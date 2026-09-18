Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

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Elbette bu dünyadaki varlıkları kısa sürse de ölümlerinden sonra hiç ama hiç unutulmayanlar da var.

İşte bunlardan biri de bundan tam 29 yıl önce daha 36 yaşındayken hayata veda eden Diana Spencer… Ya da milyonların tanıdığı şekliyle Prenses Diana.

O zamanlar veliaht prens olan Charles ile evlendiğinde herkes ona "geleceğin kraliçesi" gözüyle baksa da bu rüya hiç gerçek olmadı.

Zaten bir röportajda söylediğine göre kendisi de bunun olacağına hiç inanmıyordu.

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Diana, geride yetişme çağında iki çocuğunu bırakıp yanında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te bir trafik kazasında öldü.

O zamandan bu yana da tam 29 yıl geçti...



BUNCA ZAMAN GEÇTİ... SANKİ DÜN GİBİ

Çocukları William ve Harry büyüyüp çoluk çocuğa karıştı...

Onu aslında kısa bir dönem dışında hiç sevmeyen kocası Charles, kral oldu. Hatta dünyanın gözleri önünde onu aldattığı Camilla ile evlenip onu kraliçe bile yaptı.

Normalde Diana'nın artık çoktan sadece tarih kitaplarında yerini alması gerekiyordu. Ama o, ölümünden bunca zaman sonra bile hala gazete manşetlerinde.

Son zamanlarda Diana Spencer'ın bunca konuşulmasının nedeni ise kardeşi Charles Spencer'ın kaleme aldığı Swan Song: Diana, My Sister (Kuğu Şarkısı: Diana, Kız Kardeşim) adlı kitap.



KİTABIN BAZI KOPYALARI ÇALINDI

Üstelik sadece kitapta anlattıkları değil bunca konuşulan. Daha piyasaya çıkmayan kitabın Hollanda dilindeki dört kopyası bir nakliye kamyonundan çalındı.

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Elbette bu durum birçok söylentiye neden oldu. Diana'nın aslında öldürüldüğü, kendisinin de bunun böyle olacağını bildiği zaten yıllardır konuşuluyordu.

Kitabın kopyası çalınınca da bu kez "Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyenler var" iddiaları ortada dolaşmaya başladı.

Kont Charles Spencer'ın Swan Song: Diana, My Sister adlı kitabında İngiliz kraliyet ailesini zora sokacak iddialar arka arkaya.



BUCKINGHAM, AÇIKLAMA BİLE YAPTI

Charles Spencer, kitabında Diana'nın boşandığı Charles'ın "Onu yeteri kadar kısa zamanda unutacağız" dediği iddiası da var..

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İşte o iddia aslında bu tür konulara hiç karışmayan Buckingham Sarayı'nı bile harekete geçirdi. Öyle ki Kral Charles, sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Söz konusu açıklamada "Charles Spencer'ın, bunca yıl sonra bile muhakeme yeteneğini bulandıran bir kardeş acısı yaşadığı, bu yüzden de anılarının farklı bir renge büründüğü" belirtildi.

Uzun lafın kısası, Buckingham Sarayı, kitapta Charles'a atfedilen "kısa zamanda unutacağız" sözünü yalanladı.



'SESİ PİYANGO KAZANMIŞ GİBİ NEŞELİYDİ'

Ama Charles ne kadar kral olursa olsun, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin eski karısının "hayaleti" hala peşinde.

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Ki zaten Kont Charles Spencer'ın kitabında Diana'nın öldüğü döneme dair yine eski kocasını kapsayan farklı iddialar da var.

Diana'nın 62 yaşındaki en küçük kardeşi Charles Spencer, kitabında talihsiz kardeşinin öldüğü dönemle ilgili başka satırlara da yer verdi.

Charles Spencer kitapta Diana'nın ölümünden sonra Charles ile yaptığı bir telefon görüşmesinde onun sanki piyangoyu kazanmış gibi neşeden uçtuğunu ve bunun sesine yansıdığını ileri sürdü.

Tabii kitapta Charles'ın bu neşesi artık sevdiği kadınla yani Camilla'yla evlenmek için önünde hiçbir engel kalmamasına bağlanıyor.



SARAY KAYNAĞI: CHARLES ÇOK ÜZGÜNDÜ

Diğer yandan Buckingham Sarayı'na yakın bir kaynak bu iddiayı da reddetti. Charles'ın, eski karısının cenazesini almak için Paris'e gitmesini de buna kanıt olarak gösterdi.

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Söz konusu kaynak "Diana'nın her ne kadar Charles'tan boşansa da geleceğin kralı William'ın annesi olması ve halkın yaşadığı büyük üzüntüye yanıt olarak, tüm protokollere rağmen Diana'ya törensel bir cenaze düzenlenmesi için mücadele ettiğini" ifade etti.