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Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı!
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İlk kez temmuz ayında Çeşme’de el ele görüntülenen, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, önceki akşam Bebek Otel’in kulübünde eğlencedeydi.

Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı, aşk sorularına “Gurur’la arkadaşız” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi.

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğanın kaçış taktiği tutmadı

Altınbilek’in aracı, Aydoğan’ın bindiği taksiyi takip etti. İki araç Levent’teki bir binanın önünde durdu. Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.
Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğanın kaçış taktiği tutmadı

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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