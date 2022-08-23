'Hiç aldatıldın mı?' sorusuna verdiği yanıt çok konuşulmuştu: İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişki

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak 8 yılın ardından ani bir kararla ayrılmıştı.

Oğuzhan Koç'unayrılıktan kısa bir süre sonra Koçak'ın yakın arkadaşlarından Yağmur Tanrısevsin’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Zeynep Koçak dün sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.Koçak bir takipçisinin “Hiç aldatıldın mı abla?” sorusuna “Google’a bak” cevabını verdi.

Oğuzhan Koç - Yağmur Tanrısevsin aşkı da 4 yılın sonunda bitti. Koç, bu kez Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir'in arkadaş olduğu habeleri günlerce konuşuldu.

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Zeynep Koçak, çıkan haberlerin ardından Instagram sayfasında açıklama yayınladı:

"Sevgili arkadaşlar, dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki "google it" her soru cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, youtube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bu güne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam... Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen... Sevgiler..."





Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir 26 Ağustos’ta nikah masasına oturacak.

BU CEVAPLAR ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen sorulara, kötü eleştirilere yada övgülere kayıtsız kalamıyor...

İşte onlardan bazıları...

BERFU YENENLER: KÜÇÜK MEMELERİMLE MUTLUYUM

Berfu Yenenler tatil fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafının altına 'meme sorunsalı' mesajını yazdı.

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İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:

Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!

ALEYNA TİLKİ: BEN DE GERÇEK OLDUĞUMA İNANAMIYORUM

Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden kişilere ilginç bir tepki verdi.

Tilki “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” dedi.

BARTU KÜÇÜK ÇAĞLAYAN: YETER ARTIK

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Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyenlere isyan etti.

Ünlü oyuncu sayfasında "Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" notunu paylaştı.

Bazı takipçileri Bartu Küçükçağlayan'a "Ya o kadın doğru söylüyorsa?" diyerek tepki gösterdi.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN SERT ÇIKIŞ

YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.

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Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunlara boynuz takmayız" yorumunu yaptı.

Takipçisinin yaptığı bu çirkin yoruma sinirlenen Çağla Şıkel, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek cevap verdi.

ECE SEÇKİN: KÜÇÜMSEMEDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER

Bir takipçisi Ece Seçkin'in paylaştığı fotoğrafın altına "Boyu kaç? Çok minyon. Sesi, dansı güzel ama o boyla bir star asla olamaz. Küçümsemek için söylemiyorum. Benim düşüncem böyle" notunu düştü.

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Ece Seçkin'den takipçisine yanıt gecikmedi:

"Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum. İnşallah sen kusursuz fiziğin ve yeteneklerinle benden daha iyi olursun aşkım. Küçümsemediğin için teşekkürler, sayende hayattayım...'

DİDEM UZEL: SEN NASIL BİR ANNESİN!

Didem Uzel, oğlu Aslan'ın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir takipçisi Uzel'in fotoğrafına sert bir yorumda bulununca ikili arasında söz düellosu yaşandı.

"Bu çocuğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel takipçisine "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık verdi.

Bunu üzerine sosyal medya kullanıcısı kadının sözleri daha da sertleşti:

"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."

Okuduklarıyla çılgına dönen Didem Uzel ise açtı ağzını, yumdu gözünü!

"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?