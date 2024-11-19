Hem birbirlerinin hem doğanın kollarında yaşıyorlar.... Nasıl da değiştik sevgilim, iki kişiydik artık dört kişiyiz!

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Elbette bunun tersi örnekler de var... Çiftler tanışır... Aralarında usul usul bir aşk başlar ve bu yıllar sürecek bir beraberliğin ilk adımı olur.

Bu aşk onları tam bir aile olmaya taşır, yani çoluk çocuğa karışırlar. Üstelik aralarından bazıları da hayatlarını tümden değiştirir.

Çocuklarını daha doğal ortamlarda büyütmek isterler... Bir yandan mesleklerini sürdürseler de diğer yandan da hayatlarını temelden değiştirirler.

ONLARI ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Tıpkı sinema ve TV dünyasının ünlü çiftlerinden Hilarie Burton ile kocası Jeffrey Dean Morgan gibi...

2009 yılında arkadaşları aracılığıyla tanışan iki oyuncu, o zamandan bu yana hiç ayrılmadılar... Aradan geçen zamanda saçlarına aklar düştü, ama aşkları katlandı.

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Bu arada iki çocuklarını da doğal bir ortamda büyütüyorlar. Bütün bunlar olurken bu ünlü çift radikal bir karar aldı. Yine de büyük kentten tamamen kopmadan New York yakınlarında bir çiftlik aldılar ve hayatlarını orada kurdular.

DİZİDEKİ ROL ARKADAŞI MUTLULUĞUNUN YOLUNU AÇTI

Onların bu mutluluğunun mimarları ise Hilarie Burton'ın One Tree Hill adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Danneel Ackles ve kocası.

Bir gün kocası Jensen ile birlikte Hilarie ve Jeffrey'i tanıştırdı Danneel.

Tabii ki o ilk tanışmanın ardından Burton ile Morgan arasında hızlı bir aşk başladı. "Hızlı" dedik çünkü sadece bir yıl sonra oğulları Augustus dünyaya geldi.

Onun doğumundan kısa süre sonra Hilarie Burton bir gazeteye verdiği röportajda "Çok mutluyuz ve biz iyi bir takımız. Ayrıca böyle bir ailemiz olduğu için de çok şanslıyız" diye anlattı durumlarını...

Bu arada Burton, o röportajda oğlunun adını daha açıklamamıştı... Bunun nedenini de "Bütün anneler gibi onu korumak istiyorum" diyerek ifade etmişti.

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ÖZEL HAYATLARIYLA İLGİLİ SER VERİP SIR VERMEDİLER

Hilarie ile Jeffrey, hayatlarını da meraklı gözlerden uzakta geçirdiler. İlk kez ilişkileri başladıktan bir yıl sonra kırmızı halıya el ele çıktılar.

2017 yılında ikinci bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladılar. Zaten bir süre sonra da kızları George Virginia dünyaya geldi.

İkinci bebeğin doğumundan bir yıl sonra da Hilarie Burton ile Jeffrey Dean Morgan bir anda faklı bir adım attı.

İKİNCİ ÇOCUK DÜNYAYA GELİNCE ÇİFTLİK SATIN ALDILAR

New York kırsalında bir çiftlik satın aldılar. O zamandan beri de bu çiftlikte yaşamlarını sürdürüyorlar.

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Orada çeşit çeşit hayvanları var ve ayrıca çeşitli sebze ve meyveler de yetiştiriyorlar.

Hilarie Burton ile Jeffrey Dean Morgan, aralarındaki aşk giderek şiddetlendiği halde hemen evlenmediler.

Bunun için ikinci çocuklarını doğumundan sonrasını beklediler... 2019 yılının ekim ayında New York'ta aile üyelerinin ve çok yakın dostlarının katıldığı bir törenle hayatlarını bu kez resmen birleştirdiler.

10 YIL BİRLİKTE YAŞAYIP SONRA EVLENDİLER

Burton bu konuda bir sosyal medya paylaşımında şunları yazmıştı. " On yıl kadar bir süre karı- koca gibi yaşadık. Normal bir aile kurduk, bir çiftliğimiz var ve ait olduğumuz toplumu bulduk. Yıllarca bazı yayın organları bizim 2014 ya da 2015'te evlendiğimizi yazdı. Hatta benim daha önce evlenip boşandığım da yazıldı. Ama bütün bunlar gerçeği yansıtmıyordu. Sonuçta biz kendi gerçeğimizi biliyoruz:"

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Özetle Hilarie Burton ile Jeffrey Dean Morgan, 2019 yılında resmen evlendiler. Şimdi çiftliklerinde iki çocuklarını büyütüp bir yandan da hayvanlarıyla ve bitkileriyle ilgileniyorlar.

Hilarie ve Jeffrey, New York yakınlarında Mischief adını verdikleri çiftliklerinde yaşıyorlar. Bu arada Hilarie Burton'ın kırsal yaşamı anlatan bir kitap yazdığını da hatırlatalım.

42 yaşındaki Hilarie Burton ile 58 yaşındaki Jeffrey Dean Morgan, kelimenin tam anlamıyla birlikte yaşlandılar.. Bir yandan çiftlikleriyle ilgilenirken diğer yandan da iki çocuklarını büyütüyor ünlü çift. Bu arada Burton artık saçını boyatmayı bıraktığını da söylemişti. Yani gerçekten de doğal bir ortamda yaşıyor ünlü çift.