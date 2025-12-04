‘Hiç sevilmedim, erkekler benden korktu’ demişti… Eski kocası hala cevap bekliyor… ‘Bu yalanı hemen temizle!

Haberin Devamı

Tıpkı Ben Affleck’le olduğu gibi diğer evlilikleri de yürümeyen ve dördüncü kez boşanan Jennifer Lopez bu konuda şanssız olduğunu, hayatına giren erkeklerin aslında onu gerçekten sevmediğini söylemişti.

"ERKEKLER BENİ SEVMEYİ BECEREMEDİ" DEMİŞTİ

Bunun ardındaki nedenin de aslında erkeklerin kendisinden korkması olduğunu iddia eden Jennifer Lopez’in yakın zaman önce verdiği röportajda "Öğrendiğim şey, sevilmeye layık olmadığım değil, onların bunu beceremediği... İçlerinde bu yetenek yok!" sarf ettiği bu sözlere ilk eşinden büyük tepki geldi.

Jennifer Lopez'in eski kocası Ojani Noa, hiçbir erkeğin onu sevmediğini iddia etmesinin ardından öfkeyle tepki göstererek, ünlü şarkıcının onu aldattığını iddia etti.

İLK EŞİ ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

1997-1998 yılları arasında J.Lo ile evli olan Ojani, şarkıcının Howard Stern'e "asla gerçekten sevilmediğini" söylemesinin ardından Instagram'da şarkıcıya saldırdı.

56 yaşındaki Lopez röportajında "Erkekler bana sahip olduklarını verdiler. Her seferinde bana her şeylerini verdiler. Tüm yüzükleri, isteyebileceğim her şeyi. Evleri, yüzükleri, evliliği, her şeyi” demiş ama yine de sevilmediğini söyleyerek "Beni sevmediler, ben de kendimi sevemedim" sözleriyle aşk hayatının niye başarısızlıklarla dolu olduğunu anlatmaya çalıştı.

"SORUN ESKİ KOCALARIN DEĞİL SENSİN, BİR KEZ OLSUN GERÇEĞİ SÖYLE"

Jennifer Lopez’in ilk eşi olan Ojani Noa ise sosyal medyadan yaptığı kızgın paylaşımında eski karısına seslenerek "Sorun sensin. Bir kez olsun gerçeği söyle” diye sitemde bulundu.

Ojani Noa paylaşımına "Kendini kurban gibi göstererek beni aşağılamayı bırak. Sorun biz değiliz. Ben değilim. Hayatındaki erkekleri aldatan sensin!" diyerek ünlü şarkıcıya ciddi suçlamalarda bulundu.

Kişisel spor antrenör olan Ojani “Jennifer Lopez’e Sana aşıktım... Seni desteklemek, korumak ve önemsemek için eyalet dışına taşındım” derken onun yalan söylediğini, kendisini aldattığını iddia etti.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Bununla da kalmayan eski eş Jennifer Lopez’in basında hakkında kötü şeyler yazılmasın diye ona evliliği sürdürmek için baskı yaptığını da söyledi. Ojani Noa’ya göre o günlerde şöhreti hızla artan Jennifer Lopez işi bitince onu bir kenara atmıştı…

“Ama kariyerinin/yıldızlığının hızlı şeridine girdin, beni umursamadın... Bir kez olsun gerçeği söyle... Utanmalısın, kendinden utanmalısın."

Jennifer Lopez bir yıl ayrı kaldığı ilk kocasından ayrıldıktan sonra dansçı Cris Judd ve şarkıcı Marc Anthony ile evlendi. Marc Anthony’yle en uzun süren evliliğini yaptı ve bu evlilikten Max ve Emme adında ikizleri oldu.

Lopez dördüncü kocası Ben Affleck ile evlenmeden önce eski beyzbol yıldızı Alex Rodriguez ile nişanlıydı, bu nişan da tam evlilik hazırlıkları yaptığı sırada, pandemi zamanı sona erdi.