Annesi hiÃ§ Ã§ekinmeden 25 yaÅŸ genÃ§ Ã¶ÄŸrencisiyle evlenmiÅŸti... KÄ±zÄ± da onun adÄ±mlarÄ±nÄ± takip etti... Kendine 20 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k sevgili buldu

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TÄ±pkÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile karÄ±sÄ± Brigitte Macron Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi...

ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi 48 yaÅŸÄ±ndaki Emmanuel Macron ile 73 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Brigitte'in aÅŸk hikayesi ve evliliÄŸinin baÅŸlangÄ±cÄ± hiÃ§ de Ã¶yle sÄ±radan deÄŸildi.Â

O zamanki adÄ±yla Brigitte Auziere, tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada 39 yaÅŸÄ±nda, evli ve iki Ã§ocuklu bir Ã¶zel okul Ã¶ÄŸretmeniydi.Â Ãœstelik Brigitte, Andre Louis Auziere ile evliydi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu vardÄ±.

Emmanuel ise aynÄ± okulda okuyan 15 yaÅŸÄ±nda bir Ã¶ÄŸrenci.Â

Elbette aÅŸklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bu bÃ¼yÃ¼k bir skandal oldu. Ama sonuÃ§ olarak Emmanuel ve Brigitte evlendiler ve dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

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AÄ°LE TARÄ°HÄ° KENDÄ°NÄ° TEKRARLADI

Ã–zellikle Macron'un anne ve babasÄ±nÄ± beyninden vurulmuÅŸa Ã§eviren bu aÅŸka dÃ¶neceÄŸiz ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Brigitte Macron'un bu gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi kendi ailesinde tekrarlandÄ±.

Brigitte'in 42 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Tiphaine Auziere, kendisinden 20 yaÅŸ daha genÃ§ yani 22 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Antoine Lecomte ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Ãœstelik bu aÅŸkÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan kendisi ilan etti.

Tiphaine, Antoine Lecomte ile gittiÄŸi Amsterdam gezisinde Ã§ekilen samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

Tiphaine Azuiere, Antoine Choteau ile evliydi. Bu evlilikten iki Ã§ocuk sahibi oldu. Ama yuva daÄŸÄ±ldÄ±.





Macron'un Ã¼vey kÄ±zÄ± Tiphaine, hem avukat hem politikacÄ±.



Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžUNU GENÃ‡ SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE TANIÅžTIRDI

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Tiphaine, genÃ§ sevgilisini eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Elise ve 10 yaÅŸÄ±ndaki Aurele ile de Ã§oktan tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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Tiphaine, bunun Ã¶ncesinde TV sunucusu Cyril Hanouna ile bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bu iliÅŸkisi bittikten sonra ise bu kez 22 yaÅŸÄ±ndaki Antoine Lecomte ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Ä°kilinin Fransa'nÄ±n bilindik tatil kasabalarÄ±ndan biri olan Le Touquet'de tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.



Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° DUYANLARI ÅžOKE ETMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ÅŸte Tiphanie'nin bu durumu da yÄ±llar Ã¶nce annesi Brigitte'in, ÅŸu anda evli olduÄŸu Emmanuel Macron ile iliÅŸkisini akÄ±llara getirdi.

O dÃ¶nemde 39 yaÅŸÄ±nda ve evli olan Brigitte ile 15 yaÅŸÄ±ndaki Emmanuel Macron'un iliÅŸkisi en Ã§ok Macron ailesini rahatsÄ±z etti.

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Aile hemen oÄŸullarÄ±nÄ± okuduÄŸu okuldan aldÄ±.

Anne Francoise Nogues Macron, Emmanuel Macron: A Perfect Young Man adlÄ± kitapta o dÃ¶nemi "Ä°nanamadÄ±k. Åžunu sÃ¶yleyebiliriz ki, Emmanuel Brigitte ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, "Bu harika" diyemedik" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

Yine kitaba gÃ¶re Macron'un babasÄ± Jean-Michel Macron, haberi duyduÄŸunda 'neredeyse sandalyesinden dÃ¼ÅŸecekti."



'AÅžKIN TARÄ°FÄ°: ANNEM VE EMMANUEL' Åžu sÄ±ralarda 20 yaÅŸ genÃ§ sevgilisiyle aÅŸkÄ± nedeniyle konuÅŸulan Tiphaine ise o sÄ±rada henÃ¼z 9 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. O da aynÄ± kitabÄ±n yazarÄ± Anne Fulda'ya bu konuda "EÄŸer bir aÅŸk tarifi yapmam gerekirse bu da annem ile Emmanuel'in aÅŸkÄ±dÄ±r. Onlar birlikteyken sanki dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ± yokmuÅŸ gibiydi" diye anlattÄ±.

Brigitte ve Emmanuel Macron elbette evlenmek iÃ§in uzun bir sÃ¼re bekledi. 2007'de evlendiklerinde Emmanuel 29, Brigitte ise 54 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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