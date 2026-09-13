Herkesi yıldırdı… Arkasından ‘kibirli cadı’ bile dediler… Artık nefret ettiği o aileye mahkum

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Ülkeye gizlice gelen ve çoktan iki çocuklarını okula yerleştiren çiftin bu dönüşünün kalıcı olmayabileceği ve önümüzdeki süreçte başka ülkelerde yaşamayı da deneyebilecekleri söyleniyor.

İngiltere Harry ve Meghan’ın ülkeye dönüşüyle çalkalanmaya çoktan başladı ve herkes kraliyet ailesine büyük zarar verip herkesi kendilerine küstüren ikilinin atacağı adımları merakla beklemeye başladı.

45 yaşındaki Markle ve 41 yaşındaki eşi Prens Harry, eski dizi oyuncusunun memleketi Kaliforniya'da geçirdikleri altı yılın ardından çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet ile birlikte Harry’nin memleketi İngiltere'ye geri döndüler.

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Kariyerine çok genç yaşta televizyonda yayınlanan popüler bir yarışma programının ödül bavulunu taşıyan kızlardan biri olarak başlayan Meghan Markle’ın Suits dizisinde birkaç sezon yardımcı rollerden birini oynayarak devam ettirdiği mesleği Harry’yle tanışıp işlerin ciddileşmesiyle birlikte son bulmuştu…

Her şeyi geride bırakıp kraliyet ailesinin prensiyle evlenen Meghan Markle gelin geldiği aileye alışamadı, onlarla anlaşamadı ve en sonunda çareyi aralarından ayrılmakta buldu…

Çift ABD’ye gittikten sonra birçok ekran projesi için harekete geçmiş, Netflix ve Spotify gibi platformlarla bol paralı anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu anlaşmaların hepsi Harry ve Meghan’ın beklenen izleyici sayılarına ulaşamaması nedeniyle sona erdi.

ABD’de artık yapacak bir şeyleri kalmadığına ve giderek antipati topladıklarına inanan ikili çareyi İngiltere’ye dönmekte buldu.

Meghan hakkında öne sürülen birçok iddia arasında onun tek ve en büyük hayalinin bir Hollywood yıldızına dönüşmek olduğu da vardı. Ancak kocasının ününden faydalanıp yıldızlık hayalini gerçekleştirmek istese de Meghan için artık bu hayal çoktan öldü…

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Bunu söyleyenlerin iddialarına kaynak gösterdikleri şeyler ise hep Meghan Markle’ın kibirli tavrı, başarısız iş girişimleri ve tüm köprüleri yakmış oluşuyla kendi şansını kendi elleriyle yok etmiş olması…

Meghan’ın ABD’den ayrılmadan önce ailenin Montecito'daki devasa malikanesinde personel bulmakta bile zorlandığı söyleniyordu: "Montecito'daki birçok ev temizlikçisi onlar için çalışmak istemediği için hizmetçi bulmakta zorlanıyordu. Meghan iş görüşmelerini bizzat kendisi yapardı ve gerçekten kibirli ve kaba biri gibi görünebiliyordu. Bazıları onun konuşma tarzından o kadar rahatsız olmuştu ki, bu durum kulaktan kulağa yayılmaya başladı."

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ABD’li kaynaklar Meghan Markle'ın “kibirli ve cadı” olarak damgalandığını ve yaşadığı mahallede herkesin arkasından konuştuğu bir şaka konusu haline geldiğini de iddia ediyorlar.

Kraliyet ailesini yakından takip edenler, Sussex markasının Hollywood'da artık eskisi kadar popüler olmadığını da öne sürüyor. Netflix'in ikilinin yapım şirketine sağladığı finansmanı kestiği ve yayın platformunun yaşam tarzı programı " With Love, Meghan"ın da sona erdiği biliniyor; bu durum Meghan’ı As Ever markalı reçellerini, şaraplarını ve çaylarını kendi başına pazarlamaya zorluyor… Düşes daha önce bunun için platformdan destek alıyordu.

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Çifti sert şekilde eleştirenler Harry ve Markle'ın kişisel hayatlarını ön plana çıkarmadıkları zamanlarda başarı yakalayamadıklarını öne sürüyorlar. Saraydan dışlanan bu çiftin kraliyetle ilgili olmayan programları ve filmleri hiçbir zaman tutmadı ve Archewell yapım ofislerinde de büyük bir personel değişikliği yaşandı.

Ayrıca, Archetypes ve Confessions of a Female Founder adlı podcast'lerinin de üretimi kalıcı olarak durdurulmuş gibi görünüyor. Netflix'in ayrıca dizi ve film projeleri için yaptıkları birçok teklifi reddettiği ve Markle'ın önerdiği Pearl adlı animasyon dizisinin daha yayınlanmadan iptal edildiği bildiriliyor.

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Üstelik Harry ve Meghan sadece iş ilişkilerini kaybetmekle kalmadılar… İddialara göre kraliyet ailesini sürekli kötüledikleri ve aslında başka da hiçbir şey yapmadıkları için bir zamanlar görüştükleri Michelle ve Barack Obama , George ve Amal Clooney ile David ve Victoria Beckham gibi ünlü çiftler tarafından da çoktan dışlandılar.