Herkesin içinde eski sevgilisini övüp duruyor... Yazık kocana, bunları o da duyuyor... Çeneni tutmazsan evliliğin bitecek

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Elbette ilk aşk olduğu için de bu duyguyu, ayaklarınızı böylesine yerden kesen kişiyi ölene kadar unutmazsınız.
İlerleyen zamanda başkasıyla evlenirsiniz ama o ilk aşk, o eşine bir daha rastlamadığınız heyecan hiç aklınızdan çıkmaz.
Yine de böyle durumlarda genel eğilim, "çeneyi kapalı tutmak" ve hele başkasıyla bir yuva kurmuşsanız onun yanında bu konuya fazla açmamaktır.
Üstelik de bunu katıldığı sohbet programlarında, verdiği röportajlarda yapıyor. Elbette bu durum da 2018 yılından bu yana evli olduğu Brad Falchuk'u çileden çıkarıyor.
Buna rağmen Paltrow'un neredeyse her fırsatta Brad Pitt'ten söz etmesi "Çok yakışıklıydı" ya da "Ayrıldığımızda çok üzülmüştüm" demesi Brad Falchuk için kolay yenilir yutulur açıklamalar değil.
Üstelik zaten gerilimli olan evlilik sürecinin bundan daha fazla zarar gördüğünü de söylüyorlar.
Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Brad'i asıl rahatsız eden nokta, karısı Gwyneth'in bunu umursamaz bir şekilde ve bilerek söylüyor gibi görünmesi. Bu durum da Falchuk'un kendini yetersiz hissedip gururunun kırılmasına neden oluyor" diye konuştu.
Şu anda 54 yaşında olan Paltrow sonrasında Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile evlendi. 2003- 2016 arasında süren bu evlilikten iki çocuğu olan çift yollarını ayırdıktan sonra dost kaldı.
Paltrow boşandıktan iki yıl sonra Brad Falchuk ile evlendi.
Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile evlilik yapan Brad Pitt ise bir süredir Ines de Ramon ile birlikte.