Hızla kilo veriyordu: Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı

Çekimleri Muğla'da gerçekleşen Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün bir hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi bir düşen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı iddia edildi.

Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Bağırsak yüzeyindeki protein yapılı zonulin molekülü sindirilmiş olan gıda parçacıklarının vücuda girmesine izin verirken, zararlı ve patojen maddelerin geçişine engel olur. Bağırsaktaki floranın bozulmasıyla bağırsak bariyeri geçirgen hale gelir, seçiciliğini kaybeder ve sindirilmemiş gıda parçacıklarının kana geçmesine neden olur. Geçirgen bağırsak sendromunun nedeni, bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıdır.

Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler?

Besin alerjileri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Deri hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Vitamin eksiklikleri

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

Fibromiyalji

Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

Irritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk