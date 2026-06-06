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Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Steven Seagal#Kelly Lebrock#Vladimir Putin
Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 08:39

ÅžÃ¶yle bir bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Hollywood'un hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r aksiyon yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalarda yer etti Steven Seagalâ€¦

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Ã–zellikle 1990'lÄ± yÄ±llarda zirveye yerleÅŸti. AralarÄ±nda Under Siege (KuÅŸatma AltÄ±nda) Hard to Kill'in de bulunduÄŸu birÃ§ok yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ama son yÄ±llarda hakkÄ±nda ardÄ± ardÄ±na taciz sÃ¶ylentileri geldi. Hatta eski eÅŸlerinden Kelly LeBrock da bundan nasibini almÄ±ÅŸtÄ± sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.Â 

YÄ±llar sonra da Seagal hakkÄ±ndaÂ  "Onun iÃ§in Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum, Ã‡ocukluÄŸunda Ã§ok zulÃ¼m gÃ¶rmÃ¼ÅŸ" bile dedi.

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Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

HOLLYWOOD'U Ã‡OKTAN TERK ETTÄ°... ARTIK RUS OLDU
BugÃ¼n 74 yaÅŸÄ±nda olan Seagal, bu karmaÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollywood'u terk etti. Hatta ABD'yi bile terk edip Rusya'ya yerleÅŸti.

2016'da da resmen Rus vatandaÅŸÄ± oldu.

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Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir parantez aÃ§Ä±p Seagal'Ä±n aynÄ± zamanda SÄ±rbistan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Bir zamanlar Hollywood'da fÄ±rtÄ±nalar estiren Steven Seagal, son dokuz aydÄ±r da ortada gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Emekli oyuncu Ã§ok sÃ¼rpriz bir yerde bunca aranÄ±n ardÄ±ndan ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ST.PETERSBURG EKONOMÄ° FORUMU'NDA GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°Â 
Seagel, Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ekonomik Forumu'nda objektiflere takÄ±ldÄ±.Â

Belli ki boyattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±, aynÄ± renk sakallarÄ± ve kulaklÄ±ÄŸÄ±yla gayet ciddi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Seagal'Ä±n Forum kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen kÃ¼ltÃ¼rel bir panelde de konuÅŸmacÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

ABD'de Michigan'da dÃ¼nyaya gelen Seagel, 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana Rusya'da yaÅŸÄ±yor. Bundan iki yÄ±l Ã¶nce de Vladimir Putin'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir propaganda filminde rol aldÄ±.

Putin'e olan desteÄŸini esirgemeyen Seagal; Rusya'nÄ±n 2022'de baÅŸlayan Ukrayna iÅŸgalini desteklediÄŸini de hiÃ§bir zaman saklamadÄ±.

Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ArtÄ±k 70 yaÅŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakan Steven Seagal'Ä±n, saÃ§larÄ±nÄ±n ve sakallarÄ±nÄ±n koyu renge boyanmÄ±ÅŸ olmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ESKÄ° KARISI DAHÄ°L ONLARCA KADIN TACÄ°ZLE SUÃ‡LADI
Steven Seagal'Ä±n Hollywood'u ve ABD'yi terk etmesi de olaylÄ± bir ÅŸekilde olmuÅŸtu. Oyuncu hakkÄ±nda eski karÄ±sÄ± Kelly LeBrock dahil onlarca kadÄ±n tarafÄ±ndan tacizle suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda Jenny McCarthy, Portia de Rossi ve Julianna Marguiles gibi Ã¼nlÃ¼lerin de bulunduÄŸu 11 kadÄ±n Seagal'a yÃ¶nelik benzer suÃ§lamalarda bulundu.

1984 tarihli KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± KadÄ±n (Woman in Red) filmiyle tanÄ±nan Kelly LeBrock, 1987 ile 1996 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Steven Seagal hakkÄ±nda bir rÃ¶portajÄ±nda "O bir Hollywood trajedisi" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Sonra da "Onun iÃ§in Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. Belli ki Ã§ocukluÄŸunda Ã§ok zorbalÄ±k gÃ¶rmÃ¼ÅŸ. Ã‡ok hastalÄ±klÄ± ve Ã§ok zayÄ±f. Ona en iyisini diliyorum" demiÅŸti.

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Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ÃœNLÃœ AKSÄ°YON FÄ°LMLERÄ°NDE OYNADI
Steven Seagal, Hollywood'da aktif olduÄŸu dÃ¶nemlerde Hard to Kill, Maksimum Tehlike, Marked for Death, Out For Justice gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ±.

Seagal, ilk evliliÄŸini Miyako Fujitani ile yaptÄ±. Bu evlilikten modellik yapan bir oÄŸlu ve yazarlÄ±ÄŸÄ± seÃ§en bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Ä°kinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Adrienne La Russa ile yuvasÄ± sadece bir yÄ±l iÃ§inde daÄŸÄ±ldÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± ise oyuncu Kelly LeBrock oldu.

2001 yÄ±lÄ±nda MoÄŸalistanlÄ± Erdenetuya Batsukh ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve sekiz yÄ±l sonra onunla evlenip bir erkek evlat sahibi oldu.

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Film setlerinde taciz etmediÄŸi kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±...Eski oyuncu saÃ§Ä±nÄ± da sakalÄ±nÄ± da boyadÄ±... Ekonomi forumunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Â BugÃ¼n 74 yaÅŸÄ±nda olan Steven Seagal, 1980 ve 90'larda aksiyon filmlerinin yÄ±ldÄ±z oyuncusuydu.Â 

Steven Seagal hakkÄ±nda taciz suçlamasÄ±nda bulunanlardan biri de ünlü oyuncu Jenny McCarthy. Oyuncu, 1995 yapÄ±mÄ± Under Siege adlÄ± filmin provalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Seagal'Ä±n kendisinden, üzerindeki tüm elbiseleri çÄ±karmasÄ±nÄ± istediÄŸini ileri sürmüÅŸtü. ArdÄ±ndan da kendisine "Biliyorsun, bu bölüm çÄ±plaklÄ±k gerektiriyor. Ve ben senin giydiÄŸin bu elbise içinde aslÄ±nda nasÄ±l göründüÄŸünü bilemem" dediÄŸini belirtmiÅŸti.Portie De Rossi ile Julianne Marguiles da katÄ±ldÄ±klarÄ± oyuncu seçmeleri sÄ±rasÄ±nda Seagal'Ä±n kendilerini benzer ÅŸekilde taciz ettiklerini ileri sürmüÅŸtü. Regina Simons adlÄ± bir dublör de On Deadly Ground adlÄ± filmin çekimleri sÄ±rasÄ±nda Steven Seagal tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O dönemde 18 yaÅŸÄ±nda olan Simons, Seagal'Ä±n bir parti olduÄŸunu ileri sürerek kendisini evine davet ettiÄŸini de sözlerine eklemiÅŸti.

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