Uzun ve gÃ¶rkemli hayatÄ±na bir yÄ±l daha eklendi... NÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ± 86 oldun diyor... Ama gÃ¶nlÃ¼ hÃ¢lÃ¢ genÃ§ sevgili peÅŸinde bir delikanlÄ±

Neredeyse bir Ã¶mÃ¼r kadar uzun kariyeri boyunca sayÄ±sÄ±z ve unutulmaz filme imza atan, her birinde farklÄ± farklÄ± karakterler yaratan Pacino, bugÃ¼n hem gÃ¶rkemli kariyerini hem de en az onun kadar gÃ¶rkemli hayatÄ±nÄ± kutluyor bir kez daha.

BABA SEVGÄ°SÄ° BÄ°LMEDEN BÃœYÃœDÃœ

BÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en iyi erkek oyuncularÄ±ndan biri olarak anÄ±lan Al Pacino, Ä°talyan kÃ¶kenli bir ailenin oÄŸlu olarak 25 Nisan 1940'ta New York'ta dÃ¼nyaya geldi.

O iki yaÅŸÄ±ndayken annesi ve babasÄ± boÅŸandÄ±.

Kim bilir belki de daha kendini ve dÃ¼nyayÄ± tanÄ±madan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu olay yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ± boyunca evlenmemeye yemin etti. Ama diÄŸer yandan boy boy Ã§ocuk sahibi olmayÄ± da es geÃ§medi.

Anne tarafÄ±ndan dedesini baba figÃ¼rÃ¼ olarak benimsedi. Ã–z babasÄ±yla arada sÄ±rada gÃ¶rÃ¼ÅŸse de Ã¶yle Ã§ok yakÄ±n bir iliÅŸkisi olmadÄ±.

BabasÄ± Salvatore, 2005 yÄ±lÄ±nda 82 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti. Bir baÅŸka deyiÅŸle usta oyuncu, ÅŸimdi babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸtan 4 yÄ±l daha yaÅŸlÄ±.

YETENEÄžÄ°NÄ° LÄ°SEDEKÄ° Ã–ÄžRETMENÄ° KEÅžFETTÄ°

Oyunculuk kariyeri iÃ§in belki de lisedeki Ã¶ÄŸretmenine teÅŸekkÃ¼r etmesi gerek Pacino'nun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ondaki yeteneÄŸi ilk keÅŸfeden o oldu.

Blanche Rubinstein adlÄ± bu Ã¶ÄŸretmeni sayesinde Ã¶nce okul piyeslerinde sonra da gerÃ§ek tiyatro sahnesinde boy gÃ¶sterdi.

ArdÄ±ndan da sinemaya baÅŸladÄ±.

Yeri gelmiÅŸken Pacino'nun oyunculuk eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve High School of Performing Arts'a gittiÄŸini de belirtelim.

ANNESÄ°NÄ° VE DEDESÄ°NÄ° ARKA ARKAYA KAYBETTÄ°

Pacino sadece 22 yaÅŸÄ±ndayken Ã¶nce annesini kaybetti. Ki o sÄ±rada talihsiz kadÄ±n 43 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bir yÄ±l sonra da baba bildiÄŸi dedesi Ã¶ldÃ¼.

Bu acÄ±lÄ± yÄ±llarÄ± "hayatÄ±nÄ±n en berbat ve en dipte olduÄŸu dÃ¶nemi" olarak tanÄ±mladÄ± yÄ±llar sonra Pacino.

O sÄ±rada yÄ±llar Ã¶nce kendisini reddeden Ã¼nlÃ¼ Actors Studio onun hayatÄ±nÄ± kurtaran unsur oldu. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yetiÅŸtiÄŸi Actors Studio'da metod oyunculuÄŸu Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bu Ã§abalarÄ± da boÅŸa Ã§Ä±kmadÄ± Al Pacino'nun.Â Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerle farklÄ± kuÅŸaklardan milyonlarÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yer etti.

Al Pacino, sanatsal aÃ§Ä±dan bunca baÅŸarÄ± kazanÄ±rken bir yandan da Ã¶zel hayatÄ±yla hiÃ§ manÅŸetlerden inmedi. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu yaÅŸÄ±nda bu durum deÄŸiÅŸmiÅŸ bile deÄŸil.

Ã–ZEL HAYATI DA MANÅžETLERDEN Ä°NMEDÄ°

Her ne kadar artÄ±k 86 yaÅŸÄ±na gelse de yine de sadece iyi bir oyuncu deÄŸil aynÄ± zamanda dikkat Ã§eken bir magazin figÃ¼rÃ¼ olarak da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Al Pacino'nun Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bilinen Ã§ok fazla ayrÄ±ntÄ± da var.

EÅŸine az rastlanÄ±r aÅŸklar yaÅŸadÄ± hayatÄ± boyunca.

DÃ¶neminin en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Beverly D'Angelo, onun aÅŸkÄ± uÄŸruna kocasÄ±ndan bile boÅŸandÄ±. Pacino'dan biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri oldu. Ä°liÅŸkileri bitti ama eski Ã§ift hala dostÃ§a gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.





EVLENMEYE HÄ°Ã‡ YANAÅžMADI

Pacino'nun efsane aÅŸklarÄ±ndan biri de geÃ§en yÄ±l hayata veda eden Diane Keaton ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu.

The Godfather (Baba) filminde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Pacino ile Keaton, Ã§alkantÄ±lÄ± bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. Sonunda Keaton, sevgilisine "Ya evlen benimle ya da ben giderim" dedi... Al Pacino, evlenmeye yanaÅŸmayÄ±nca da iliÅŸkileri bitti.

Keaton'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Pacino bu yÃ¼zden piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu da saklamadÄ±.





AÅžK ACISINA BÄ°LE RAZI OLDU

Pacino, uzun Ã¶mrÃ¼ boyunca bÃ¼yÃ¼k aÅŸka acÄ±larÄ±ndan birini de Kathleen Quinlan uÄŸruna Ã§ekti.

AslÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda ikisinin de hayatÄ±nda baÅŸkalarÄ± vardÄ±. Ama arkadaÅŸlÄ±klarÄ± kÄ±sa zamanda aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Hatta birlikte Avrupa seyahatine Ã§Ä±ktÄ±lar.

Ä°liÅŸkileri mutlu gitse de Pacino, bir sonraki adÄ±mÄ± atmadÄ± yani yine evlenmeye yanaÅŸmadÄ±. Bu yÃ¼zden de Quinlan onu terk etti.

Pacino yÄ±llar sonra kendini evliliÄŸe en yakÄ±n hissettiÄŸi dÃ¶nemin Kathleen Quinlan ile birlikte olduÄŸu dÃ¶nem olduÄŸunu itiraf etti.





EVLENMEMEYE YEMÄ°N ETTÄ°:Â BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n altÄ±nda yatan psikolojik nedeni aÃ§Ä±klamasa da Pacino evlenmemeye, hayatÄ± boyunca bekar kalmaya yemin ettiÄŸini hiÃ§ saklamadÄ±.Â Hatta evliliÄŸi "acÄ±lar trenine" benzetti ve "asla o trene binmeyeceÄŸini" aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶yledi.





SONUNDA DENGÄ°NÄ° BULDU

HayatÄ±nÄ±n olgunluk dÃ¶neminde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± torunu yaÅŸÄ±ndaki Noor Alfallah ise belki de evlenmediÄŸi iÃ§in vicdan azabÄ± duymayacaÄŸÄ± tek sevgilisi oldu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Alfallah da evlilik konusunda Pacino ile aynÄ± fikirde. Bir keresinde "Ben evlenecek kadÄ±n deÄŸilim" diye bunu aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k itiraf etti zaten.

Pacino, Alfallah ile iliÅŸkisinden 83 yaÅŸÄ±nda Roman adÄ±nda bir erkek evlat sahibi oldu.

Her ne kadar Noor Alfallah ile ayrÄ±ldÄ±klarÄ± sÃ¶ylense de Ã¶zellikle son zamanlarda gece gezmelerinde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyorlar.

Bu arada Pacino'nun adÄ± tÃ¼rlÃ¼ tÃ¼rlÃ¼ aÅŸk dedikodularÄ±na da karÄ±ÅŸÄ±yor hala. Daha geÃ§en yaz Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kendine genÃ§ sevgili aradÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri bile ortada dolaÅŸÄ±yordu.





KALBÄ° HÃ‚LÃ‚ DELÄ°KANLI: Her ne yaÅŸarsa yaÅŸasÄ±n Al Pacino, hala hem sinema sanatÄ±nÄ±n hem de magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeri kolay dolmayacak isimlerinden biri.Â YÄ±llara meydan okumayÄ± da daha sÃ¼rdÃ¼recek gibi gÃ¶rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÅŸ alsa da bedeni yÄ±llara teslim olsa da kalbi hala delikanlÄ± gibi atÄ±yor!





GÃ–RKEMLÄ° HAYATA GÃ–RKEMLÄ° AÅžKLAR: GeÃ§en yÄ±l hayata veda eden Diane Keaton, yine bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kathleen Quinlan, Jill Clayburgh, Penelohe Ann Miller, Tuesday Weld onun hayatÄ±na giren Ã¼nlÃ¼lerden bazÄ±larÄ±.





Â HER YAÅžTAN Ã‡OCUÄžU VAR: Al Pacino'un en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Roman dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± iliÅŸkilerinden Ã¼Ã§ tane de yetiÅŸkin Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Oyunculuk koÃ§u Jan Tarrant ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Julie 34 yaÅŸÄ±nda. OlaylÄ± bir aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Beverly D'Angelo ile iliÅŸkisinden 23 yaÅŸÄ±nda Anton ve Olivia adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri bulunuyor.





Ã–DÃœLLER... UNUTULMAZ FÄ°LMLER:Â Al Pacino ya da tam adÄ±yla Alfredo James Pacino uzun kariyeri boyunca aralarÄ±nda The Godfather da olmak Ã¼zere birÃ§ok filmde unutulmaz performanslar sergiledi. Scent of A Woman (KadÄ±n Kokusu) ile Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra tam dokuz kez Hollywood'un bu en saygÄ±n Ã¶dÃ¼lÃ¼ne aday gÃ¶sterildi.