Hiç tanımadığı kayınvalidesine büyük saygısızlık yaptı… Zaten senden de bu beklenirdi! Bakalım kocan buna ne diyecek…

Meghan'ın Paris'te, flaşların patladığı, monokrom zarafeti ve hiç tanımadığı kayınvalidesinin mücevher koleksiyonundan değerli taşlarla işlenmiş o göz kamaştırıcı pırlanta nişan yüzüğü bile yeterliydi.

İLK KEZ KATILDIĞI BU BÜYÜK ETKİNLİK MEGHAN'I ÇOK HEYECANLANDIRMIŞTI

Prens Harry’nin eşi, İngiliz kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Meghan Markle hafta sonunu ilk kez katıldığı Paris Moda Haftası’nda verdiği pozlarla birlikte büyük sükseyle geçirmiş oldu.

Ancak bu defileler ve sonrasında verilen partilerin ardından dönüş yolunda yaptığı hareket bir kez daha herkesin nefret oklarını Meghan’a yöneltmesine yol açtı.

Cumartesi akşamının ilerleyen saatlerinde, saniyeler süren ama 40 yaş üstü herkes için (Meghan 44 yaşında) hemen dokunaklı hale gelecek bir araba yolculuğunu videoya alıp yayınlayan Meghan Markle aracıyla gece vakti Seine Nehri kıyısından geçiyordu.

Meghan gittiği defile sonrasında verilen partiye de katıldı... Her şey de ondan sonra oldu

Ancak düşes ya durumun farkında değildi ya da bilmesine rağmen bunu umursamamıştı…

DIANA'NIN HATIRASINA BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK YAPTI

Meghan’ın geçtiği bu yollar, hiç tanıyamadığı, 1997’de o korkunç kazada hayatını kaybeden Prenses Diana’nın son anlarında geçtiği ve ölümüyle sonuçlanan kazadan önce geçtiği yollardı…

Düşes parti dönüşü Instagram hesabından bir video paylaştı ve Paris'te yaptığı bu araba yolculuğunu belgeledi... Ancak geçtiği yer Diana'nın hayatını kaybettiği kazanın gerçekleştiği güzergahtı...

Meghan’ın videosunda Pont Alexandre III köprüsünü görüyoruz ve ardından araç Pont de l'Alma köprüsüne doğru ilerlemeye devam ederken, Meghan, Balenciaga'nın 745 sterlinlik 'Knife' topuklu ayakkabılarını çıkarmış bir şekilde ayaklarını kaldırıp karşısındaki koltuğa dayıyor.

Bu yolculuk, 1997’de Prenses Diana'nın içinde bulunduğu arabanın Pont de l'Alma tünelinde bir sütuna çarpmasıyla trajediyle sonuçlanmıştı.

Meghan'ın buna rağmen ayaklarını uzatıp oturması merhum kayınvalidesine büyük saygısızlık olarak görüldü ve çok eleştirildi

2018'de Prens Harry ile evlenen Meghan, bunun, kocasının annesinin Ağustos 1997'deki kader dolu son gecesinde izlediği yolculukla paralel bir yolculuk olduğunun farkında mıydı?

Ve bu ayağını koltuğa dayadığı videoyu bunu bilerek mi çekmişti?

SEN KAYINVALİDENİN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR OLAMAZSIN!

Oysa Prens Harry büyük fırtınalar koparan anı kitabı Spare’de Diana’nın bu son anlarını da anlatmıştı. Ki zaten 2018’den beri evli olduğu eşinin annesinin nerede ve nasıl öldüğünü bilmiyor olması imkansızdı…

Harry'nin Meghan'ın bu davranışına kayıtsız kalamayacağı ve duruma büyük tepki göstereceği söyleniyor

Üstelik Diana’nın ölümü öyle büyük bir şok etkisi yarattı ki üzerinden yıllar geçmiş olsa da neredeyse tüm dünya bu kazayı ve gerçekleştiği yeri hâlâ hatırlıyor…

HARRY HER ŞEYİ KİTABINA YAZMIŞTI

Harry, anı kitabında, 23 yaşındayken 2007 Rugby Dünya Kupası yarı finalinde aynı tünelden geçtiğini anlatmıştı:

"Dünya Kupası bana bir şoför sağladı ve Işıklar Şehri'ndeki ilk gecemde ona annemin geçtiği tüneli bilip bilmediğini sordum... Dikiz aynasından gözlerinin nasıl büyüdüğünü izledim. Ardından şoförden tünelden 105 km/s hızla geçmesini istedim. Polise göre, annemin arabasının gittiği iddia edilen hız tam olarak buydu. Bu çok kötü bir fikirdi biliyorum. Kendime bir sonuca varmak istediğimi söylemiştim ama aslında varamadım”.

Belki de Meghan, moda camiasıyla geçirdiği gecenin heyecanıyla başı dönüyordu ya da uzun zamandır arkadaşı olan, Soho House'un küresel üyelik direktörü Markus Anderson'la sohbet ediyordu ve muhtemelen Fransız başkentinin yollarına pek aşina olmadığı için nerede olduğunu fark etmemişti.

Ama açıklaması ne olursa olsun, yayınladığı video büyük ses getirdi ve herkes ona çok sinirlendi.

Diana o geceki korkunç kazada hayatını kaybetmeden önce arabaya böyle binmişti... Bu, unutulmaz prensesin son fotoğrafı oldu

KOCASI BU SAYGISIZLIĞA SESSİZ KALMAYACAKTIR

Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams Meghan’ın paylaşımının şoke edici, aptalca ötesi ve inanılmaz derecede duyarsız olduğunu söyledi.

Saraya yakın kaynakların tamamı da Prens Harry'nin eşinin paylaşımına çok sinirleneceğini, bu düşüncesizlik konusunda sessiz kalamayacağını söylüyor…