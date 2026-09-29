Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum!

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Kısacası, çok gördü ve geçirdi Hollywood'un spot ışıkları altında kaldığı sürece. Hem mesleki anlamda hem de kişisel hayatında.

Bugün yarım milyar doların üzerinde bir serveti olan Sylvester Stallone'nin hayatında öyle bir dönem var ki, işin o kısmını tek bir sözcük tanımlayabilir: Karanlık!

Stallone, öyle mutlu bir ailenin çocuğu olarak büyümedi.

Kendi deyimiyle "birazını" anlattığı o kısımda gerçekten büyük acılar çekti. Aslında çocukluk ve gençlik yıllarında hiç geçinemediği babasıyla ilgili çok kötü anısı var.

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Ama "Kimsenin bana acımasını istemedim" diyerek o hayatının o kısmını bütün ayrıntılarıyla anlatmamayı tercih etti hep. Hala da bu düşüncesi değişmiş değil.

Sylvester Stallone, New York Times ile yaptığı röportajda, anılarını satırlara döktüğü kitabında babası yüzünden çektiklerinin hepsine değinmediğini itiraf etti.



BÜYÜME ÇAĞINA TERK EDİLMİŞLİK VE ŞİDDET DAMGASINI VURDU

Söylediğine göre Stallone'nin çocukluğuna terk edilmişlik ve şiddet damgasını vurdu. Üstelik hiç istediği gibi sevilen bir çocuk da olmadı.

Stallone röportajda "Kitabımda bir sürü ayrıntıya yer vermedim. Çünkü insanların bana acımasını istemedim. Ama yaşadıklarım deliceydi" diye konuştu.

Rocky ve Rambo filmleriyle sinema tarihine geçen Sylvester Stallone'nin zorlu hayatı, annesiyle babasının boşanmasıyla başladı.

Yıldız, o dönemde babasının yanında yaşadı. Anlattıklarına bakılırsa da hiç kolay değildi hayatı.

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DENGESİZ VE ŞİDDETE EĞİLİMLİ BİR BABASI VARDI

Maryland'de babasıyla birlikte oturan Stallone, babasını dengesiz ve fiziksel şiddete eğilimli biri olarak tanımladı.

Yıldız, çocukluğuna dair hiç unutmadığı bir anıyı da anlattı.

Söylediğine göre babası onu bir gün ekmek almaya gönderdi. Fakat o yolda arkadaşlarına rastlayınca oyalandı ve eve dönerken elinde babasının istediği ekmek değil başka bir ekmek vardı.

Tabii eve öyle gidince de babası onu cezalandırdı.

"Karnıma tekme attı, vurdu, beni yere serdi. Sonra da arabasına binip kiliseye gitti" diyerek o acı dolu anısını anlattı Stallone.

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Gördüğü bu şiddetin ardından sokak ortasında bir süre öylece kaldı.



'KEŞKE ÜÇ DAKİKALIĞINA SENİNLE AYNI YAŞTA OLSAK'

Yıllar sonra bir gün Sylvester Stallone ünlü olduktan sonra babasıyla karşı karşıya geldi.

O sırada yıldız 40, babası ise 68 yaşındaydı. İşte o karşılaşmada babasına meydan okudu Stallone: "Hayatımda bir kere üç dakikalığına da olsa seninle aynı yaşta olmak isterdim. Kendi ilacını içmenin nasıl bir şey olduğunu, yani tekmelenmenin ne demek olduğunu anlaman için" dedi.

Babası, ilerleyen yaşına rağmen onunla dövüşmeye hazır olduğunu söyledi. Elbette Stallone, babasıyla hiç fiziksel kavgaya tutuşmadı ama onun sert kişiliği sonrasında kaleme aldığı bazı film karakterlerine ilham verdi.

Söz gelimi Rambo gibi!

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"İnsanlar bana Rambo karakterinin hırçınlığının nereden geldiğini soruyor. Tamamen genetik" diye durumu anlattı.



ANNESİNDEN DE ŞEFKAT GÖRMEDİ

Stallone ne annesinin ne de babasının, çocukken kendisine sarılmadığını da saklamadı.

Ebeveyni boşandıktan sonra bir süreliğine bir misafirhanede kaldığını da anlattı Stallone. Ama söylediğine göre orada da annesi ve babası sadece ayda bir kez onu ziyarete gitti.

"Bu bakımevindeki insanlar tarafından büyütüldüm. Sonunda orası benim doğal çevrem haline geldi. Annem ve babam asla şefkatli insanlar değildi. Ama yanlarında büyüdüğüm o yabancı insanların ilgisi bir bonus gibi oldu" diye anlattı durumu.

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Bu zorlu çocukluğun, bugün olduğu adama dönüşmesinde bir etkisi olup olmadığı sorusuna da "Ters şekilde belki... Ama evet, bugünkü kişiliğimde bunların etkisi oldu. Beni sert bir insan haline getirdi" diye yanıt verdi.

Gözden Kaçmasın Aşktan da öte... En tatmin edici duygu Haberi görüntüle

YÜZÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ İÇİN ANNESİNİ SUÇLUYOR: Aslına bakılırsa Sylvester Stallone, zorlu geçen çocukluğuna dair bazı ayrıntıları hakkında hazırlanan bir belgeselde de anlattı birkaç yıl önce...

1946 yılında New York'ta dünyaya gelen Stallone, sorunlu bir çocukluk geçirdi. Hem annesi Jackie hem de babası Frank ile arası çok da iyi değildi. Stallone'nin anlattığına göre annesi Jackie, çocuk dünyaya getirme ve onlarla ilgilenme konusunda da bilindik annelere pek benzemiyordu. Dokuz aylık hamileyken bile otobüslere binerdi. Sonra da doğuma giderdi. Bu arada Stallone, kendisiyle özdeşleşen çarpık gülümsemesinin ve düzgün olmayan konuşmasının nedeninin de annesinin hamileliği sırasındaki bu dikkatsizliği olduğunu söyledi.



GERÇEK SEVGİNİN NE OLDUĞUNU 70 YAŞINDA ÖĞRENDİ

Stallone başka bir itirafta daha bulundu. 70 yaşına gelene kadar, gerçek sevginin ne olduğunu hiç bilmediğini, bu duyguyu hiç tatmadığını söyledi.

Yıldız, bu insani duyguya, ilerleyen yaşında üçüncü karısı Jennifer Flavin ve ondan dünyaya gelen üç kızıyla ulaştığını da saklamadı.

Stallone, ilk evliliğini Sasha Czack ile 1974 yılında yaptı. Sage ve Seageoh adında iki çocuk sahibi oldu. Oğullarından Sage, genç yaşında hayata veda etti.

İkinçi evliliğini Brigitte Nielsen ile yaptı.

Şu andaki karısı Jennifer Flavin ile 1997 yılından bu yana evli. Sophia, Sistine ve Scarlett adında üç kızı bulunuyor.