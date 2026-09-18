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Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

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#Prenses Diana#Charles Spencer#Kral Charles
Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 15:15

Bir insan eğer çok ünlü değilse ya da asla silinmeyecek bir iz bırakmamışsa, bu dünyadan göçüp gittikten sonra ailesi, yakınları, sevenleri dışında herkes tarafından unutulup gider.

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Elbette bu dünyadaki varlıkları kısa sürse de ölümlerinden sonra hiç ama hiç unutulmayanlar da var.

İşte bunlardan biri de bundan tam 29 yıl önce daha 36 yaşındayken hayata veda eden Diana Spencer… Ya da milyonların tanıdığı şekliyle Prenses Diana.

Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi
O GİTTİKTEN SONRA HER ŞEY ÇOK DEĞİŞTİ
O zamanlar veliaht prens olan Charles ile evlendiğinde herkes ona "geleceğin kraliçesi" gözüyle baksa da bu rüya hiç gerçek olmadı.

Zaten bir röportajda söylediğine göre kendisi de bunun olacağına hiç inanmıyordu.

Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi
Diana, geride yetişme çağında iki  çocuğunu bırakıp yanında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te bir trafik kazasında öldü.

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O zamandan bu yana da tam 29 yıl geçti...

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Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

BUNCA ZAMAN GEÇTİ... SANKİ DÜN GİBİ
Çocukları William ve Harry büyüyüp çoluk çocuğa karıştı...

Onu aslında kısa bir dönem dışında hiç sevmeyen kocası Charles, kral oldu. Hatta dünyanın gözleri önünde onu aldattığı Camilla ile evlenip onu kraliçe bile yaptı.

Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi
Normalde Diana'nın artık çoktan sadece tarih kitaplarında yerini alması gerekiyordu. Ama o, ölümünden bunca zaman sonra bile hala gazete manşetlerinde.

Son zamanlarda Diana Spencer'ın bunca konuşulmasının nedeni ise kardeşi Charles Spencer'ın kaleme aldığı Swan Song: Diana, My Sister (Kuğu Şarkısı: Diana, Kız Kardeşim) adlı kitap.

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Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

KİTABIN BAZI KOPYALARI ÇALINDI
Üstelik sadece kitapta anlattıkları değil bunca konuşulan. Daha piyasaya çıkmayan kitabın Hollanda dilindeki dört kopyası bir nakliye kamyonundan çalındı.

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Elbette bu durum birçok söylentiye neden oldu. Diana'nın aslında öldürüldüğü, kendisinin de bunun böyle olacağını bildiği zaten yıllardır konuşuluyordu.

Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi
Kitabın kopyası çalınınca da bu kez "Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyenler var" iddiaları ortada dolaşmaya başladı.

Kont Charles Spencer'ın Swan Song: Diana, My Sister adlı kitabında İngiliz kraliyet ailesini zora sokacak iddialar arka arkaya.

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Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

BUCKINGHAM, AÇIKLAMA BİLE YAPTI
Charles Spencer, kitabında Diana'nın boşandığı Charles'ın "Onu yeteri kadar kısa zamanda unutacağız" dediği iddiası da var..

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İşte o iddia aslında bu tür konulara hiç karışmayan Buckingham Sarayı'nı bile harekete geçirdi. Öyle ki Kral Charles, sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi
Söz konusu açıklamada "Charles Spencer'ın, bunca yıl sonra bile muhakeme yeteneğini bulandıran bir kardeş acısı yaşadığı, bu yüzden de anılarının farklı bir renge büründüğü" belirtildi.

Uzun lafın kısası, Buckingham Sarayı, kitapta Charles'a atfedilen "kısa zamanda unutacağız" sözünü yalanladı.

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Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

'SESİ PİYANGO KAZANMIŞ GİBİ NEŞELİYDİ'
Ama Charles ne kadar kral olursa olsun, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin eski karısının "hayaleti" hala peşinde.

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Ki zaten Kont Charles Spencer'ın kitabında Diana'nın öldüğü döneme dair yine eski kocasını kapsayan farklı iddialar da var.

Diana'nın 62 yaşındaki en küçük kardeşi Charles Spencer, kitabında talihsiz kardeşinin öldüğü dönemle ilgili başka satırlara da yer verdi.

Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi
Charles Spencer kitapta Diana'nın ölümünden sonra Charles ile yaptığı bir telefon görüşmesinde onun sanki piyangoyu kazanmış gibi neşeden uçtuğunu ve bunun sesine yansıdığını ileri sürdü.

Tabii kitapta Charles'ın bu neşesi artık sevdiği kadınla yani Camilla'yla evlenmek için önünde hiçbir engel kalmamasına bağlanıyor.

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Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

SARAY KAYNAĞI: CHARLES ÇOK ÜZGÜNDÜ
Diğer yandan Buckingham Sarayı'na yakın bir kaynak bu iddiayı da reddetti. Charles'ın, eski karısının cenazesini almak için Paris'e gitmesini de buna kanıt olarak gösterdi.

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Söz konusu kaynak "Diana'nın her ne kadar Charles'tan boşansa da geleceğin kralı William'ın annesi olması ve halkın yaşadığı büyük üzüntüye yanıt olarak, tüm protokollere rağmen Diana'ya törensel bir cenaze düzenlenmesi için mücadele ettiğini" ifade etti.

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Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

Bütün bunlar olup biterken bir başka iddia da dayısı Charles Spencer ve teyzeleriyle yakın ilişkisini hiç kaybetmeyen Prens Harry'nin kitabın içeriğinden önceden haberdar olduğu yönünde.
Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

Lady Diana Spencer, 29 Temmuz 1981'de dönemin veliahdı Prens Charles ile evlendiğinde herkes onun günün birinde kraliçe olacağını sanıyordu.
Hiç sevmediği eski karısının hayaleti 29 yıldır yakasını bırakmadı... Öldüğünü öğrenince piyango kazanmış gibi neşelendi

Ama olaylar öyle gelişmesi. Diana ile Charles boşandı. Diana da 1997 yılının 31 Ağustos günü daha 36 yaşındayken sevgilisi Dodi Al Fayed ile birlikte hayata veda etti.

 

 

 

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#Prenses Diana#Charles Spencer#Kral Charles

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