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Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti!

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#Sharon Stone#Phil Bronstein#Temel İçgüdü
Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 15:49

Hollywood’un adından en çok söz ettiren yıldızlarından biri olmasına rağmen kariyeri iniş çıkışlarla dolu oldu. Üstelik yıllardır bir parçası olduğu bu sektöre oldukça kırgın. Ve bunun da kendince haklı sebepleri var…

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Temel İçgüdü filmiyle adını tüm dünyanın adeta ezberlediği yılların usta oyuncusu Sharon Stone artık beyaz perdede çok görünmüyor, vaktini sonradan gönül verdiği ressamlıkla geçiriyor ve bir nevi istemese de emekliliğin tadını çıkarıyor.

Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti

ARTIK HAYATIN TADINI OĞULLARIYLA ÇIKARIYOR

67 yaşındaki yıldız oyuncu bir yandan da gözü gibi saklayarak bakıp büyüttüğü, spot ışıklarından kaçırmak ve sessiz sakin bir çocukluk geçirmelerini sağlamak için çok uğraştığı oğullarıyla ilgilenmeye devam ediyor.

Eski eşi Phil Bronstein’la evlendiklerinde çocuk sahibi olmayı çok isteyen ancak sağlık sorunları yüzünden sürekli düşük yapan ve anne olamayan Sharon Stone 2000 yılında Roan adını verdikleri oğullarını evlat edinmişti.

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Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, KARİYERİ BİTTİ YETMEDİ BİR DE OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ

2001 yılında beyin kanaması geçiren ardından da felç olan Stone yıllarca sağlığına kavuşmak için çok çaba harcamış, hastalığını yendikten sonra bu kez de kariyerine dönememişti.

Setlerden uzak kaldığı süre içinde adeta unutulduğunu söyleyen ve iyileştikten sonra kariyeri bir türlü istediği gibi gitmeyen Stone yıllardır Hollywood’un kendisine büyük bir vefasızlık yaptığını söylüyordu…

Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti

Bu yetmezmiş gibi Phil Bronstein’la boşandıklarında oğulları Roan’ın velayetini de eski kocasına kaptıran Sharon Stone adeta yıkılmıştı.

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HİÇ DOĞUM YAPMADI AMA ÜÇ EVLAT YETİŞTİRDİ

Stone boşanıp bekar bir anne olduktan sonra 2005 yılında Laird ve bir yıl sonra da Quinn adını verdiği iki erkek evlat daha evlat edindi.

Böylece çok istese de doğum yapamamış olmasına rağmen üç çocuklu bir anne olan Sharon Stone uzun yıllardır hayatında yolunda gitmeyen çok şey olsa da oğullarının sevgisine tutunarak yaşadı…

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Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti

ÜÇ OĞLU DA BÜYÜYÜP BİRER YETİŞKİN OLDU

En büyük oğlu Roan 24, ortanca oğlu Laird 19 ve en küçük oğlu Quinn de artık 18 yaşını dolduran Sharon Stone hafta sonu kutlanan Paskalya Bayramı vesilesiyle onlarla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Tatlı aile portresinde Sharon Stone oğullarının arasında bir kanepede oturmuş, dört kişilik aile kollarını birbirine dolayarak mutlu aile pozu vermişti.

Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti

ANNE OĞUL BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇEBİLİR

Sharon Stone artık oyunculuk kariyerinden büyük ölçüde vazgeçmiş olsa da en büyük oğlu Roan onu beyaz perdeye döndürebilecek tek isim olabilir…

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Hiç doğum yapmadı ama üç erkek evlat yetiştirdi… Gurur kaynakları şimdi kendi boyunu geçti

Annesinin yolundan ilerleyen ve oyunculuk yapma hayaliyle yaşayan Roan geçen yıl Sharon Stone ile çektiği bir TikTok videosunda anne oğul birlikte bir projede yer alabileceklerini söylemişti.

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#Sharon Stone#Phil Bronstein#Temel İçgüdü

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