Hiç de o kadar masum değilmiş... Yıllar boyunca eltisinin peşine taktığı bir 'ajana' maaş ödemiş!

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Her ne kadar bu tür ailelerde kişilerin statüsü, hiyerarşik durumu yüzyıllardır süregelen şekillerde belirlenmiş olsa da yine de insanın oyunu kuralına göre oynaması gerekebilir.

Britanya tahtının Kral Charles'tan sonraki veliahdı Prens William'ın karısı Galler Prensesi Kate Middleton için de geçerli bu durum.

Geçen yıla ve bu yılın ilk yarısına kanser tedavisi görmesiyle damgasını vuran Kate Middleton, son bir haftadır bambaşka bir nedenle gündemde...

ÇALIŞANI AYRILDI.. OLAYLARIN, SÖYLENTİLERİN ARDI ARKASI GELMEDİ

İlk bakışta çok da önemli değil gibi görünse de Kate ile William, çok güvenilir bir çalışanlarını kaybetti...

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Tam 15 yıldır Kate ile William'ın özel asistanı olarak görev yapan, aynı zamanda Galler Prensesi'nin gayri resmi stilisti olan Natasha Archer, bu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Aslına bakılırsa böyle ayrılıklar kraliyet ailesi için çok da yabancı değil.

Uzun süre aile için çalışanlar günü geldiğinde hayatlarına başka bir yol çizmek için ayrılık kararı alıyor. İlgili aile üyeleri de onlara başarılar dileyip yerine başka bir çalışan buluyor.

KATE İLE YAKIN DOST OLMUŞLARDI

Ama sadece Galler çiftinin özel asistanı ve Kate'in giyim kuşamından sorumlu kişi olmakla kalmayan Natasha Archer'ın farklı bir durumu da var.

Archer, birlikte çalıştıkları yıllar içinde aynı zamanda Kate'in yakın dostu haline de geldi.

Kendi danışmanlık şirketini kurmak için kraliyet ailesindeki görevinden ayrılan Archer'ın, bu olayın duyurulmasından sonra yaptıkları ayrı bir dikkat çekti.

Archer, bunca zamandır Instagram hesabını "gizli" olarak kullanıyordu. Görevini bıraktıktan sonra kısa bir süreliğine hesabını herkesin görebileceği şekle getirdi.

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MEGHAN VE ONUNLA BAĞLANTILI KİM VARSA TAKİBE ALMIŞ

İşte o sırada da dikkatli gözler Natasha Archer'ın, Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ı ve onun kurduğu As Ever adlı markanın sayfasını takip ettiği gördü.

Buna ek olarak Natasha Archer'ın takip ettiği kullanıcılar arasında Meghan'ın yakın çevresinde yer alan Daniel Martin, Delfina Blaquier ve Heather Dorak gibi isimler de bulunuyordu.

Kate ile Meghan'ın moda tarzlarını masaya yatıran moda bloglarının ve Meghan Markle'ın saçının boyasından sorumlu olan Kadi Lee'nin kurduğu sayfanın da takipçisiydi Archer.

Elbette Archer, Instagram sayfasını herkese açtıktan sonra onu takibe alanlar onun kimleri takip ettiğini gördü.

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Fakat bunun hemen ardından ilginç bir gelişme oldu...



'DÜŞMANI YAKINDAN TAKİP ETMEK ESKİ BİR GELENEK'

Archer, Meghan Markle'ın sayfası dahil onunla ilintili takip ettiği kim varsa hepsini takipten çıktı. Hemen ardından da sayfasını yine gizli hale getirdi.

İşte bu durum da farklı söylentilere neden oldu ve sosyal medyada ilginç yorumlar yapılmaya başlandı.

Bunlardan bazılarına göre "Düşmanı yakından takip etmek" eskiden beri bilinen bir gelenek... Natasha Archer da Kate Middleton adına eltisi Meghan'ı ve onun giyiminden, kuşamından sorumlu olan herkesi takip etmeye ve böylece attığı adımlardan haberdar olmaya çalışıyordu.

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Elbette bunu da patronu Kate için yapıyordu.

'KATE ONA AJANLIK YAPTIRMIŞ'

Bu durum sosyal medyada "Kate, sağ kolu olarak bilinen Natasha'ya ajanlık yaptırmış. Bunun için ona maaş ödemiş" yorumları da yapıldı.

Hatte Archer'ın görevinden ayrılarak Meghan Markle'ı takip etme zorunluluğundan kurtulduğunu söyleyenler de oldu.

Sosyal medyada "Kate'in bir sonraki kişisel asistanı ve stilistinin görev tanımı: Meghan'ın hayatını takip etmek" yorumları da yapıldı.

DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜ O ŞEKİLLENDİRİYORDU

Natasha Archer'ın 15 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılması önemli bir gelişme. Çünkü Kate gibi ailenin 'vitrin yüzü' olan bir üyenin dış görünüşünü Archer şekillendiriyordu.

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Bunun da ökesinde iki kadın arasında sıkı bir dostluk da oluşmuştu. İşte bu yüzden de Kate onun ayrılışıyla bir anda kolunun kanadının kırıldığını hissetti.

Aslına bakılırsa Kate gibi sürekli kamuoyunun ilgisini üzerine çeken, gittiği her yere uygun bir giyim kuşam sergilemeyi gereken biri için Archer, tecrübesi ve titizliğiyle gerçekten de yeri kolay dolmayacak bir çalışandı.

Önceleri Kate ile William'ın özel asistanı olan Natasha Archer, sonradan daha Cambridge Düşesi olduğu dönemde gayri resmi stilisti haline geldi.

Herkes Kate'in kraliyet ailesine gelin gittikten sonra giyim tarzının nasıl değiştiğini biliyor artık.

KATE'İN SAĞ KOLU OLDU

İşte Natasha Archer da işin bu kısmından sorumluydu.

Daha da açıkçası Kate'in, sıradan bir genç kadından modern zamanlar prensesine dönüşmesinde onun katkısı vardı.

Aynı zamanda Kate'in kişisel sekreteri de olan Natasha Archner, 2010 yılından yani daha nişanlı oldukları dönemden itibaren Galler çifti için çalışıyordu. Bu süre içinde de kelimenin tam anlamıyla Kate'in eli kolu oldu.

Kate Middleton, Wiliam ile evlenmeden önce 20'li yaşlarında sıradan bir kadın gibi giyiniyordu. Fakat nişanın ardından tarzı da usul usul değişmeye başladı. Sonuna da bugünkü haline geldi.

Kate'in Ekim 2014'teki Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde giydiği, L.K. Bennett'ten pembe 'Agata' sandaletlerle kombinlediği buz mavisi elbisesi Natasha'nın fikriydi. Kate o gün bu mavi kıyafetiyle beğeni topladı.

Ayrıca Kate'in Action on Addiction galasında giydiği, ten rengi astarlı, şeffaf siyah elbise de Archer'ın fikri. Birlikte çalıştıkları süreçte Kate ile Natasha birbirleriyle iyi dost oldular.

Aslında Archer, İngiliz kraliyet ailesinin iyi tanıdığı ve çalışmalarını beğendiği bir isim oldu hep. Kate ve William ile çalışmadan önce Gloucester Dükü ve Düşesi'nin asistanlığını yapıyordu.

Natasha Archer, Getty ajansının kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Archer, Kate ve William ile çalışmayı kendi danışmanlık şirketini kurmak için bıraktı.