HES kodlu gala

Yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği “Aile Hükümeti” adlı komedi filminin galası Kanyon Cinemaximum’da yapıldı. Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül’ün rol aldığı filmin galasına, başrol oyuncularından Asluhan Malbora, Eskişehir’de seti olduğu için katılamadı. Galada, Covid-19 için alınan önlemler dikkat çekti.



Testi pozitif çıkanlar, temaslı olanlar veya karantina döneminde olması gerekirken buna uymayanlarla ilgili takip sistemi HES’te kod sorgulanması yapılarak davetliler salona alındı.



Filmin yapımcısı ve aynı zamanda oyuncusu Mehmet Yıldırım, “100 kişilik salonlara 50 kişinin üstünde kimse alınmayacak. Alınan önlemlerle, sinema salonlarımız eskisinden de güvenli hal aldı. Sinemaseverleri filmimizi izlemeye bekliyoruz” dedi.



Yunus Emre Özden - Elif Yıldırım Gören - Mehmet Yıldırım