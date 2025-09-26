Hiç gelin görümce kavgası yapmamışlar... İyi ki doğdunuz canım kardeşlerim!

Haberin Devamı

Eşine az rastlanır bir tesadüf sonucu dört yıl ve bir gün arayla dünyaya gelen iki kız kardeş aileleriyle birlikte bu önemli günlerinin keyfini çıkarıyor.

Her zaman olduğu gibi.

Bu ilginç tesadüfün kahramanlar Ürdün Kralı'nın kızları İman ve Salma..

İKİ KIZ KARDEŞ DÖRT YIL VE BİR GÜN ARAYLA DOĞDU

İki kız kardeş birer gün arayla yeni yaşlarına giriyor. Bu özel gün de hem anneleri Rania, hem babaları Kral Abdullah hem de ağabeyleri Prens Hüseyin ve yengeleri Prenses Rajwa tarafından sosyal medyada da kutlandı.

Önce anneleri Rania, iki kızıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Yanına da "Dört yıl ve bir gün arayla doğdunuz. Ve sonsuza kadar kalbimdesiniz. Mutlu yıllar en sevdiğim kızlarım" diye yazdı.

Rania paylaşımında iki torunu, büyük kızıyla aynı adı taşıyan İman ve küçük torunu Amina'yı da unutmadı. Onlardan da "Gerçi dürüst olalım torunlarım da hızla yetişiyor" satırlarını ekledi.

ONLAR DA KUTLAMAKTAN GERİ KALMADI

İman ile Salma'nın ağabeyleri Hüseyin ve karısı Rajwa da bu önemli günü unutmadı. Hüseyin kendi sosyal medya sayfasında dördünün birlikte çekilen bir pozunu paylaştı. Yanında da "Nazik ve sevgi dolu kız kardeşlerim İman ve Salma'ya mutlu yıllar" diye yazdı.

İki kız kardeşin babaları Kral Abdullah da kendi resmi sayfasında yaptığı paylaşımda İman ve Salma'nın yeni yaşını kutladı.

İşin aslına bakılırsa bu doğum günleri konusunda Ürdün kraliyet ailesi ilginç bir dizi rastlantının da merkezinde...

Ailenin resmi sayfasından da iki kardeşin yeni yaşları babaları Abdullah ile çekilen bir fotoğraf eşliğinde kutlandı.





DOĞUM GÜNLERİNDEKİ İLGİNÇ TESADÜF

Sadece iki kız kardeş değil, Kral Abdullah ve küçük oğlu Hashem'in doğum günleri de birbiriyle çakışıyor. Tabii ki aralarındaki yıl farkıyla.

Bugün yani 25 Eylül çiftin küçük kızı Salma'nın doğum günü... Salma, 26 Eylül 2000'de dünyaya gözlerini açtı. 25 yaşını bitirecek olan Salma'dan bir gün sonra da ablası İman'ın yeni yaşı kutlanacak.

27 Eylül 1996'da dünyaya gelen İman, 2023 yılının mart ayında Jameel Thermiotis ile evlendi ve bu yılın içinde Amine adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

BABASINDAN 43 YIL SONRA ONUNLA AYNI GÜN DÜNYAYA GELDİ

Ama ailedeki en ilginç doğum günü tesadüfü bu değil... Rania ile Abullah'ın en küçük çocukları Prens Haşim'in dünyaya geliş tarihi daha da ilginç.

Çiftin en küçük çocuğu Haşim, 30 Ocak 2005'te doğdu. Yani babası Abdullah'tan tamı tamına 43 yıl sonra ve aynı günde.

Rania da her yıl 30 Ocak'ta önce kocası Abdullah, sonra da küçük oğlu Haşim için özel sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Bu sıralamayı bozan ise Rania ile Abdullah'ın en büyük oğlu Prens Hüseyin... Çiftin ilk göz ağrısı Hüseyin 28 Haziran 1994'te doğdu.

Bu arada yeri gelmişken Rania'nın da 31 Ağustos 1070'te doğduğunu hatırlatalım.

Rania ile Abdullah'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Hüseyin'in doğum günü 28 Haziran 1994.... Karısı Rajwa ise 28 Nisan 1994 doğumlu. Onların tesadüfü ise aynı yılın farklı aylarında ama 28'inci gün doğmuş olmaları.