±nda ve bir yardÄ±m kuruluÅŸunda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

CEZAEVÄ°NDEN MÄ°LYONER OLARAK Ã‡IKTI

2017 yÄ±lÄ±nda iyi halden tahliye edilen Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden iki yÄ±l Ã¶nce kendisine yÄ±lda 1 milyon euro Ã¶deme yapÄ±lmasÄ±nÄ± garanti altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n geÃ§erliliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de istinaf mahkemesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.Â

BU KADARINI BEKLEMÄ°YORDU

Milano Ä°stinaf Mahkemesi, 2017 yÄ±lÄ±nda iyi hal gerekÃ§esiyle cezaevinden tahliye edilen Reggiani'nin Maurizio Gucci'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 2 yÄ±l Ã¶nce Reggiani'ye yÄ±lda 1.1 milyon Ä°sviÃ§re frankÄ± (1 milyon euro) Ã¶deme yapmayÄ± taahhÃ¼t ettiÄŸi anlaÅŸmanÄ±n hala geÃ§erli olduÄŸuna hÃ¼kmetti. Mahkeme kararÄ±yla Reggiani'nin hapiste geÃ§irdiÄŸi yÄ±llar iÃ§in de geriye dÃ¶nÃ¼k olarak Gucci'nin mirasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 20 milyon euro almasÄ± da karara baÄŸlandÄ±.

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Filmin kadrosunda Al Pacino da yer alÄ±yor.Â

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