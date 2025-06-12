Hizmetçisiyle kaçamak ilişki yaşamıştı... Yasak aşk çocuğunu kardeşlerinden ayırdı

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Aslına bakılırsa başardığı da hiç öyle küçümsenecek bir şey değil. Vücut geliştirmeye gönül verip gittiği Hollywood'un en nüfuzlu ve ünlü yıldızlarından birine dönüştü.

Buraya kadar olup biteni herkes biliyor zaten.

Ama Schwarzenegger'ın son birkaç yıldır gündemin ilk sırasında yer almasının nedeni bambaşka.. Yıllardır sakladığı yasak aşk çocuğunu sonunda itiraf ettikten sonra da hayatı değişti.

Uzun sözün kısası Schqarzenegger, Maria Shriver ile evliyken yanlarında hizmetli olarak çalışan Mildred Baena'dan Joseph adı verilen bir erkek çocuk sahibi oldu.. Bunu uzun süre saklasa da sonunda gerçek ortaya çıktı. Yıldız da evlilik dışı oğlunu kabullendi.

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ONU 'YASAL' ÇOCUKLARINDAN AYRI TUTUYOR

Ama görünüşe göre onu Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından ayrı tutuyor. Bunun son örneğini de geçtiğimiz gün katıldığı bir galada gözler önüne serdi.

Bir dijital platform için çekilen Fubar adlı filmin galasında tüm çocukları destek verdi 77 yaşındaki Schwarzenegger'a…

Boşandığı karısı Maria Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen 35 yaşındaki Katherine ve kocası Chris Pratt'ın yanı sıra diğer çocuklar, 33 yaşındaki Christina, 31 yaşındaki Patrick, 27 yaşındaki Christopher oyuncuyla birlikte kırmızı halıda poz verdi.

Ama o sırada Arnold Schwarzenegger'ın yanında hizmetçisi Mildred Baena ile evliliğinden doğan 27 yaşındaki oğlu Joseph Baena yoktu.

ONU DİĞER KARDEŞLERİNDEN AYIRDI

Schwarzenegger, yasak aşk çocuğu Joseph ile de evliliğinden dünyaya gelen diğer çocuklarından ayrı olarak poz verdi. Yine de yüzündeki gülümsemeye bakılırsa Joseph bu olup bitenden çok da rahatsız değildi. Ya da belki kalp kırıklığını gülümsemesinin ardına sakladı.

Aslına bakılırsa kendisi de gerçeği sonradan öğrenen Joseph Baena, kendisi babasının ünlü soyadını kullanmak istemediğini, ondan faydalanmayı düşünmediğini söylemişti.

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Diğer yandan Arnold Schwarzenegger, Joseph ile de vakit geçirirken objektiflere takılıyor.

Schwarzenegger'ın Mildred Baena ile ilişkisi Maria Shriver ile evliliğinin yıkılmasına da neden olmuştu. Bu gerçeği uzun süre saklayan yıldız sonunda artık kaçacak yeri kalmayınca her şeyi itiraf etti. Hatta sonra üzerine de çok konuştu.

Schwarzenegger, bir süre önce verdiği bir röportajda konuyu yine gündeme getirip eski eşi Maria Shriver ile evliliğinin bitmesinde kendisinin suçlu olduğunu söyledikten sonra gözler bir kez daha bu olayın kahramanlarına çevrildi.

MILDRED'IN KOCASI BİLE ONU KENDİ OĞLU SANDI

Schwarzenegger, Maria Shriver ile evliyken Mildred Baena da onların evinde hizmetli olarak çalışıyordu.

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O sırada Baena da Rogelio Baena ile evliydi. Buna rağmen ikili, duygularına hakim olamadan kısa bir kaçamak yaşadılar. Ama bu öyle hemen bıçakla kesilir gibi bitecek bir durum değildi.

Mildred hamile kalmıştı. Aslında ikisi de gerçeği bilseler de yıllarca sakladılar. Baena ile Schwarzenegger'ın ilişkisinden Joseph adında bir erkek çocuk dünyaya geldi.

Mildred Baena'nın kocası onun kendi oğlu olduğunu sanıyordu. Tabii ki Maria da bunu sonradan yıldızla birlikte gittikleri evlilik terapisi sırasında net olarak öğrendi.

Schwarzenegger o dönemde bu konuda aklından geçenleri "O çocuğun Mildred'ın kocasından olduğu konusunda kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Ama çocuk giderek bana benziyordu" diye anlatmıştı.

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İşin ilginci Schwarzenegger'ın hizmetlisiyle karısının aynı zamanda hamile kalıp beş gün arayla doğum yapmasıydı.

KOCASI DA GERÇEĞİ BOŞANIRKEN ÖĞRENDİ

Aslında Maria Shriver evin diğer çalışanlarının fısıltılarından bu durumdan şüphelenmişti. Sonunda birlikte gittikleri terapide kocasına bunu doğrudan sordu ve "evet" yanıtını aldı. Zaten bundan sonra da evlilikleri bitti.

Öte yandan Mildred Baena'nın kocası Rogerio da bu gerçeği boşanırken öğrendi. Tabii ki şoke oldu. Kısacası bu kaçamak iki çiftin de evliliğini dağıttı.

Mildred Baena bu konuda nadir de olsa röportaj verdi geçmişte. Bu konu hakkında Maria Shriver ile neler konuştuğunu da anlatmıştı.

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Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini söyledi.

Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi.





Bu olayın sonucunda Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver de boşandı. Mildred ile Rogelio Baena da.. Olay o anda kapandı gibi göründü belki ama yankıları sürüyor.