Hollywood kabusu! Los Angeles küle döndü… Yıldız isimler yanan evlerini çaresizce izlediler

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ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles’ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley’deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde iki gün önce başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

HOLLYWOOD'UN KALBİ YANDI!

Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.

Eyalet çapında milyonlarca kişi için uyarı yapılırken 100 bin kişi için tahliye emri verildi. Yangınlar nedeniyle onlarca okul kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor. Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildiriliyor.

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Yangınlarda şimdiye kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Hollywood’un yıldız oyuncularının büyük bir kısmının yaşadığı Pacific Palisades bölgesi yangından en çok etkilenen yerlerden biri. Ve bölgede oturan birçok ünlü isim ne yazık ki yangında evlerini kaybetti.

Usta aktör James Woods da yangında evini kaybetti... Woods evi küle dönmeden önceki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

ÜNLÜLERİN ŞEHRİ ARTIK "HAYALET ŞEHİR"

Evleri şans eseri yangından kurtulan birçok oyuncunun ise yaşadıkları mahalleler neredeyse yok oldu. Görgü tanığı olan ünlü isimler yaşadıkları bölgenin bir “hayalet şehre” dönüştüğünü söylerken evleri yanmasa da sayısız ünlü isim yaşadıkları bölgeyi kıl payı kaçarak terk etmek zorunda kaldı.

Yangında evini kaybeden oyunculardan Denise Crosby yaşadığı trajediyi sosyal medya hesabından “Dün sabah bana sonsuz mutluluk veren güzel bir evim vardı, kocamla tanıştığım ve oğlumu büyüttüğüm, sahip olduğum tek evdi, yetiştirdiğim meyve ağaçları ve yerel bitkilerle dolu bir bahçe. Şimdi hepsi kül oldu. Kalbim kırık” sözleriyle paylaştı

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BİRÇOK YILDIZ OYUNCU EVİNİ KAYBETTİ, YANGINDAN KURTULAN ÜNLÜLER BAŞKA ŞEHİRLERE KAÇTI

Evleri küle dönen yıldızların arasında Leighton Meester ve Adam Brody çifti, Anna Faris, Ricki Lake, Cary Elwes, Cameron Mathison, Spencer Pratt ve Heidi Montag, James Wooods, Eugine Levy, Paris Hilton, Diane Warren, Maria Shriver gibi isimler var.

Spencer Pratt yanan evlerini böyle izlerken eşi Heidi Montag da anne ve babasının evinin de yandığını gözyaşları içinde "Büyüdüğüm ev de kül oldu" diyerek anlattı

Bir kısım ünlü isim ise evleri yangından şans eseri kurtulsa da yaşadıkları bölgeye uzun süre belki de hiç geri dönme fırsatı bulamayacak. Efsane oyuncu Harrison Ford da bu isimlerden biri.

Harrison Ford yaşanan yıkımı polis arabasında üzgün gözlerle izledi

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EVLERİNİN KÜLE DÖNÜŞÜNÜ ÇARESİZLİK İÇİNDE İZLEDİLER

Polis korumasında yangını ve evinin durumunu görmeye gelen usta aktör polis aracının içinde kül olan mahalleri izlerken verdiği görüntüyle hayranlarını üzüntüye boğdu.

Yangınlar başladığından beri sosyal medya hesabından yaşananları anbean paylaşan usta oyuncu James Woods da ne yazık ki evini ilk kaybeden isimlerden biri oldu. Yaşadıklarını CNN yayınında anlatan Woods gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangında evini kaybeden James Woods yaşadıklarını CNN ekranında anlattı

Yangının etkilediği ve yaşanmaz hale getirdiği bölgeler Los Angeles’ta birçok filmin çekimlerinde doğal set olmuş, hafızalara kazınan sayısız filmde karşımıza çıkmıştı.

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MADDİ KAYIP BÜYÜK, SEKTÖR BİRÇOK AÇIDAN ZORA DÜŞECEK

Yaşanan felaketin maddi kaybı evleri etkilenen ve yanan oyuncular kadar sektör için de büyük bir yıkım anlamına gelecek. Hollywood’un yaşayacağı maddi kayıplar henüz ortaya çıkmasa da birçok film ve dizinin setlerinin duracağı öngörülüyor.

Yangın felaketinde 46 yıldır yaşadığı evi kaybeden Billy Crystal “Tanık olduğumuz ve yaşadığımız yıkımın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetmez. Bu trajedide evlerini ve işyerlerini kaybeden dostlarımız ve komşularımız için de üzülüyoruz. Janice ve ben 1979'dan beri evimizde yaşıyoruz. Çocuklarımızı ve torunlarımızı burada büyüttük. Evimizin her santimetresi sevgiyle doluydu. Elimizden alınamayacak güzel anılar. Elbette kalbimiz kırık ama çocuklarımızın ve dostlarımızın sevgisiyle bunu da atlatacağız" dedi

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Hollywood’da başlayan ödül sezonu da bu korkunç yangınlardan payını almış durumda. Birçok önemli ödül için adaylıkların açıklanacağı törenler iptal edildi. 2025 Oscar ödüllerinin de adaylıklarının açıklanacağı organizasyon da yapılamayacak.