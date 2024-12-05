Hiç elini tutmadığı için kızıyorlardı... Bir şefkatli dokunuş nice aşk sözlerine bedel!

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Kate'in kanser tedavisinin bitmesinden birkaç ay sonra, Londra'ya resmi bir ziyarette bulunan Katar Emiri ve eşini karşıladı Galler çifti.

Neredeyse her yıl bu tür bir konuğu karşılayan hatta sonrasında tacı ve nişanlarıyla resmi yemeğe katılan Kate için bu günün ayrı bir önemi vardı yine de.

Çünkü hayata bakışını değiştiren kanser deneyiminin ardından ilk kez bu kadar önemli bir etkinlikte yerini aldı.

Dünkü o karşılama töreni sadece Kate için değil aynı zamanda kocası William için de çok önemliydi.

Sonuç olarak aylar boyunca nice zorluklar yaşamalarına neden olan o deneyimi birlikte yaşamışlardı.

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KARISINA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINDI

İşte bunun da etkisiyle William, genel olarak nadiren yaptığı bir jesti tekrarladı tören sırasında.

Hem de bir değil birkaç kez...

Karısı Kate'in omuzuna usulca dokundu ve ona desteğini sundu.

Çünkü her ne kadar 2011 yılından bu yana ailenin gelini olsa da bu tür görevlere katılsa da Kate dünkü törende geçmişe oranla biraz tutuk bir görüntü sergiliyordu.

İşte William'ın, karısı Kate'in sırtına birkaç kez dokunarak ona varlığını hissettirmesi de vücut dili uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

'SENDEN BAŞKASI UMURUMDA DEĞİL'

Bu konuda tanınmış uzmanlardan biri olan Judi James, İngiliz Express gazetesine, Prens William'ın bu küçük jestini yorumladı.

Onun söylediğine göre Prens'in karısı Kate'in omuzuna birkaç kez hafifçe dokunması bir tür endişe göstergesi değil.

Daha çok Kate'e ve hatta sadece ona değil tüm dünyaya "Bunca kalabalığa rağmen bütün dikkatim senin üzerinde ve seninle" mesajı.

James'in yorumuna göre William, onca zorluktan, ameliyattan ve hastalıktan sonra yeniden bu tür önemli bir göreve katılan karısına kendini yalnız hissettirmedi.

Ona bu kısacık jestiyle "Hayatımdaki en önemli insan sensin" mesajını verdi.

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'NE KADAR FLÖRTÖZ OLDUKLARINI GÖSTERDİ'

Aslına bakılırsa William zaman zaman karısı Kate'in omuzuna ya da beline böyle hafifçe dokunuyor. Ama bu davranışı genellikle bir kere ve çok kısa süreli oluyor.

O yüzden de dün karısı Kate'e birden çok kez dokunması, hatta tören sırasında kimi zaman konukları bile unutup onunla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Judi James'in vurguladığı bir başka ayrıntı da bu küçücük jestin aslında Kate ve William'ın kapalı kapılar arkasındaki hayatına dair ipuçları verdiği.

Judi James'in yorumuna göre Galler çifti, gözlerden uzak yalnız kaldıklarında birbirleriyle fazlasıyla fiziksel temasla bulunuyorlar ve evliliğin üzerinden geçen bunca yıla rağmen gayet flörtöz davranıyorlar.

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HALKIN KARŞISINDA PEK AZ FİZİKSEL TEMAS KURUYORLAR

Şöyle bir geçmişe dönüp baktığımız zaman Kate ile William'ın halkın karşısına çıktıklarında birbirleriyle hiç fiziksel temas kurmaması sık sık eleştiri konusu oluyordu.

O dönemde henüz aileden ayrılmamış olan Prens Harry ile karısı Meghan Markle ise gittikleri görevlerde bile hep el ele tutuşuyordu.

Onların görüntüsünün gerçek bir aşkı simgelediğini savunanlar sırf halkın içinde el ele tutuşmadıkları ya da fiziksel temastan kaçındıkları için Kate ile William'ın evliliğinin iyi gitmediği yorumlarını bile yapıyordu.

Diğer yandan konumları gereği Kate ile William'ın birbirleriyle halkın karşısında fazla fiziksel temas kurmaları da doğru değil.

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Bu yüzden de Galler çifti zaman zaman birbirlerine yönelttikleri derin bakışları dışında herhangi bir sevgi gösterisinde bulunmuyordu.

Galler Prensesi Catherine ya da halkın arasındaki adıyla Kate Middleton, dünkü karşılama sırasında yine giyimi kuşamı ve takılarıyla dikkat çekti.





Bu yılın ocak ayında karın bölgesinden ameliyat geçiren Kate Middleton, sonra da kanser tedavisi göreceğini duyurdu. Aylarca ortada görünmedi, sonunda eylül ayında tedavisinin bittiğini duyurdu. O zamandan sonra da ilk kez dün çok önemli resmi bir karşılamada görev aldı.