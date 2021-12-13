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Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: 'Miyavlayarak' tacı taktı

#Miss Universe#Kainat Güzeli#Harnaaz Sandhu
Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

Kainatın en güzeli seçildi... Bu yıl İsrail'in Eilat kentinde 70'inci kez gerçekleştirilen Kainat Güzeli yarışmasını Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Sandhu kazandı. Sandhu'nun, sevinç gözyaşları içinde tacını taktığı yarışmada ikinciliği Güney Afrika güzeli Lalela Mswane, üçüncülügü de Paraguay temsilcisi Nadia Ferreira aldı.

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SUNUCU,  TAKLİT YAPMASINI İSTEDİ
21 yaşındaki Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, yarışmanın başında sunucu Steve Harvey'in ilginç isteğiyle öne çıkmıştı. Harvey, yarışma gecesinin başında güzellerle konuşurken Sandhu'ya "Bazı hayvanları çok iyi taklit ettiğini söylüyorlar. Haydi en iyi yaptığın taklidi duyalım" dedi.

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

KEDİ GİBİ MİYAVLADI
Sandhu, sunucunun bu isteğine "Aman Tanrım, Steve ! Dünyanın gözü önünde bunu yapmayı beklemiyordum" dedi. Ardından da ekledi: "Bunu yapmak zorundayım, başka seçeneğim yok." Sohbet sırasında en çok kedileri sevdiğini belirten Harnaaz Sandhu, birkaç kez miyavlayarak kedi taklidi yaptı.

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÜNDEME GETİRDİ
Harnaaz Sandhu, yarışma sırasında güzellerle yapılan kısa sohbetlerden birinde de iklim değişikliği sorununu gündeme getirdi. Sandhu "Dürüst olmak gerekirse doğanın bu kadar çok sorunu olması kalbimi kırıyor. Üstelik bunun denedi de bizim davranışlarımız" dedi.

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

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'HAREKETE GEÇME ZAMANI'
Artık doğayı kurtarmak için harekete geçme zamanı olduğunu da vurgulayan HarnaAz Sandhu sözlerini şöyle sürdürdü: "Her eylem doğayı kurtarabilir ya da öldürebilir. Doğayı korumak ve onun zarar görmesini engellemek tövbe etmekteNnve onarmaktan iyidir." Harnaaz Sandhu, sonra da "Bugün sizi ikna etmeye çalıştığım konu bu" diye sözlerini tamamladı.

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

'HAYATINIZIN LİDERİ SİZSİNİZ'
Miss Universe (Kainat Güzeli) tacını giydikten sonra da Harnaaz Sandhu, genç kızlara bazı önerilerde de bulundu. Bugünün gençliğinin hissettiği en büyük baskının "kendilerine inanmak" olduğunu söyledi. Sandhu "Kendinizin tek ve biricik olduğunu bilmek sizi güzelleştirir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın ve dünyada olup biten daha önemli şeyleri konuşalım. Bence anlamak zorunda olduğunuz şey bu. Kendi hayatınızın lideri sizsiniz" diyerek devam etti.

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

'BEN KENDİME İNANDIM VE ŞİMDİ BURADAYIM'
Haarnaz Sandhu "Ben kendime inandım, o yüzden bugün buradayım" diyerek sözlerini tamamladı.

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

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'UMARIM İLHAM KAYNAĞI OLMUŞUMDUR'
Harnaaz Sandhu, annesiyle birlikte mülteci kamplarında yaşayan kadınları sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmeye çabalayan bir gönüllü aynı zamanda. Bir oyuncu olan Harnaaz Sandhu, rol aldığı iki filmin de yakında gösterime gireceğini söyledi. Oyunculuk kariyerinde güçlü karakterleri canlandırmayı sevdiğini söyleyen Sandhu bu konuda da "kadınlarla ilgili tabuları yıkarak onlara neler yapabileceklerini göstermeyi" amaçladığını belirtti. 

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

MUTLULUK GÖZYAŞLARI
Kainat Güzeli tacını giyen Sandhu "Umarım tutkularımı izleyerek ve kalbimin sesini dinleyerek insanlara ilham vermişimdir" dedi. Sandhu, Kainat Güzeli olarak adı açıklandığında mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

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Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

GECENİN EN MUTLU ÜÇLÜSÜ
Yarışmada ikinciliği Güney Afrika güzeli Lalela Mswane, üçüncülüğü de Paraguay temsilcisi Nadia Ferreira aldı.

Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, 2021 Kainat Güzeli seçildi: Miyavlayarak tacı taktı

TÜRK GÜZELİ DERECEYE GİREMEDİ
Yarışmada Türkiye'yi Cemrenaz Turhan temsil etti. Turhan dereceye giremedi. 

 

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#Miss Universe#Kainat Güzeli#Harnaaz Sandhu

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