Hollywood’un karanlık yüzü

Darren Criss: Sadece güzelliği görüyoruz ızdıraplar pas geçiliyor

◊ “Hollywood”un sizin için anlamı neydi?

- Hollywood çok büyük bir kavram. Eğlence sektörünün kendisi. O kadar çok anlam yüklü ki Hollywood’a... Büyük hayaller, bir klasik, bir rüya hatta rüya fabrikası. Bu sektörde çalışan herkesin ziyaret etmeyi umduğu heyecan verici bir dağ...

◊ Dizi, Hollywood’un çıkarcı, önyargılı, ayrımcı ve kötü yönlerini gösteriyor. Diziye gelebilecek tepkileri hiç düşündünüz mü?

- Nasıl tepki verileceğini hiç düşünmedik... Sadece Hollywood’un bilmediğimiz öbür tarafını göstermek istedik. 1940’ların Hollywood’u göz alıcı bir dönem olarak anılıyor. Ama gerçek şu ki sadece güzelliği görüyoruz. Birçok alanda çekilen sıkıntılar, ızdıraplar pas geçiliyor.O döneme ait filmleri hâlâ izliyoruz. Ama o döneme ait önyargıyı, korkuyu ve baskıyı saklamak istiyoruz. 1940’larda Hollywood sisteminin parçası olanlara belki hayalleri ile ihtişam bahşetti ama karşılığında kendilerinden ödün verilmesi istendi. Dizide insanların nelerin üstesinden gelmek zorunda olduklarını gösteriyoruz. Her zaman kelebekler ile süslü bir hayatın parçası olmadıklarını anlatmak ve oldukları yere gelebilmek için uğraştıkları birçok şeytani şey olduğunu hatırlatmak istedik.Bu diziyi izleyenlerden tek isteğim dizideki şehvete ve müstehcenliğe daha az odaklanıp etrafında anlatılan hikayeye ve zorluklara karşı verilen mücadeleye dikkat etmeleri.

DİZİ MUTLU SONU HAK ETTİ

◊ Geçmişte yapılan hatalar tekrar mı ediliyor yoksa Hollywood gerçekten değişti mi?

- Umutsuz vaka bir idealistim. Daha iyi olduğumuza inanıyorum. Her şeyin bir anda değişmesi mümkün değil. Bir şeyler değişirken yeni tür direnişler ve zorluklar ortaya çıkar. Bu sadece Hollywood’da değil tarih boyunca tüm endüstrilerde böyle olmuştur. Bizden öncekiler kendi dönemlerinin mevcut durumlarına karşı savaşmışlar. O yüzden her şey mükemmel diyemem ama dizide izlediğimiz önyargılar, cinsel kimlikler, cinsel tercihler, ırkçılık gibi ana konularda daha iyi yere geldik. Özellikle son birkaç yıl kabul edilirlik ve farkındalık için tam bir Rönesans oldu. Daha yapacak çok işimiz, çözecek çok sorunumuz var ama umutluyum.

◊ 1940’ların Hollywood’unda mutlu bir son izledik. Neden gerçekte olmayan bir şekilde mutlu son?

- Karşı çıkanlara, muhaliflere daha az odaklanıp 1940’lardaki genç idealizmin umudu, dayanıklılığı, gücü ve bunun bizi ileriye nasıl taşıyabileceğine odaklandık.O yüzden yaratıcımız Ryan Murphy özel biri... Bir şeylerin üstesinden gelmek ve bu ideolojinin bir parçası olmak tabii ki mutlu sonu hak ediyor...

İnsanoğlu bir araya gelmek için bir yol bulacaktır

◊ Pandemi sebebiyle Hollywood zor günler geçiriyor. Pandemi sonrası sinemalar ile ilgili öngörüleriniz neler?

- Bu konudaki en son otorite ben olabilirim. Eğlence sektöründeki herkes gibi bu sorunun cevabını merak ediyorum. Cevabı bilemiyorum ama kaos zamanlarının sistemleri yeniden değerlendirmemizi sağladığını biliyorum.Karantina sonrası insanlarla yeniden iletişim kuracağım. Yeniden yabancı insanlarla bir şeyleri deneyimleyeceğim. Çünkü eğlence sektörünün amacı da bu öyle değil mi! İnsanları bir araya getirmek...Bence ne olursa olsun insanoğlu bir araya gelmek için bir yol bulacaktır. Her ne kadar telefon ekranlarındaki küçük dünyaya sıkışmış gibi görünsek de insanlar için bir araya gelmek kaçınılmaz bir ihtiyaç.



◊ Karantina günleri nasıl geçiyor?

- Hayat tarzıma tamamen ters bir durum. Evde çok az vakit geçiririm. Evde kalmak hayalini kurduğum bir şeydi. Ama bu hayalimi dünyanın kaosun içine düştüğü koşullarda gerçekleştirmek istemezdim. Evimde Japonca dersleri alıyorum, davul çalıyorum.

Jim Parsons: Kalp kırıcı bir sektör

◊ Dizide canlandırdığınız Henry Wilson gerçek bir karakter ve o zamanların Harvey Weinstein’ı olarak gösteriliyor. Dizide Wilson’un Hollywood’un ikonik aktörlerinden Rock Hudson’ı sıfırdan yaratmasını ve ilginç menajer-oyuncu ilişkisini izledik. Diziye hazırlanırken Wilson-Hudson ilişkisi hakkında neler öğrendiniz?

- Hem iş hem de kişisel ilişkileri hakkında çok şey okudum. Henry uzun yıllar Rock’ın kariyerinin bir parçasıydı. Henry, Rock’ı film yıldızı yapmak için her şeyi yaptı. Bir noktada Rock, Henry’nin işine son verdi çünkü Henry’nin Hollywood’daki şöhreti oldukça kötü bir hal almıştı.Rock belli bir seviyeye geldikten sonra Henry’den ayrılsa da Henry olmadan kariyerinde istediği noktaya gelemeyeceğini biliyordu hatta belki bir kariyeri bile olmayacaktı.

◊ Henry, en güçlü menajerken çok kötü bir son yaşadı...

- Çok rezil şeyler yapsa da Henry şov dünyasını derinden seven o dünyanın bir parçası olmak için elinden geleni yapan ve oyuncularını istediği noktaya getirmek için canla başla savaşan bir adamdı...Beş kuruşsuz öldü çünkü tüm parasını oyuncularına harcadı... Onları drama dersleri aldırdı, oyuncu koçları tuttu, konuşma dersleri aldırdı. Alkol bağımlılığı vardı. Rock Hudson, Henry’nin beş parasız kaldığını duyduğunda 20 bin dolarlık çek yollamış ve “Artık Henry’ye hiçbir bağım kalmadı bitti” demiş. Henry’nin tüm yaptıklarına rağmen içinde ona borçlu olduğunu ve Henry olmadan bulunduğu noktaya gelemeyeceğini biliyordu.Henry’nin oyuncuları için seçtiği yol kötüydü. Ama o dönemin toplumu da kolay değildi.Karanlık, gizli ve karmaşık ilişkiler yaşadı Henry. Sonunun kötü olması şaşırtıcı olmadı...

LOS ANGELES’LA BAŞA ÇIKMAK OLDUKÇA ZORDU

◊ Sizin başladığınız dönemde Hollywood’da keşke olmasaydı ya da farklı olsaydı yönler var mıydı?

- Kariyerime New York’ta Broadway’de başladım. Los Angeles’a taşınıp Hollywood’a geldiğimde sistem oturmuştu. Sadece iş bulabilmek ana sorundu. Gerçi şimdi dijital platformlar sayesinde farklı bir dönüşümün içine girdik. Hepimiz bu yeni sistemi anlamaya çalışıyoruz...

◊ Hollywood’a geldikten sonra iş bulup ünlü olana kadar nasıl bir dönem yaşadınız?

- Tiyatro ile başlamıştım fakir bir oyuncu değildim ama Los Angeles ile finansal ve duygusal olarak başa çıkmak oldukça zordu.Genç oyuncular için söylemek istediğim bir şey var. Sahip oldukları gençlik coşkusuyla engelleri aşacaklarını düşünmeleri güzel.Bu işe yeni başlayan her aktör bu duygulara sahip olmalı ya da kendilerine yeni bir iş dalı seçmeli. Çünkü çok kalp kırıcı bir sektör...