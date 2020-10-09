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Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

HES kodlu gala

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
HES kodlu gala
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Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın başrolünü üstlendiği “Aile Hükümeti”nin galası Kanyon’da yapıldı. Covid-19 nedeniyle sıkı tedbir önlemlerinin alındığı galaya katılanlar HES kodlarını söyleyerek içeri girdi.

Yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği “Aile Hükümeti” adlı komedi filminin galası Kanyon Cinemaximum’da yapıldı. Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül’ün rol aldığı filmin galasına, başrol oyuncularından Asluhan Malbora, Eskişehir’de seti olduğu için katılamadı. Galada, Covid-19 için alınan önlemler dikkat çekti.

HES kodlu gala

Testi pozitif çıkanlar, temaslı olanlar veya karantina döneminde olması gerekirken buna uymayanlarla ilgili takip sistemi HES’te kod sorgulanması yapılarak davetliler salona alındı.

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda oyuncusu Mehmet Yıldırım, “100 kişilik salonlara 50 kişinin üstünde kimse alınmayacak. Alınan önlemlerle, sinema salonlarımız eskisinden de güvenli hal aldı. Sinemaseverleri filmimizi izlemeye bekliyoruz” dedi.
HES kodlu gala

Yunus Emre Özden - Elif Yıldırım Gören - Mehmet Yıldırım

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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