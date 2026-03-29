Hizmetçisinden doğan oğlu evliliğine mal olmuştu… Onu yıllar sonra bağrına bastı

Üstelik yaşananlar sadece 25 yıllık evliliğinin bitmesine yol açmadı. Hollywood’da kazandığı şöhretin ardından siyasete de atılan ünlü oyuncu en sonunda politika kariyerine de veda etti…

Sinema dünyasının efsane yıldızı Arnold Schwarzenegger, yıllar yılı sırt çevirdikten sonra bağrına bastığı gayrimeşru çocuğu Joseph Baena'nın ilk vücut geliştirme yarışması için ona antrenman yapmasına yardımcı oluyor.

78 yaşındaki yıldız oyuncu yedi kez Mr. Olympia seçilmişti. Arnold Schwarzenegger şimdi 28 yaşındaki oğlu Joseph Baena'ya, spor salonunda katılacağı vücut geliştirme yarışması için destek veriyor.

Joseph Baena, ünlü babasının yardımıyla bu önemli yarışmaya hazırlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun soyadını taşımadığı babasının desteğiyle ilk kez bir vücut geliştirme yarışmasına katılıyor.

Bir yandan oyunculuk yapan bir yandan da babasının ayak izlerini takip ederek vücut geliştirme sporuna gönül veren Joseph Baena, babası Arnold Schwarzenegger’a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Joseph Baena, 2023’te verdiği bir röportajda efsane oyuncu için “O harika bir baba. O, örnek alınacak harika bir insan ve tanıdığım en zeki adam" demişti. Ancak baba oğlun yolculuğu bu kadar mutlu başlamamıştı…

Eski Kaliforniya Valisi'nin beş çocuğunun arasında Joseph Baena, aslında ondan uzakta, annesiyle büyümüş olsa da en çok babasının izinden giden çocuğu oldu.

Joseph Baena, babası Arnold Schwarzenegger için "Harika bir yolculuk oldu ve her zaman yaptığım her şeyde bana çok destek oldu. Bu yüzden, onun gibi bir babaya sahip olduğum için gerçekten minnettarım” dese de çocukluğu ondan ayrı geçmişti.

Pepperdine Üniversitesi mezunu olan Baena, 2011 yılında Schwarzenegger'in eski hizmetçisiyle yaşadığı “tek gecelik ilişki” sonucu doğduğu ortaya çıktığı sırada henüz 13 yaşındaydı. Bu olay, Schwarzenegger’ın gazeteci Maria Shriver ile 25 yıllık evliliğinin sona ermesine ve 2021'de resmen boşanmalarına yol açmıştı.

Joseph Baena ve Arnold Schwarzenegger ilk olarak fitness sayesinde yakınlaştılar ve Schwarzenegger ona 1985'te yazdığı Modern Vücut Geliştirme Ansiklopedisi'nin bir kopyasını hediye etti.

Babasının izinden gitse de onun “torpili” sayesinde bir yere varmak istemediğini sürekli olarak belirten Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver’ın tüm evliliği boyunca evlerinde çalışan hizmetlileri Mildred Baena’dan doğdu.

Oyunculuk kariyerinin ardından siyasete de atılan efsane isim Kaliforniya valisi olmuştu. Bu skandal ortaya çıkınca hem 25 yıllık evliliği bitti hem de siyasi kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Schwarzenegger, o dönemde kendisi gibi evli olan Mildred Baena’dan doğan yasak aşk çocuğunu saklamış, Joseph Baena da onun oğlu olduğunu bilmeden büyümüştü.

Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan sırrını açıkladı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu ancak o zaman öğrendi. Bu skandal çok konuşulmuş; Schwarzenegger yıllar sonra yazdığı anı kitabında pişmanlığını anlatmıştı.

Arnold Schwarzenegger, yıllarca görmediği, hiçbir ilişkisi olmayan oğluna yıllar sonra sahip çıktı ve onunla görüşmeye başladı.

Tüm çocukluğu ve gençliği boyunca annesinin patronu olarak bildiği adamın babası olduğunu öğrenen Joseph Baena tüm yaşananlara rağmen onunla iyi bir ilişki kurdu. Boşanmanın sorun olmadığını ancak çeyrek asrı birlikte geçirdiği eşi Maria Shriver’ı çok özlediğini yaşlı gözlerle itiraf eden Arnold Schwarzenegger da en küçük oğluyla elinden geldiğince sağlıklı bir ilişki kurdu.

Baba oğlun birbirlerine fiziksel olarak çok benzemeleri de görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor...