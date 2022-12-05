Hollywood yıldızı korkunç kazada hayatını kaybetmişti… Oğlu ve eski sevgilisi miras kavgasına tutuştu!

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Ünlü ABD’li oyuncu Anne Heche, ağustos ayının başında, Los Angeles’ta, tam da evinin önünde geçirdiği kaza yüzünden ağır yaralandı. ABD medyasına göre Anne Heche, entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldı. Yıldız oyuncunun vücudunda ağır yanıklar olduğu ortaya çıkmıştı. Hayranları ve ailesi umutlu haberi çok bekledi ancak yaşam destek ünitesine bağlanan Anne Heche’nin 15 Ağustos’ta hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya dair korkunç detaylarsa 53 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybettikten sonra duyuldu. Anne Heche, arabasını Los Angeles'ın Mar Vista bölgesinde yer alan bir eve hızla çarptı. Kaza sonrası araçta ve aracın içine daldığı evde yangın çıkarken Heche, soluduğu zehirli duman nedeniyle ciddi bir anoksik beyin ve akciğer hasarı yaşadı. Heche'nin vücudunda da yanıklar olduğu açıklandı. Yetenekli oyuncu Anne Heche daha 53 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti

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ÜNLÜ YILDIZ KORKUNÇ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Acilen hastaneye kaldırılan ama beyin ölümü gerçekleşen Heche, 9 gün yaşam destek ünitesine bağlı kaldıktan sonra 15 Ağustos'ta hayata gözlerini yumdu. Kazadan sonra olay yerine gelen ve ilk müdahaleleri yapan itfaiye görevlilerinin telsiz kayıtlarına ulaşıldığı söylendi ve bu kayıtlar basınla paylaşıldı. Ortaya çıkan detaylara göre ilk müdahale ekipleri kazadan kaynaklanan dumanlar nedeni ile 25 dakika boyunca ünlü oyuncunun içinde bulunduğu araca ulaşamadı. Araca ulaştıktan sonra da Heche'in yanan evin içinden çıkarılması 20 dakika sürdü. Yani ünlü oyuncu tam 45 dakika boyunca yanan aracın içinde kaldı ve zehirli dumanlara maruz kaldı. Olay kayıtlara kaza olarak geçti ve soruşturulma yapılmadan dosya kapatıldı.

1990’lı yıllarda “Altı Gün, Yedi Gece”, “Donnie Brasco” ve “Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum” gibi önemli filmlerde rol alan yıldız oyuncunun zaman zaman bağımlık sorunları yaşadığı, alkol ve uyuşturucu belasıyla boğuştuğu biliniyordu. Ancak bu sorunlarını saklamak yerine dünyayla dürüstçe paylaşan ve kimsenin kendi başına gelenleri yaşamaması için uğraşan Anne Heche, hollywood’un saygın isimlerinden biri olmayı sürdürmüştü. Heche, kendisi gibi oyuncu olan ve rol arkadaşlığı da yaptığı James Tupper'la büyük bir aşk yaşamıştı

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KAZANIN ARDINDAN TARTIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Kazanın ardından birçok tartışma yaşandı. Anne Heche’nin direksiyon başına bir madde etkisinde ya da sarhoş geçip geçmediği konuşulurken yıldız oyuncu sorumsuz davranmakla suçlandı. Sosyal medyada büyüyen tartışmalarda insanlar sürekli Anne Heche’yle ilgili haberler yapıldığını ancak oyuncunun aracıyla çarpıp hasar verdiği ve büyük sıkıntı yaşamasına sebep olduğu ev sahibinden hiç bahsedilmediği konuşuldu. Heche’nin geçirdiği kaza üzüntü yaratmıştı yaratmasına ancak kimileri onun ünü ve gücü sayesinde kazanın sorumluluğundan uzak tutulduğunu söyleyecekti. Ancak bu tartışmalar yıldız oyuncunun hayatını kaybetmesiyle son buldu.

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Oysa anlaşılan inişli çıkışlı bir kariyeri olan ve yaşantısında büyük zorluklar atlatan Anne Heche, mezarında bile huzur bulamayacaktı. Magazin sayfalarına düşen haberlere göre Heche’nin ardında bıraktıkları bir miras kavgası başlattı. Anne Heche'nin eski sevgilisi James Tupper, oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Homer'la geride kalan mal mülkü kimin alacağı konusunda anlaşmazlık yaşamaya başladı. Anne Heche'nin ilk evliliğini yaptığı Coleman "Coley" Laffoon'dan doğan oğlu Homer Laffon Heche artık 20 yaşında bir genç adam

ÖLÜR ÖLMEZ MİRAS KAVGASI BAŞLADI

Anne Heche, ilk evliliğini kameraman Coleman "Coley" Laffoon’la yapmıştı. 2000 yılında tanışan çift 2001’de evlendi. Bu evlilikten, şimdi 20 yaşında olan Homer adında bir oğlu olan Anne Heche, kocasından 2009 yılında boşandı. Heche kocasını, o günlerde çok aşık olduğunu söylediği James Tupper için terk etmişti. James Tupper da tıpkı Heche gibi oyuncuydu ve ikili Men in Trees adlı dizide 2 sezon birlikte rol almışlardı.

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Heche, o günlerde ilişkisini anlatırken James Tupper ile ‘ebedi nişanlı’ gibi hissettiğini söylemişti. Oğulları Atlas Heche Tupper, 2009 yılının mart ayında doğdu. 2018’de yollarını ayıran Heche ve Tupper hiç evlenmediler ancak oğullarının velayetini aralarında paylaştılar. Anne Heche gönlünü 2019’da bir kez daha bir rol arkadaşına; Thomas Jane’e kaptıracaktı. Çift bir kavgalı bir barışık bir ilişki yürütüyordu. Thomas Jane ve Anne Heche’nin yıldız oyuncunun kaza geçirip hayatını kaybettiği süreçte ayrı oldukları ortaya çıktı. Şimdi tüm bu aşklardan ve ayrılıklardan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Tek bir şey dışında: Büyük bir miras kavgası… Homer büyürken, annesinin uzun yıllar birlikte olduğu James Tupper'la bir aradaydı ve ikilinin iyi bir ilişkisi vardı. Homer'ın çocukluk fotoğraflarında Anne, James ve Homer hep birlikte görünüyorlar

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OĞLU VE ESKİ SEVGİLİSİ MAHKEMELİK OLDU

ABD basını Anne Heche’nin eski sevgilisi James Tupper ve 20 yaşındaki oğlu Homer Heche arasındaki miras tartışmasının detaylarını aktardı. Yazılanlara göre James Tupper, Homer’ın annesinin evinin 800 bin dolar değerinde olduğu iddiasına itiraz etmişti. Homer’ın annesinin ölümünün hemen ardından mahkemeye başvurduğu ve ondan kalan para ve diğer kıymetli şeylere sahip olmak için harekete geçtiği söyleniyor. Homer’a göre annesi geride birkaç ‘mütevazi’ banka hesabı, eserlerinden gelen telif ödemeleri, çok da değerli olmayan birkaç özel eşya ve yazdığı anı kitabı şayet basılırsa ondan gelecek satış kârını bırakmıştı. Avukatlar Anne Heche’nin yasal bir miras bırakmadığı açıkladılar. Yani bu da oyuncunun sahip olduğu şeylerin birinci derece yakınlarına kalacağı anlamına geliyor. Bu kavgayı başlatan da zaten Heche’nin ölmeden önce vasiyet yazmamış ve özel bir varis belirtmemiş olması.

Homer, mahkemeye başvurduğunda annesinin mülkünün 2 yasal varisi olduğunu belirtti: Kendisi ve 13 yaşındaki kardeşi Atlas. Atlas, Anne Heche’nin James Tupper’dan doğan küçük oğlu. Homer’a göre annesi vasiyet bırakmadığı için mülkünün ve geride bıraktığı diğer değerli şeylerin kontrolünün kendisine geçmesi gerekli. Mahkemeye yapılan başvuru da bu şekilde. Ancak James Tupper bu isteğe karşı çıktı ve kendisi de mirastan pay almayı talep etti. Tupper’a göre Anne Heche, ilişkileri sürerken ona bir eposta yollamıştı ve bu epostada bir de vasiyet vardı. Ancak Anne Heche’nin oğlu Homer bu belge annesi tarafından imzalanmadığı için geçersiz olduğunu iddia ediyor.

Şimdi ise Homer ve James Anne Heche'nin mirası yüzünden kavgaya tutuşmuş durumda

ARDINDA SERVET Mİ BORÇ MU BIRAKTI?

Hatta yıldız oyuncunun oğlunun son iddiasına ve mahkemeye sunduğu kayıtlara göre Anne Heche geride bir miras değil aslında borç bırakmış. Homer, bu alacağın borçlusunun Anne Heche’nin son erkek arkadaşı Thomas Jane olduğu ve ortada ödenmemiş 150 bin dolarlık bir kredi borcunun söz konusu olduğunu söylüyor.

Anne Heche’nin eski sevgilisi ve küçük oğlunun babası James Tupper’sa bambaşka bir hikâye anlatıyor. James mahkemeye Anne Heche’nin mülkün en az 1,6 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Anne'nin Screen Actors Guild'deki hayat sigortası poliçesinin de oldukça yüklü olduğunu belirten Tupper, en az 200 bin dolar değerindeki mücevher koleksiyonuna, 125 bin dolarlık özel yapım bir arabaya işaret etti. James Tupper’a göre ünlü oyuncunun banka hesaplarında 100 bin dolar var, üstelik gelecekte telif haklarından 600 bin dolar daha kazanç sağlanacak ve Heche’nin yazdığı kitabın anlaşmasının değeri de en az 400 bin dolar. Bir de bu kitaptan gelecekte kazanılacak kâr payı ve telifler de söz konusu olacak. OĞLU VE ESKİ AŞKI KOZLARINI PAYLAŞACAK

James Tupper’ın mahkemeye taşıdığı iddialardan biri de Homer’ın annesinin dairesindeki eşyaların envanterini yani listesini vermeyi reddettiği. Belli ki ikili bu eşyalardan çok maddi değer taşıyan birkaç parça bulursa onu da bölüşmeye çalışacak. İkilinin kozlarını mahkemede bugün paylaşacağı biliniyor. Mahkeme sonucunda ne olacağı henüz belli değil. Ancak arkasında bir Hollywood yıldızına göre gerçekten mütevazi sayılacak bir miras bırakan Anne Heche’nin korkunç şekilde hayatını kaybettikten sonra biri oğlu, biri de diğer oğlunun babası olan iki erkeğin tutuştuğu kavgadan dolayı mezarında kemiklerinin sızladığını söylemek pek de yersiz olmaz…