Genç model korku filmlerindeki gibi bir cinayete kurban gitmişti: Bedeninden ayrılan kafası bulundu

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TALİHSİZ MODELİN BEDENİNDEN AYRILAN KAFASI BULUNDU

Bu cinayeti daha da korkunç bir hale getiren ayrıntı ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan kişilerin Choi'ye olan yakınlığı. Tüyler ürperten diğer bir nokta Abby Choi'nin cansız bedeninin parçalara ayrılmış olması ve hala bazı parçaların bulunamaması.

Polis daha önce yaptığı araştırmada Choi'nin bazı beden parçalarını buldu. Fakat geride önemli bir parça kalmıştı: Choi'nin bedeninden ayrılan kafası. Hong Kong'da yayın yapan RTHK'nin haberine göre polis, genç kadının bedeninden ayrılan kafasını birtencerede buldu..





ESKİ EŞİ, ESKİ KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINDA

Bu korkunç cinayetin ardından Abby Choi'nin eski eşi Alex Kwong'un yanı sıra emekli bir polis olan eski kayınpederi 65 yaşındaki eski kayınpederi Kwong Kau, 31 yaşındaki ağabeyi Anthony gözaltına alındı. Choi'nin 63 yaşındaki eski kayınvalidesi Jenny Li ise suçu gizlemek ve adaleti yanıltmakla suçlanıp gözaltına alındı. Öte yandan Choi'nin bedeninin bazı parçalarının hala kayıp olduğu ve polisin aramalarını sürdürdüğü belirtildi.

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CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVİ ESKİ KAYINPEDERİ KİRALAMIŞ

Abby Choi'nin hayatına son veren ve polisin "planlanmış ve kasıtlı" olarak nitelendirdiği cinayetin Lung Mei adlı bir sahil kasabasında kiralanan evde gerçekleştiği belirtildi. Bu evin, Choi'nin eski kayınpederi tarafından kiralandığı belirtiliyor. Choi'nin parçalara ayrılmış cansız bedeninin bazı parçaları evdeki buzdolabında bulundu. Aynı evde Choi'nin kimlik kartı, kredi kartları ve genç modele ait diğer eşyalar da bulundu. Polis. "korku evinde" et kesicisi ve elektrikli testere gibi aletler de ele geçirdi. Tüyler ürperten bu keşfin ardından polis Abby Choi'nin eski kocası ve kayınpederinin peşine düşerek baba ile oğlu yakalayıp gözaltına aldı.

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İddialara göre Abby Choi'nin böylesine korkunç bir cinayete kurban gitmesinin nedeni, genç modelin eski eşi ve ailesiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar. Farklı gazetelerin ileri sürdüğüne göre Choi ile eski eşinin ailesi arasında 100 Milyon Hong Kong Doları (10.7 milyon sterlin) nedeniyle bir takım sorunlar yaşanıyordu. Bir kaynağa göre de anlaşmazlığın nedeni yüksek değeri olan bir mülktü.

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DERGİYE KAPAK POZU VERMİŞTİ

Bu ay içinde Monako'da yayınlanan L'Officiel adlı dergiye kapak pozu veren Abby Choi'nin en son bu hafta salı günü canlı olarak görüldüğü belirtildi. Genç model o sıradacansız bedenine ait parçaların bulunduğu kiralık eve doğru otomobil kullanıyordu. Polis, geçen perşembe gününden bu yana Abby Choi'yi arıyordu. Abby Choi, son Instagram paylaşımında Monako'da yayınlanan dergi için yapılan çekimlerden söz etmişti. Talihsiz model bu ayın ilk yarısında Paris Moda Haftası'na konuk olarak katılmıştı.

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