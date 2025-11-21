Azarlanmanın intikamını böyle aldı: 'İnanıyorum ki Tanrı hak edenin yolunu açar'

Haberin Devamı

Bir yetişkin olduğunda aslında bunları söylerken kime "merhaba" ya da "elveda" diyeceğinden emin olmadığını fark etti. Ama bir ayrıntı vardı: Her iki durumda da birilerine el sallaması gerekiyordu. Tıpkı bir güzellik kraliçesi gibi!

Zaten yıllar sonra da bilinçaltındaki bu hayal gerçek oldu... Kainatın en güzeli olarak tacını giydi ve sahneden herkese mutluluk gözyaşları içinde el salladı.

AZARLANMANIN İNTİKAMINI ALDI

Bu anlattığımız, daha bugün Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında kraliçe seçilen Fatima Bosch'un öyküsü... Ya da tam adıyla Fatima Bosch Fernandez'in.

25 yaşındaki Meksikalı Bosch Fernandez, Tayland'da düzenlenen olaylı Kainat Güzeli yarışmasının en çok konuşulan katılımcısıydı. Yarışmanın sunusu Nawat Itsaragrisil ile girdiği tartışmada diskalifiye olmakla bile tehdit edilen Fatima Bosch, bir anlamda intikamını da aldı.

2025 yılının Kainat Güzeli tacı onun başına takıldı.

Aslına bakılırsa Bosch'un güzellik yarışmalarına bakışı öyle pek de olumlu değildi başlarda. Ama sonra ülkesinde bu işin önde gelen isimlerinden biri olan George Figueroa ile tanışınca fikri değişti.

'CESARETİMİ TOPLAYIP ORADA OLMALIYIM'

Söylediğine göre bu tanışmanın ardından aklında bir şimşek çaktı.

Bunu da daha yarışma sonuçlanmadan verdiği bir röportajda şöyle anlattı Fatima: "Söyleyecek bir şeyi olan gerçek kadınlar istiyorlar ve artık 21'inci yüzyıldayız. İşte o zaman bu yrışmanın sesimi iyilik için kullanabileceğim bir yer olduğunu gördüm. Cesaretimi toplayıp burada olmalıydım."

Bu şekilde de onu Kainat Güzeli olmaya götüren yol önünde açıldı... Fatima ülkesi Meksika'da yapılan güzellik yarışmasında doğum yeri olan Taepa'yı temsil etti ve ülkesinin en güzel kızı seçildi.

Moda tasarımı konusunda eğitim gören Fatima Bosch, ülkesinde kazandığı bu yarışmanın ardından halkın da büyük desteğini arkasına aldı.

Eylül ayında ülkesindeki güzellik yarışmasını kazanan Fatima'nın hazırlık için çok az zamanı kalmıştı aslında...

Fatima Bosch Fernandez, çocukluğunda disleksi ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunları yaşadı. Bu yüzden okulda arkadaşlarından zorbalık bile gördü.





'BİR ÜLKE SİZİ ÇAĞIRIYORSA ORADA YAZILACAK BİR ÖYKÜNÜZ VARDIR'

Ama diğer yandan Tayland onun için bir rüya ülkesiydi. Bunu da yarışmadan önce verdiği bir röportajda şöyle anlattı: "Her zaman Tayland'a gitmek istedim. Çünkü orada savunmasız topluluklardaki çocuklara İngilizce öğreten bir program var ve ayrıca fillere banyo yaptırıp bakım da yapabiliyorsunuz. Programı arkadaşlarıma her gösterdiğimde, çok uzakta olduğunu söylediler."

Her ne kadar arkadaşları onunla Tayland'a gitmek istemese de Fatima'nın yolu güzellik yarışması için bu ülkeye düştü.

Bu konuda daha önce söylediği şu sözler de ilginç aslında: "Derler ki eğer bir şehir sizi çağırıyorsa orada sizinle ilgili tamamlanmamış bir şeyler var demektir. Yazılmayı bekleyen bir öykü...."

Belli ki Fatima bu konuda haklıydı...

Sonuç olarak Kainat Güzeli unvanıyla öyküsü tamamlandı. Bir anlamda da onun için yeni bir öykü başladı.

'HER ŞEY YERLİ YERİNE OTURDU... BEN DE YARIŞMAYA KATILDIM': Aslında Fatima'nın bu yarışmaya katılım için kendini hazır hissetmesi altı yılını aldı. Bunu da şöyle anlatmıştı Kainat Güzeli yarışmasına hazırlanırken: "Tanrı'nın yolumuzu açtığına inanıyorum. Bu yarışma davetini aslında 2019 yılında almıştım. Ama 2025'te yıldızlar hizalandı ve katılmaya karar vermem için her şey yerli yerine oturdu."

İNCİLİ TAÇ DA ÇOK ÖZEL: Yarışmada birinci seçilen Fatima'nın başına çok özel bir taç takıldı. Sonsuzluğun Işığı adlı bu taç, Fransa'da geleneksel teknikler kullanılarak Filipinli zanaatkarlar tarafından yapıldı. Rengi, Filipinler'in ulusal mücevheri olan Güney Denizi'nin nadir altın incisinden esinleniyor. Taçta 23 adet inci yer alıyor.





BİRİNCİ SEÇİLDİ, GÖKYÜZÜNÜ İŞARET ETTİ

Fatima Bosch, geçtiğimiz haftalarda yarışmanın sonradan değiştirilen sunucusu Nawat Itsaragrisil tarafından "aptal" diyerek eleştirilmişti... O sırada onu destekleyen bazı güzeller de bulundukları salondan çıkıp Fatima'ya destek vermişti.

Bütün bunların üzerine Fatima Bosch, canını dişine takıp yarışmaya devam etti. Sonunda da zaferi kazanan kişi oldu. Kainat Güzeli tacını giydikten sonra da sevinçten çığlık atarak sağ elinin işaret parmağı gökyüzüne yöneldi. İşte bu hareket, onun en çok dikkat çeken anlarından biriydi.

Fatima Bosch'un bu işareti de genç kadının kadere ve Tanrı'ya inancının bir simgesi olarak yorumlandı. O el işareti uzun zamandır beklediği ve uğruna mücadele ettiği bu unvan için minnettarlığını ifade etme biçimi olarak nitelendirildi.

Yeni Kainat Güzeli, Fatima Bosch birbirlerine çok bağlı bir ailenin üyesi.