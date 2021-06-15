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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 15.06.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

Hızlı ve aşık! İlker Kaleli ve sevgilisi Sıla, Bodrum'da...

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Hızlı ve aşık! İlker Kaleli ve sevgilisi Sıla, Bodrum'da...

İlişkilerini sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan eden Sıla ve İlker Kaleli, ilk kez birlikte görüntülendi. Âşıklar, Bodrum’da motosiklet üzerinde objektife yansıdı.

GAZA BASIP UZAKLAŞTI

Bir süredir Sıla’nın Bodrum-Bitez’deki evinde tatil yapan sevgililer, önceki gün Ortakent’te objektife takıldı. Çift, motosikletle trafikte görüntülendi. Muhabirleri fark edince şaşıran İlker Kaleli, gaza basarak uzaklaştı.

Hızlı ve aşık İlker Kaleli ve sevgilisi Sıla, Bodrumda...

ŞU CANIMIN CANISIN

İlker Kaleli, aşklarını Instagram’da “Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine. Bilmediğim, canımdan can bir yere” notuyla itiraf etmiş, Sıla da sevgilisiyle fotoğrafını “Şu canımın canısın” notuyla yayınlamıştı.

Hızlı ve aşık İlker Kaleli ve sevgilisi Sıla, Bodrumda...

Trafikte görüntülenince şaşkınlık yaşayan İlker Kaleli ve Sıla hızlanarak uzaklaştı.

Hızlı ve aşık İlker Kaleli ve sevgilisi Sıla, Bodrumda...

Sıla ve İlker Kaleli sosyal medyada paylaştıkları bu siyah-beyaz kareyle aşklarını duyurmuştu.

 

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