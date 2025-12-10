Güzelliğiyle nefes kesti, en yakışıklı erkeği öptü... Ama şimdi kim inanır çok ünlü olduğuna... Yanından geçenler bile tanıyamadı

Haberin Devamı

Elbette onları doğal halleriyle gördüğünüz anlardan söz ediyoruz. Hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza çıktıklarında ilk anda belki de hiçbir zaman tanıdık gelmezler size.

Çünkü birçoğu üzerlerinde günlük giysilerle, makyajsız, saçları da doğal halindeyken hiç de öyle kamera karşısında ya da kırmızı halıdaki gibi görünmezler. Özellikle de kariyerlerinde belli bir noktaya geldikten sonra bir köşeye geçenler.

1980'LER VE 90'LARDA BÜYÜK BİR YILDIZDI

İşte bu durumun son örneklerinden birini de 1980'lerin ve 90'ların yıldızlarından biri olan Geena Davis sergiledi.

The Accidental Tourist ile Oscar kazanan, Tootsie'deki performansıyla ortalığı yıkan, Thelma ve Louise ile sinema tarihine geçen Geena Davis.

Artık eskisi kadar kamera karşısına geçmeyen 69 yaşındaki Davis, geçtiğimiz hafta sonu Miami'de çıktığı bir alışveriş turunda görüntülendi.

Güzel olmasına gerçekten de güzeldi. Öyle "güzelliğinin yerinde yeller esiyor" denilecek türden bir görünümü yoktu.

Ama yine de sıradan bir kadın gibiydi Davis.

KIYAFET ALIŞVERİŞİNDEYDİ

Üzerinde gri eşofmanı, açık saçları ve makyajsız yüzüyle sıradan bir insan gibi kıyafetlere baktı. Bu arada yanından geçip gittiği birçok kişi de doğrusu onu tanımadı.

Ama elbette Geena Davis'i tanıyanlar da çıktı. Cep telefonuyla belki de hayranı oldukları yıldızı görüntülediler.

Davis de onlara gülümseyerek yanıt verdi.

Her ne kadar son yıllarda eskisi kadar kameralar karşısına geçmiyor olsa da Geena Davis, Hollywood'a damgasını vuran birçok filmde oynadı.

Alışveriş turunda çok kişi Geena Davis yanlarından geçip gittiğinde onu tanımadı. Ama tanıyanlar hemen cep telefonlarının deklanşörlerine bastı.

BİR DEĞİL BİRKAÇ TANE MÜZİK ALETİ ÇALMAYI ÖĞRENDİ

1956 yılında dünyaya gelen tam adıyla Virginia Elizabeth Davis, daha gençlik yıllarında sanatla ilgili bir kariyer oluşturmaya karar vermişti. Çocukluk çağlarından itibaren müzikle yakından ilgiliydi.

Piyano, flüt ve vurmalı çalgılardan bazılarını çalmayı öğrendi. Ergenlik yıllarında bir kilisede org çaldı. Davis, Boston Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar bölümünden başarıyla mezun oldu.

Bu arada uzun süre İsveç'te kaldığı için bu ülkenin dilini de akıcı şekilde konuştuğunu hatırlatalım.

Mezun olduktan sonra New York'taki bir mankenlik ajansı için çalışmaya başladı. O dönemde bir ara garsonluk da yaptı.

ONU USTA YÖNETMEN KEŞFETTİ: İşte o süreçte Sydney Pollack'ın dikkatini çekince başrolünde Dustin Hoffman' ın oynadığı Tootsie adlı filmdeki pembe dizi oyuncusu rolünü alarak beyaz perdeye geçiş yapmış oldu. Bu rolün ardından Family Ties ve bir bölümünü kendisinin yazdığı Buffalo Bill gibi dizilerde oynadı. Televizyon dizilerinin ardından sinema filmlerine devam eden Davis, 1982 yılında Chevy Chase ile birlikte Fletch adlı filmde rol aldı. The Accidental Tourist'deki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı aldı.





VE SONRA HAFIZALARA KAZINAN O FİLM GELDİ

1991 yılına gelindiğinde, radikal feminist üslubu ile büyük tartışmalara yol açan ve Susan Sarandon ile birlikte rol aldığı Thelma & Louise filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na aday olup, kariyerinin doruğuna çıksa da bir anda muhafazakâr kesimlerin öfkesine maruz kaldı ve bir kısım kadın izleyici tarafından düşman ilan edildi.

1993 yılında, Bruce Willis'in başrolünü oynadığı Die Hard 2 ve Cliffhanger filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Renny Harlin ile hem romantik hem de profesyonel bir ortaklığa girdi.

Özellikle Cutthroat Island filminin gişede büyük bir çöküş yaşaması ile birlikte sona ereceği düşünülen bu ilişkiye aynı yönetmenin 1996 yapımı The Long Kiss Goodnight adlı filmine kadar devam etti.

Bu filmden sonra beyaz perdeye uzun bir süre ara veren Davis, 1999 yılında Stuart Little adlı küçük bir fareyi konu alan filmde rol aldı.

Geena Davis, Thelma ve Louise adlı filmde o sıralarda daha kariyerinin başında olan ama yakışıklılığıyla dikkat çeken Brad Pitt ile birlikte oynadı.

HOLLYWOOD'UN EN UZUN BOYLU KADINLARINDAN BİRİ : Davis'in tek mahareti sinema ve müzik sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Davis aynı zamanda bir sporcu. 1.83'lük boyuyla Hollywood'un en uzun boylu kadın oyuncularından biri olan Davis, 1999'da ABD'de yapılan okçuluk olimpiyat takımı seçmelerinde takıma giremese de yarı finale kadar yükseldi.





DÖRT KEZ EVLENİP BOŞANDI: Biraz da Geena Davis'in özel hayatına bakalım... Davis, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini 1982 ile 1983 arasında Richard Emmolo ile yaptı. Ardından 1987 ile 1990 arasında meslektaşı Jeff Goldblum ile evli kaldı. Üçüncü evliliğini de 1993 ve 1998 arasında Renny Harlin ile gerçekleştirdi. Davis, 2001 yılında hayatını birleştirdiği Reza Jarrahy'den de 2021 yılında sona erdi. Yıldızın bu evliliklerden üç tane evladı bulunuyor.





HOLLYWOOD'UN KARANLIK YÜZÜNÜ DE ANLATTI

Geena Davis, kaleme aldığı Dying of Politeness (Kibarlığın Ölümü) adlı kitabında mesleğinin karanlık yüzünü de gözler önüne serdi. Sonra da New York Magazine'e anlattı.

Hatta o sırada meslektaşı Bill Murray'i de suçladı. Geena Davis'in programda söylediğine göre söz konusu taciz olayı, 1990 yılında Bill Murray ile birlikte oynadıkları Quick Change adlı filmin çekimleri sırasında yaşandı. Oyuncu, o sette Murray ile çalışmanın kendini rahatsız hissettirdiğini vurguladı.

Üstelik iddiasına göre Bill Murray, bir değil birkaç kez onu taciz etmeye yeltendi. Geena Davis'in anlattığı ilk olay, bir masaj makinesi yüzünden meydaha geldi. Davis, Bill Murray'in bir masaj aletini kendi üzerinde denemek için ısrar ettiğini söyledi.

O sırada filmin yapımcılarıyla birlikte bir otel odasında olduklarını belirten Geena Davis "Ona 'hayır, teşekkür ederim' dedim. Ama ısrarını sürdürdü. Ben de "hayır" diye tekrarladım. Sonra ona bağırdığım bir noktaya geldim. 'Bana sorup durmayı kes! Bunu yapmayacağım. Beni anlıyor musun? diye bağırdım" diye konuştu.

Davis son zamanlarda spot ışıklarının altından uzaklaştı. Kendini evine, ailesin ve çocuklarına verdi.