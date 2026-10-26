Hiç üzülmezmiş gibi görünüyor ama gerçek başka: Çok karanlık günlerden geçtim!

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Nedendir bilinmez şöhret ve servetin, mutluluğu ve huzuru bile satın alabileceğine inanılıyor.

Ama gerçek hiç öyle değil. Tek ayrıntı, bu tür zorluklar yaşayan o çok ünlü kişilerin genellikle bu durumu kendilerine saklamaları.

İşte Brad Pitt de bunlardan biri...

Uğruna ilk karısı Jennifer Aniston'ı terk ettiği Angelina Jolie ile çok uzun ve zorlu bir boşanma süreni yaşadı Brad Pitt.

Şimdilerde yarı yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon ile huzurlu bir ilişkisi olsa da kendine bu sayede sığınacak bir liman bulmuş olsa da 62 yaşındaki Pitt, hayatını bunca düzene sokana kadar çok büyük acılar çekti.

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Üstelik bunu da kendisi itiraf etti.

Önemli rollerinden birini üstlendiği Heart of the Beast'in tanıtımı sırasında verdiği bir röportajda Brad Pitt, bu filme hazırlanırken kendi yaşadıklarına farklı bir gözle bakmayı öğrendiğini anlattı.

BU SAYEDE KENDİ SORUNLARINA FARKLI GÖZLE BAKMAYI ÖĞRENDİ

Bir parantez açıp Pitt'in yeni filmine bir bakalım.

Ünlü yıldız bu filmde Pitt, Özel Kuvvetler Subayı James Belmont karakterine hayat veriyor. James ve savaş konusunda deneyimli olan köpeği Odin bir uçak kazasından sağ kurtulur.

Ama uça Alaska'nın ücra bir yerine düştüğü için ikisi hayatta kalabilmek adına zorlu bir mücadeleye girişirler.

Brad Pitt söylediğine göre film için bir hayatta kalma uzmanıyla çalışmalar yaptı.

Bu süreçte de eski karısı Angelina Jolie ile uzun ve kavgalı boşanma sırasında yaşadığı zorluklara farklı bir gözle bakmayı da öğrendi.

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KARANLIK GÜNLERDEN GEÇTİ

Altı çocuğu da kendisine birer birer sırtını dönen, soyadını reddeden Brad Pitt karanlık günlerden geçtiğini ve acı çekip üzüldüğünü söyledi.

Sonrasında da "Karanlık günleri düşündüğümde en çok yakınlarıma güvendiğimi görüyorum. Yakın arkadaşlarım, yakın dostlarım, yakın hissettiğim birkaç aile üyesi. Yaşadığım tüm mücadeleyi onlarla açıkça paylaştım" dedi.

Filmi için birlikte çalıştığı hayatta kalma uzmanlarının kendisine verdiği derslerden de söz etti Brad Pitt: "Bize hep küçük zaferlerin önemli olduğunu söylerlerdi. Kayıplar yaşayacaksınız, acı çekeceksiniz ama önemli olan bir sonraki küçük başarıya ulaşmak. Bunun hayatla çok benzer olduğunu düşündüm. Zorlandığımız ve birçok engelle karşılaştığımız zamanlarda büyük resme odaklanmak yerine sadece bir sonraki küçük başarıya ulaşmaya çalışmak gerekiyor."

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'ALKOL SORUNU YOKTU, ANGELINA SORUNU VARDI'

Bu arada daha geçen ay Brad Pitt'in yakın arkadaşları Angelina Jolie ile yaşadığı evliliğin, yakışıklı oyuncunun hayatını kontrolden çıkardığını öne sürmüştü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre bu yakınları "Angelina Jolie ile evliliği, Brad Pitt'in başına gelen en kötü şey" olduğunu ileri sürdü.

Hatta aynı kaynaklar "Brad'in hiçbir zaman alkol sorunu olmadı. Onun Angelina sorunu vardı" diyecek kadar da iddialı konuştu.



BOŞANMA SÜRECİ EVLİLİKTEN UZUN SÜRDÜ

2017 yılında birlikte oynadıkları Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. Sonunda altı çocukları dünyaya geldikten sonra evlendiler ama iki yılda yuvaları dağıldı.

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Resmen boşanmaları için tam sekiz yıl büyük bir çaba harcadı bir zamanlar Brangelina olarak anılan ünlü çift.