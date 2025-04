O şimdi büyük aşkıyla birlikte kendi çocuklarını büyütüyor... Mesleğini kendi isteğiyle feda etti... Ama hızla akıp giden yıllar güzelliğini elinden alamadı

Haberin Devamı

Ama bazıları bu konuda biraz daha şanslı olur... Aşkı hiç ummadıkları yerde bulur ve bir daha da bırakmaz istemezler...

Hatta bu uğurda kariyerlerini bile feda edenler var aralarında. Bu tercihi yapanlar da genellikle kadın ünlüler.. Bir anda kendi istekleriyle evinin kadını, çocuklarının annesi olurlar. Sanki hiç kamera karşısına geçmemişler gibi.

İşte bir dönem sadece sinemanın değil dünyanın en güzel kadını unvanını taşıyan Eva Mendes de bunlardan biri...

ARADIĞI AŞKI BULUNCA ELİNDEN KAÇIRMAK İSTEMEDİ

51 yaşındaki Mendes, birlikte rol aldıkları filmin setinde tanıştığı Ryan Gosling ile uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Üstelik çift iki kız çocuğu sahibi de oldu çoktan.

Sinema kariyerine hem çarpıcı güzelliğinin hem de oyunculuk yeteneğinin katkısıyla hızlı bir başlangıç yapan Mendes, aradığı huzuru ve mutluluğu bulunca elinden kaçırmayı hiç istemedi.

Bu yüzden de mutlu yuvasını kurdu, kariyerini geri plana itti. Şimdi Gosling ile birlikte iki kızını büyütüyor.

Eva Mendes, artık 50 yaşını geride bırakmış olsa da bu durum değişmiş değil. Zaten güzellik Mendes'in önceliği de değil artık.

DOĞAL HALİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Eva Mendes geçtiğimiz gün sosyal medya sayfasından bir dizi makyajsız fotoğrafını paylaştı..

Doğal halini gözler önüne seren Mendes'in bu paylaşımına da ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

Eva Mendes'in doğal halini gözler önüne serdiği paylaşımları takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı. Güzel oyuncuya gelen tek olumsuz eleştiri aynasının kirliliği oldu.

Eva Mendes aslında çok parlak bir şekilde adımladığı sinema kariyerine 2014 yılından bu yana ara verdi. Bunun nedeni de artık Ryan Gosling ve iki kızıyla birlikte kurduğu yuvaya öncelik vermek istemesi.

Mendes, son olarak 2014 yılında Lost River filminde oynamıştı. Onunla bir aile kurduktan ve özellikle de anne olduktan sonra mesleğinden uzaklaştı.

Oysa kariyeri boyunca Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi birçok iddialı filmde unutulmaz karakterlere hayat vermişti.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

2012 yılında The Place Beyond the Pines adlı filmim setinde tanışan Ryan Gosling ve Eva Mendes, o tarihten bu yana birlikteler.

Çiftin, 10 yaşında Esmeralda Amada Gosling ve 8 yaşında Amada Lee Gosling adında iki tane kızı bulunuyor.

Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının sosyal medya üzerinden bu konuda sorduğu soruya "iki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti.

Mendes bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti

"ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"

"Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti.

Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.

Ryan Gosling de geçen yıl verdiği bir röportajda Eva Mendes'ten başkasıyla çocuk yapmayı hlayal bile edemeyeceğini söylemişti.

'DAHA FAZLA 'MIŞ GİBİ' YAPMAK İSTEMEDİM'

Aslına bakılırsa bu çocuk konusunda Ryan Gosling de onunla aynı fikirdeymiş... Bu kadar şans herkese nasip olmaz elbette.

Gosling daha önce bir dergiye verdiği röportajda bu konuda şunları söylemişti: "Eva ile tanışmadan önce çocuk sahibi olmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Ama Eva'yı tanıdıktan sonra ondan başka bir kadınla çocuk yapmak istemediğimi fark ettim."

Birlikte rol aldıkları filmde senaryo gereği kimi zaman Eva Mendes ile bir aile gibi davranmaları gerektiğini anlattı Gosling.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla 'mış gibi' yapmak istemiyordum. Bunun, sahip olduğumda kendimi şanslı hissedeceğim bir hayat olduğunu fark ettim."

KIZLARI VE AŞKI ONA UĞUR GETİRDİ

Belli ki Eva Mendes'in duyguları da Ryan Gosling gibiydi ve çift birlikte olmaya başladıktan iki yıl sonra büyük kızları Esmeralda dünyaya geldi. Ondan bir yıl sonra da küçük kızları Amada dünyaya gözlerini açtı.

O sırada Ryan Gosling'in kariyeri de La La Land ve The Nice Guys gibi filmlerle zirveye ulaştı. Bir başka deyişle kızları ona uğur getirdi.

Gosling geçen sezon da başrollerini Margot Robbie ile paylaştığı Barbie adlı filmle yine manşetlerdeydi.