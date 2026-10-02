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Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek

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#Brad Pitt#Gwyneth Paltrow#Brad Falchuk
Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 16:35

Kuşkusuz herkesin başına gelir... Gençlik yıllarında birine aşık olursunuz. Bir süre birlikte olmanın keyfini çıkarırsınız. Ama hayatın akışı içinde aşık olduğunuz insanla birlikte kalmanız mümkün olmaz. Sonuç olarak ayrılırsınız.

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Elbette ilk aşk olduğu için de bu duyguyu, ayaklarınızı böylesine yerden kesen kişiyi ölene kadar unutmazsınız.

İlerleyen zamanda başkasıyla evlenirsiniz ama o ilk aşk, o eşine bir daha rastlamadığınız heyecan hiç aklınızdan çıkmaz.

Yine de böyle durumlarda genel eğilim, "çeneyi kapalı tutmak" ve hele başkasıyla bir yuva kurmuşsanız onun yanında bu konuya fazla açmamaktır.

Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek
AYRILDI... ÜSTÜNE İKİ KEZ EVLENDİ AMA ONU HİÇ UNUTMADI
Ama belli ki ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow pek öyle yapmıyor... Çünkü 1990'ların başında iki yıl aşk yaşadığı, nişanlanıp ayrıldığı Brad Pitt'i anlatmaktan hiç vazgeçmiyor.

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Üstelik de bunu katıldığı sohbet programlarında, verdiği röportajlarda yapıyor. Elbette bu durum da 2018 yılından bu yana evli olduğu Brad Falchuk'u çileden çıkarıyor.

Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek
Bir hatırlatma yapmak gerekirse bir süredir Paltrow ile Falchuk'un sekiz yıllık evliliğinin sarsıntı geçirdiği iddiaları ortada dolaşıyordu zaten.

Buna rağmen Paltrow'un neredeyse her fırsatta Brad Pitt'ten söz etmesi "Çok yakışıklıydı" ya da "Ayrıldığımızda çok üzülmüştüm" demesi Brad Falchuk için kolay yenilir yutulur açıklamalar değil.

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Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek
EVLİLİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENİYOR
Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk'un yakın çevresi, oyuncunun bu tür açıklamalarının kocasını olumsuz etkilediğini savunuyor.

Üstelik zaten gerilimli olan evlilik sürecinin bundan daha fazla zarar gördüğünü de söylüyorlar.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Brad'i asıl rahatsız eden nokta, karısı Gwyneth'in bunu umursamaz bir şekilde ve bilerek söylüyor gibi görünmesi. Bu durum da Falchuk'un kendini yetersiz hissedip gururunun kırılmasına neden oluyor" diye konuştu.

Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek
NİŞANLANIP AYRILDILAR
Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow ilk olarak 1994 tarihli Se7en filminin setinde bir araya geldiler. Tutkulu ve çok dikkat çeken bir aşk yaşayıp nişanlandılar. Ama yolları iki yıl sonra ayrıldı.

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Şu anda 54 yaşında olan Paltrow sonrasında Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile evlendi. 2003- 2016 arasında süren bu evlilikten iki çocuğu olan çift yollarını ayırdıktan sonra dost kaldı.

Paltrow boşandıktan iki yıl sonra Brad Falchuk ile evlendi.

Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile evlilik yapan Brad Pitt ise bir süredir Ines de Ramon ile birlikte.

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Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek
Paltrow, ilk evliliğini Chris Martin ile yaptı. Ama sonra dostane bir şekilde ayrıldılar.
Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek

Brad Pitt ise bir süredir Ines de Ramon ile birlikte. İşin ilginci, belki o da Paltrow'u unutamadı ama ondan hiç de unutamamış gibi söz etmiyor. 

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#Brad Pitt#Gwyneth Paltrow#Brad Falchuk

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