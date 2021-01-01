Hoşçakal 2020

Bir yandan yürütmek zorunda olduğu işleri, bir yandan koronavirüs önlemleri derken İngiliz model ve tasarımı Kimberley Garner, 2020 yılını oldukça gerilimli bir şekilde geçirdi. 29 yaşındaki Garner, bir süredir yılın yorgunluğunu atmak için Barbados tatiline çıkmıştı. Kimliğini açıklamadığı sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tatilini çıkaran Garner, sonra da ABD, Miami'ye geçti. Güzel tasarımcı 2020 yılının 31 Aralık gününü de plajda geçirdi. Yine kendi koleksiyonundan seçtiği pembe bir bikini giyen Kimberley Garner, bol bol yüzüp dalgaların keyfini çıkardı. İddialı bikinisiyle Atlas Okyanusu'nun dalgalarına kendini bırakan Garner, paparazziler tarafından görüntülendiğini fark etti. Ancak bu durum bile onun keyfini kaçırmadı. Daha sonra kumsala dönen Kimberley Garner, sevgilisinin yanındaki şezlonga uzandı. İki sevgili zaman zaman şakalaşıp zaman zaman romantik anlar yaşayarak güneşlendi. KENDİ ÇİZDİ, KENDİ GİYDİ

Eski oyuncu yeni tasarımcı kendi imzasını taşıyan bikini ve mayolarla dikkat çekti. Rol aldığı Made In Chelsea adlı TV şovuyla adını duyuran Kimberley Garner, bir süredir moda dünyasında da iddialı.

Plaj giyimi tasarımları yapan 29 yaşındaki Garner, bir süredir Barbados'ta tatil yapıyor. Bu arada kendi koleksiyonlarının tanıtımını da üstleniyor.

Kimliği henüz bilinmeyen yeni sevgilisiyle ve bir grup arkadaşıyla tatilini sürdüren Garner, bir anlamda kendi tasarladığı bikinilerin tanıtımını da kendisi yapıyor. Her gün koleksiyonuna ait bir başka bikini ya da mayoyla plajda görüntüleniyor.

Önce İngiltere'de oyunculuk eğitimi alan Kimberley Garner, sonra da California'ya giderek eğitimini orada sürdürdü.

2012 yılında katıldığı Made In Chelsea adlı yapım sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu. Fakat sonra moda alanına yöneldi.

Kimberley Garner, son dönemde erkekler için de plaj koleksiyonları tasarlamaya yöneldi.