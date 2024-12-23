Herkesin sevdiği Kate bu defa kızdırdı: Bu aileye girmek için on yıl plan yaptın... Hepsi bunun için miydi!

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Hiç beklemediği büyük bir ameliyat geçirdi, sonra da kanser tedavisi gördü. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kendisinin de belirttiği gibi başlarda hiç öyle bir tehlike yokken, kanserin hayatına girmesi hem kendisi hem de ailesi için büyük bir şok oldu.

ARTIK ÖNCELİĞİ GÖREVLERİ DEĞİL KENDİSİ VE AİLESİ

Ama sonuç olarak öyle ya da böyle tedavisi bitti ve görünüşe göre de durumu gayet iyiye gidiyor.

Her ne kadar zaman zaman görevlerini yerine getiriyor olsa da resmi açıklamalara göre eskisi kadar çok resmi göreve katılmayacak, sağlığına ve tam iyileşmeye odaklanıp biraz yavaşlayacak.

Bir süreliğine hayatının önceliği işi değil önce kendisi, sonra kocası Prens William ile çocukları George, Charlotte ve Louis olacak.

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Galler Prensesi Kate Middleton, birkaç yıldır geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Londra Westminster Abbey'deki Noel konserinde yine konuklarını ağırladı.

TV ekranlarına da gelecek olan bu konser kapsamında Kate bir de konuşma hazırladı.

YAPTIĞI ÇAĞRI BAZILARINI ÇOK KIZDIRDI

O konuşmada da Kate Middleton, herkesi günlük hayatın baskısından uzaklaşmaya, başta kendileri olmak üzere çevrelerini sevmeye ve biraz yavaşlamaya çağırdı. Kate, Noel tatilinin de bunun için büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Kate'in bu mesajı, geçen hafta Westminster Abbey'deki konsere giden konuklara da yazılı olarak dağıtıldı.

Kate Middleton mesajında Noel'in herkes için renkli bir dönem olduğunu belirtip "Aynı zamanda yavaşlayıp bizi birbirimize bağlayan daha derin şeyler üzerinde düşünme zamanı" diye ekledi.

"Durduğumuzda ve kendimizi günlük hayatın baskısından uzaklaştırdığımızda hayatımızı daha açık bir kalple, sevgi, nezaket ve affedicilik ile yaşamak için bir alan buluruz" satırlarına da yer verdi mesajında.

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Kate bu dönemin diğer insanlara empati yapma ve farklılıklara rağmen insanların birbirlerine ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamaya fırsat sağladığını da sözlerine ekledi.

Middleton açıklamasında insanın önce kendine sonra da başkalarına gösterdiği sevginin hayata neşe getirdiğini de savundu.

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'SEN SIRADAN İNSANLARI ANLAYAMAZSIN!'

Galler Prensesi Kate Middleton'ın günlük hayatın baskısından uzaklaşmak için biraz yavaşlama önerisi genel olarak kabul görse de sosyal medyada ve açıklamanın yayınlandığı haber sitelerinde bazı eleştirilerin hedefi de oldu.

Kate'in bu "yavaşlayıp kendine zaman ayırma ve günlük hayatın geriliminden uzaklaşmayla" ilgili sözleri ise tartışma yarattı.

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Birçok kişi Kate'in aslında bu konuda haklı olduğunu belirtip "İyi fikir ama yine de pratikte uygulanabilir değil. Hele insan giderek artan faturaları ödeyip ailesine bakmak için uzun saatler boyunca çalışmak zorundaysa" diye görüşünü ifade etti.

Bir kullanıcı "Yavaşlamak! Kate'i severim ama ortalama bir insanın onun yaptığı kadar kendine zaman ayırması gerçekçi değil. Sıradan bir insanın yapması gereken bir işi, ödemesi gereken faturaları var. Sağlığını geri kazanmak için hangi rahat evimi seçeyim diye düşünme şansı yok" diye görüşünü belirtti.

Bir başka kullanıcı da "Kate Middleton hayatı boyunca bir tek gün bile gerçek anlamda çalışmadı. Ağzında gümüş kaşıkla doğmuş biri o ve veliaht prens ile evlendi. Sıradan insanların yaşadığı zor durumla asla ilişki kuramaz" diye yazdı.

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'KRALİÇE MEZARINDA TERS DÖNDÜ'

Belli ki bir kullanıcı Kate Middleton'a biraz öfkelendi bu açıklama nedeniyle.

Bunu da "İyileştiğini, kanserden kurtulduğunu ve sağlığına odaklandığını kibirli bir biçimde duyurduğundan bu yana ona olan sempatim bitti. Eğer artık bir kraliyet ailesi üyesi olarak çalışmak istemiyorsa bunu yüksek sesle açıkça söyleyip neden geri çekilmiyor. Temel insan nezaketi en azından işini yapmak ve bu konuda çenesini kapatmaktır" satırlarıyla ifade etti.

Kate'in sözlerine tepki gösteren bir başka kullanıcı da "En azından işini yap... Kraliyet ailesine girmek için on yıl plan yaptın. Bu ne demek peki? Koca bir yıl süren uzun bir ara vermek mi? Kraliçe mezarında ters döndü" sözleriyle eleştirisini ifade etti.

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Tabii ki bu eleştirilerin yanı sıra Kate'in ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ve iyileşmek için zamana ihtiyaç duyduğunu savunanlar da vardı. Bunlar da "Kate zaten bir süre sonra daha fazla sorumluluk üstlenecek. O yüzden sağlığına odaklanmasını normal karşılamak gerek" diyerek görüşlerini belirtti.