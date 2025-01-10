Hollywood'u yakan alevler ona dokunamadı... Ünlü oyuncunun mucize evi

Haberin Devamı

Ünlüler o yangına kadar sürdürdükleri görkemli hayatlarının en azından bir bölümünü kaybetti şu ana kadar. Sıradan insanlar için servet sayılacak ödemelerle satın aldıkları gösterişli malikaneleri yanıp kül oldu.

O lüks evlerden geriye sadece toz, duman ve oralarda geçirdikleri hayatın güzel anıları kaldı. Zaten birçok Hollywood ünlüsü de sosyal medya hesaplarında ya da katıldıkları programlarda bu durumu dile getiriyor. Hatta kimi gözyaşlarını bile tutamıyor olup biteni anlatırken.

Birçok ünlü sadece üzerindeki giysilerle çoluğunu çocuğunu ya da beslediği evcil hayvanı alıp gözyaşları içinde evini terk etti.

Haberin Devamı

BUNCA TOZ DUMAN ARASINDA BİR MUCİZE OLDU

Ama bütün bunlar olurken bir de büyük bir mucize gerçekleşti...

Ünlü çiftin 2010 yılından bu yana sahip olduğu malikanesi, kelimenin tam anlamıyla bir mucize eseri büyük yangından kurtuldu. Üstelik çok yakınındaki evler yanıp kül olduğu halde.

Bu şanslı ünlü çift, Tom Hanks ile karısı Rita Wilson...

Ünlü çiftin, Pacific Pelisades'te bir uçurumun kenarında bulunan 26 milyon dolar değerindeki malikanesi bir mucize eseri, önüne çıkanı yok eden alevlerden kurtuldu.

Tom Hanks ve Rita Wilson'ın, dört yatak odası, beş banyosu, yüzme havuzu, spor salonu ve bütün ünlü evlerinde bulunan konfora sahip olan bembeyaz malikanesi, hemen yakınındaki evler yandığı halde sapasağlam kaldı.

Tom Hanks ve Rita Wilson'ın beyaz malikanesi mucize eseri bütün Hollywood'u yakan alevlerden kurtuldu.

Diğer yandan Hanks ile Wilson'ın evinin hemen üst kısmında bulunan bir başka konutun ise yandığı ve hatta üzerinden dumanlar tüttüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Tom Hanks ile Rita Wilson'ın malikanesinin sokakların bile yanıp küle döndüğü bu kadar büyük bir yangından kurtulması ise büyük bir mucize olarak nitelendiriliyor.

Haberin Devamı

Bu arada Hanks ve Wilson'ın, yangından etkilenen başka bir böyle olan Malibu'da da 1991 yılında satın aldığı bir konutu daha bulunuyor. O mülkün akıbeti ise şu anda belirsiz.

ÇOCUKLARI BU MAHALLEDE BÜYÜDÜ

Ünlü çiftin oğlu Chet, yangının başladığı günlerde Instagram hesabından "Büyüdüğüm mahalle yanıyor" diyerek bir paylaşım yapmıştı. Ama büyük yangın, Hanks ile Wilson'ın konutuna ulaşamadı.

Chat her ne kadar bu mahallede büyüse de şu anda Nashville'de yani yangından kilometrelerce uzakta yaşıyor.

Büyük yangında kenti teslim alan alevler sadece ünlülerin evlerini değil caddeleri, sokakları, alışveriş merkezlerini, ünlülerin müdavimi olduğu lüks restoranları da yakıp kül etti.