×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Sllvester Stallone#Rambo#Rocky
Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 08:36

Dışarıdan ilk bakışta dünyanın en şanslı insanlarından biri Sylvester Stallone… Bugün artık 80 yaşında, beş çocuk babası bir yetişkin... Neredeyse dede olma çağında. Üstelik hayatında bir evlat acısı bile yaşadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

 Kısacası, çok gördü ve geçirdi Hollywood'un spot ışıkları altında kaldığı sürece. Hem mesleki anlamda hem de kişisel hayatında.

Bugün yarım milyar doların üzerinde bir serveti olan Sylvester Stallone'nin hayatında öyle bir dönem var ki, işin o kısmını tek bir sözcük tanımlayabilir: Karanlık!

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum
ÇOCUKKEN MUTLU BİR AİLEDEN MAHRUM KALDI
Stallone, öyle mutlu bir ailenin çocuğu olarak büyümedi.

Kendi deyimiyle "birazını" anlattığı o kısımda gerçekten büyük acılar çekti. Aslında çocukluk ve gençlik yıllarında hiç geçinemediği babasıyla ilgili çok kötü anısı var.

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum
Ama "Kimsenin bana acımasını istemedim" diyerek o hayatının o kısmını bütün ayrıntılarıyla anlatmamayı tercih etti hep. Hala da bu düşüncesi değişmiş değil.

Haberin Devamı

Sylvester Stallone, New York Times ile yaptığı röportajda, anılarını satırlara döktüğü kitabında babası yüzünden çektiklerinin hepsine değinmediğini itiraf etti.

Gözden KaçmasınTek hareketiyle bir orduyu bile yok ediyordu... Aksiyon efsanesi eline bastonu aldıTek hareketiyle bir orduyu bile yok ediyordu... Aksiyon efsanesi eline bastonu aldı!Haberi görüntüle

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum

BÜYÜME ÇAĞINA TERK EDİLMİŞLİK VE ŞİDDET DAMGASINI VURDU
Söylediğine göre Stallone'nin çocukluğuna terk edilmişlik ve şiddet damgasını vurdu. Üstelik hiç istediği gibi sevilen bir çocuk da olmadı.

Stallone röportajda "Kitabımda bir sürü ayrıntıya yer vermedim. Çünkü insanların bana acımasını istemedim. Ama yaşadıklarım deliceydi" diye konuştu.

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum
Rocky ve Rambo filmleriyle sinema tarihine geçen Sylvester Stallone'nin zorlu hayatı, annesiyle babasının boşanmasıyla başladı.

Yıldız, o dönemde babasının yanında yaşadı. Anlattıklarına bakılırsa da hiç kolay değildi hayatı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKaçamak yaptığım kadın hamile kaldı... Çocuk benden sanıp onu terk ettim... Ben tam bir korkağım'Kaçamak yaptığım kadın hamile kaldı... Çocuk benden sanıp onu terk ettim... Ben tam bir korkağım'Haberi görüntüle

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum

DENGESİZ VE ŞİDDETE EĞİLİMLİ BİR BABASI VARDI
Maryland'de babasıyla birlikte oturan Stallone, babasını dengesiz ve fiziksel şiddete eğilimli biri olarak tanımladı.

Yıldız, çocukluğuna dair hiç unutmadığı bir anıyı da anlattı.

Söylediğine göre babası onu bir gün ekmek almaya gönderdi. Fakat o yolda arkadaşlarına rastlayınca oyalandı ve eve dönerken elinde babasının istediği ekmek değil başka bir ekmek vardı.

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum
Tabii eve öyle gidince de babası onu cezalandırdı.

"Karnıma tekme attı, vurdu, beni yere serdi. Sonra da arabasına binip kiliseye gitti" diyerek o acı dolu anısını anlattı Stallone.

Haberin Devamı

Gördüğü bu şiddetin ardından sokak ortasında bir süre öylece kaldı.

Gözden KaçmasınEvladı genç yaşta öldü, ünlü modelin ocağı söndü... Kara yazı, bu ailenin alnına bir değil iki kez yazılmışEvladı genç yaşta öldü, ünlü modelin ocağı söndü... Kara yazı, bu ailenin alnına bir değil iki kez yazılmış!Haberi görüntüle

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum

'KEŞKE ÜÇ DAKİKALIĞINA SENİNLE AYNI YAŞTA OLSAK'
Yıllar sonra bir gün Sylvester Stallone ünlü olduktan sonra babasıyla karşı karşıya geldi.

O sırada yıldız 40, babası ise 68 yaşındaydı. İşte o karşılaşmada babasına meydan okudu Stallone: "Hayatımda bir kere üç dakikalığına da olsa seninle aynı yaşta olmak isterdim. Kendi ilacını içmenin nasıl bir şey olduğunu, yani tekmelenmenin ne demek olduğunu anlaman için" dedi.

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum
Babası, ilerleyen yaşına rağmen onunla dövüşmeye hazır olduğunu söyledi. Elbette Stallone, babasıyla hiç fiziksel kavgaya tutuşmadı ama onun sert kişiliği sonrasında kaleme aldığı bazı film karakterlerine ilham verdi.

Söz gelimi Rambo gibi!

Haberin Devamı

"İnsanlar bana Rambo karakterinin hırçınlığının nereden geldiğini soruyor. Tamamen genetik" diye durumu anlattı.

Gözden Kaçmasın20 yıl önce karşılaşıp derin bir aşka düştüler... Boy boy çocukları oldu, güzellikleri anneden20 yıl önce karşılaşıp derin bir aşka düştüler... Boy boy çocukları oldu, güzellikleri anneden!Haberi görüntüle

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum

ANNESİNDEN DE ŞEFKAT GÖRMEDİ
Stallone ne annesinin ne de babasının, çocukken kendisine sarılmadığını da saklamadı.

Ebeveyni boşandıktan sonra bir süreliğine bir misafirhanede kaldığını da anlattı Stallone. Ama söylediğine göre orada da annesi ve babası sadece ayda bir kez onu ziyarete gitti.

"Bu bakımevindeki insanlar tarafından büyütüldüm. Sonunda orası benim doğal çevrem haline geldi. Annem ve babam asla şefkatli insanlar değildi. Ama yanlarında büyüdüğüm o yabancı insanların ilgisi bir bonus gibi oldu" diye anlattı durumu.

Haberin Devamı

Bu zorlu çocukluğun, bugün olduğu adama dönüşmesinde bir etkisi olup olmadığı sorusuna da "Ters şekilde belki... Ama evet, bugünkü kişiliğimde bunların etkisi oldu. Beni sert bir insan haline getirdi" diye yanıt verdi.

Gözden KaçmasınAşktan da öte... En tatmin edici duyguAşktan da öte... En tatmin edici duyguHaberi görüntüle

 YÜZÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ İÇİN ANNESİNİ SUÇLUYOR: Aslına bakılırsa Sylvester Stallone, zorlu geçen çocukluğuna dair bazı ayrıntıları hakkında hazırlanan bir belgeselde de anlattı birkaç yıl önce...
 1946 yılında New York'ta dünyaya gelen Stallone, sorunlu bir çocukluk geçirdi. Hem annesi Jackie hem de babası Frank ile arası çok da iyi değildi. Stallone'nin anlattığına göre annesi Jackie, çocuk dünyaya getirme ve onlarla ilgilenme konusunda da bilindik annelere pek benzemiyordu. Dokuz aylık hamileyken bile otobüslere binerdi. Sonra da doğuma giderdi. Bu arada Stallone, kendisiyle özdeşleşen çarpık gülümsemesinin ve düzgün olmayan konuşmasının nedeninin de annesinin hamileliği sırasındaki bu dikkatsizliği olduğunu söyledi.

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum

GERÇEK SEVGİNİN NE OLDUĞUNU 70 YAŞINDA ÖĞRENDİ
Stallone başka bir itirafta daha bulundu. 70 yaşına gelene kadar, gerçek sevginin ne olduğunu hiç bilmediğini, bu duyguyu hiç tatmadığını söyledi.

Yıldız,  bu insani duyguya, ilerleyen yaşında üçüncü karısı Jennifer Flavin ve ondan dünyaya gelen üç kızıyla ulaştığını da saklamadı.

Çocukken hiç sevilmeden büyüdü, 80 yaşına geldi... Babamın yaptıklarının hepsini anlatmadım... Kimse bana acısın istemiyorum
Stallone, ilk evliliğini Sasha Czack ile 1974 yılında yaptı. Sage ve Seageoh adında iki çocuk sahibi oldu. Oğullarından Sage, genç yaşında hayata veda etti.

İkinçi evliliğini Brigitte Nielsen ile yaptı.

Şu andaki karısı Jennifer Flavin ile 1997 yılından bu yana evli. Sophia, Sistine ve Scarlett adında üç kızı bulunuyor.

Gözden KaçmasınKendisi gençliğinde sokaklarda uyurdu... Üç kızına saray yavrusu satın aldı... Yüzleri gülsün diyeKendisi gençliğinde sokaklarda uyurdu... Üç kızına 'saray yavrusu' satın aldı... Yüzleri gülsün diyeHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sllvester Stallone#Rambo#Rocky

BAKMADAN GEÇME!