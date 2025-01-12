Hiç hamile kalmadı ama 50 yaşından sonra iki kez anne oldu… Ünlü model çocuklarının babasını açıklamıyor

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Bununla da kalmayıp reklam kampanyalarının da yüzü oluyor, dergi kapaklarını süslemeye devam ediyor.

Ama son yıllarda adı en çok geç sayılabilecek bir yaşta üst üste iki kez anne olmasıyla anılıyor.

Naomi Campbell bir anda kucağında küçük kızıyla ortaya çıkıp anne olduğunu duyurarak herkesi şaşkına çevirmişti... Campbell taşıyıcı anne yoluyla bir de erkek çocuk sahibi oldu

Yeni yıl tatilini uzatan ve gittiği kayak tatilinden paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen 54 yaşındaki Naomi Campbell, artık tüm yaşamını onlar için yaşayan iki çocuklu bir anne.

Naomi Campbell, dün, tatlı aile kaçamağının tadını çıkarırken iki çocuğunun nadir fotoğraflarını paylaştı.

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Üç yaşındaki kızı ve bir yaşındaki oğlunun karda eğlenirken çekilmiş sevimli pozlarını paylaşan Naomi Campbell fötr şapkası ve siyah kürk mantosuyla hem soğuktan korundu hem de şıklığından ödün vermedi.

Fotoğraflarının altına “Zaman çok hızlı geçiyor. Annelik hayatım” yazarak kalp emojileri koyan Naomi Campbell 2021’de, 50 yaşındayken anne olduğunu açıklamış, sonra da Vogue'un kapağında kızıyla birlikte poz vermişti.

Çocuklarının babasının kimliğini açıklamayan Campbell "Onlara baba aramıyorum" diyor ve bekar bir anne olmaktan memnun olduğunu söylüyor

Bu haber herkesi şaşkına çevirdi çünkü ünlü model daha birkaç ay önce podyuma çıktığında hamile değildi.

Kızının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklayan Campbell 2023'te de oğlunun sürpriz doğumunu duyurmuş ve hayranlarını yine şaşırtmıştı.

Kendisi 15 yaşında keşfedilen ve çalışmaya başlayan ünlü model çocuklarının bu kadar erken yaşta hayata atılmasına asla izin vermeyeceğini söylüyor

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Ünlü model iki çocuğunun da adını ve babalarının kim olduğunu hiç açıklamadı ve bunu bir sır gibi saklamaya devam ediyor.

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Başlarda bir anne küçük kızıyla ortaya çıktığında herkes Naomi Campbell’ın onu evlat edindiğini düşünmüştü ancak Campbell hiç hamile kalmadığını ancak kızını evlat da edinmediğini söyleyerek onun taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı.

Campbell “Bebeklerim benim her şeyim” derken çocukları için hiçbir zaman bir baba aramadığını ve “bekar bir annenin bekar bir annesi” olmaktan mutlu olduğunu açıklamaya devam etti.

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Ünlü model taşıyıcı anne kullanıp kullanmadığı sorulduğunda “Kullandım. Çocuklarım için daha iyi bir dünya umuyorum. Onlar benim yüzde 110 önceliğim. Okuldaki ilk günlerinde yanlarında olmalıyım” demişti.

"Ekonomik açıdan zor olduğunu anlıyorum. Ama annemin hiçbir şeyi yoktu ve o bunu başardı" diyen Naomi Campbell "Bu dünyayı değiştirmek için genç nesle güvenmek zorundayız. Doğru olanı yapmaları konusunda çocuklarıma bizden daha fazla güveniyorum" diyerek geleceğin bugünün çocuklarının elinde olduğunu söyledi

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Campbell ayrıca genç nesillerin çocuk sahibi olmakla ilgilenmemesinden duyduğu endişeyi de dile getiriyor ve koşullar ne kadar zor olursa olsun ebeveynliğin her zaman “buna değer” olduğu konusunda ısrarcı.

Naomi Campbell yaklaşık 3 yıldır kendisinden 16 yaş küçük olan Suudi Arabistanlı milyoner film yapımcısı Mohamed el Turki ile birlikte