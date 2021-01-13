Hızla kilo veriyordu: Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı
Sefirin Kızı dizisinin Naresi’ni canlandıran Neslihan Atagül, sağlık sorunlarıyla gündemde. Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül’ün bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.
Çekimleri Muğla'da gerçekleşen Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün bir hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi bir düşen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı iddia edildi.
Geçirgen bağırsak sendromu nedir?
Bağırsak yüzeyindeki protein yapılı zonulin molekülü sindirilmiş olan gıda parçacıklarının vücuda girmesine izin verirken, zararlı ve patojen maddelerin geçişine engel olur. Bağırsaktaki floranın bozulmasıyla bağırsak bariyeri geçirgen hale gelir, seçiciliğini kaybeder ve sindirilmemiş gıda parçacıklarının kana geçmesine neden olur. Geçirgen bağırsak sendromunun nedeni, bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıdır.
Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler?
Besin alerjileri
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Deri hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Vitamin eksiklikleri
Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete
Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren
Fibromiyalji
Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri
Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma
Irritabl bağırsak sendromu
Kronik yorgunluk
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle