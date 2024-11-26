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Herkese tepeden bakamazsın Kate!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Kraliyet Ailesi
Herkese tepeden bakamazsın Kate
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 11:10

Birçok kişiye göre belki de artık çoktan masallarda kalması gereken kraliyet aileleri hala dünyanın dört bir yanında varlıklarını sürdürüyor... Onların sürdürdüğü o gösterişli yaşam tarzı da ister istemez merak konusu oluyor elbette.

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Tüm dünya onların saraylarında, kapalı kapılar ardında sürdürdüğü hayatlarını merak ediyor. Toplum karşısına çıktıklarında da meraklı bakışları üzerlerinde topluyorlar.

Giyim kuşamları, özel hayatları, kavgaları, ihanetleri kısacası onlarla ilgili bütün ayrıntılar merak ediliyor ve ilgi uyandırıyor. Özellikle de çok göz önünde olan bu aile üyeleriyle ilgili birçok ayrıntı da milyonlar tarafından biliniyor.

Peki dünyanın gözü önündeki bu kraliyet ailesi üyelerinden hangilerinin diğerlerine "tepeden baktığını" biliyor musunuz?

Elbette burada sözünü ettiğimiz hangi kraliyet ailesi üyelerinin diğerlerinden uzun boylu olduğu, hangilerinin biraz daha kısa boylu kaldığı.

Gelin bir bakalım dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri arasında en uzun boylu prensler ve prensesler kimler...

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Herkese tepeden bakamazsın Kate

AİLENİN EN UZUN BOYLU KADINLARINDAN BİRİ
Önce dünyanın en gözde kraliyet ailesine mensup Galler Prensesi Kate Middleton ile başlayalım. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra tahtın varisi olan Prens William ailenin uzun boylu üyelerinden.

William'ın boyu 1.91 cm. Eşi Kate Middleton da ailenin uzun boylu kadınları arasında. Üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen incecik fiziğiyle dikkat çeken Kate Middleton 1.75 santimetre.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

ÇOCUKLARI DA GİDEREK UZUYOR
Çiftin çocuklarına gelirsek... Onlar da kısacık zaman içinde çok fazla boy attılar. En büyük çocukları Prens George'un boyu şimdiden 1.60 santime yaklaştı.

Kardeşi Charlotte da ondan çok geride değil. En küçük kardeş Louis bile onlara yetişmek üzere. Görünüşe göre o da uzun boylu olacak.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

ESKİ KARISI DAHA UZUN BOYLUYDU
Kral Charles, 1.78 santim boyunda. Eski eşi Prenses Diana 1.78 cm'ydi. Şimdi evli olduğu Camilla Parker Bowles ise 1.73 cm boyunda.

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36 yaşında hayata veda eden Prenses Diana, Charles'tan uzun boyluydu. Bu yüzden de genellikle düz topuklu ayakkabı giyerdi.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

ONLAR BİRAZ DAHA KISA BOYLU
İngiliz kraliyet ailesinin en kısa boylu üyeleri kimler derseniz... Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın küçük kızı Prenses Eugenie (sağda) 1.65 cm boyunda. Ablası Beatrice ise ondan birkaç santim daha kısa. Onun boyu 1.62 santim.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

İSPANYA KRALI EN UZUN BOYLULARDAN BİRİ
Şimdi İngiltere'den İspanya'ya gidelim ve belki de Avrupa'nın en uzun boylu kralına bir bakalım. Adının karıştığı skandallardan sonra babasının tahtı bıraktığı İspanya Kralı Felipe tam 1.97 santim boyunda.

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Eski bir TV haber spikeri ve muhabir olan eşi Letizia ise ondan epey kısa. Avrupa kraliyet aileleri arasında en güzel giyinen kraliçe olarak bilinen Letizia'nın boyu 1.70 santim.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

KIZLAR BABALARINA BENZİYOR
Çiftin iki tane kızı bulunuyor. Görünüşe göre kızlar uzun boy açısından babalarına benziyorlar. Babasından sonra tahtı devralacak olan büyük prenses Leonor (solda) henüz 18 yaşında ama boyu 1.75 santim.

Ondan sadece bir yaş küçük olan Prenses Sofia ise ablasından birkaç santim daha uzun. Hatta veliaht prenses olan ablasının yanında ondan uzun boylu görünmemek için düz topuklu ayakkabı giyiyor.

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Herkese tepeden bakamazsın Kate

Prenses Leonor, özellikle 18 yaşına girdiği geçen yıl dünya çapında büyük bir popülarite kazandı. Bu özelliğiyle de dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyesi olarak bilinen Kate Middleton'ı rakip olarak gösteriliyor.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

UZUN BOYLU ANNE VE BABANIN UZUN BOYLU KIZI
Son dönemde giderek öne çıkan Hollanda tahtınını veliahtı Prenses Catharina Amalia'ya bakalım şimdi de... 20 yaşındaki Amalia 1.75 cm boyunda. Kız kardeşleri de ondan daha kısa boylu değil elbette.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

MAXIMA, EN ÜZÜN BOYLU KRALİÇELERDEN BİRİ
Bu özellikleri de hem annelerinden hem babalarından geliyor. Kraliçe Maxima 1.78 cm boyunda, kocası Willem Alexander ise 1.83 cm. Dolayısıyla üç kızlarının boyları da uzun.

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Herkese tepeden bakamazsın Kate

VELİAHT PRENSES DE KISA BOYLU DEĞİL
Şimdi Hollanda'dan uzaklara İsveç'e uzanalım. Bu sakin Kuzey ülkesinin kraliyet ailesi de sık sık dünya basınında yer alıyor. Tahtın ilk sıradaki veliahtı Prenses Victoria, 1.75 santim boyunda. Eşi Daniel 1.80 cm boyunda.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

BOY FARKINI TOPUKLU AYAKKABILARLA KAPATIYOR
İsveç'in komşusu olan Danimarka'ya da bir göz atalım. 14 Ocak'ta tahtı devralacak olan Frederik uzun boylu kraliyet ailesi üyeleri arasında. Onun boyu 1.83 cm.

Eşi Mary de kısa boylu değil. Giyim tarzı ve fiziksel görünümü nedeniyle Kate Middleton'a kız kardeşi kadar benzetilen Mary'nin boyu 1.72 santim.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

OĞLU BOYUNU GEÇTİ
Çiftin dört çocuğundan en büyüğü olan Christian henüz 16 yaşında ama boyu çoktan babasını geçti bile. Genç prensin boyu 1.90 santimetre.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

GENETİK MİRAS
Baba oğul iki prensin bu uzun boylarının kimden miras olduğuna gelirsek... Anneleri Kraliçe Margarethe, Avrupa'nın en uzun boylu kadın kraliyet ailesi üyelerinden biri. Kraliçe tam 1.82 santim boyunda.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

HÜZÜNLÜ PRENSES HEM UZUN BOYLU, HEM GENİŞ OMUZLU
Düğününde döktüğü gözyaşları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "hüzünlü prenses" olarak anılan Prenses Charlene'in bir başka önemli özelliği de var. Dünyadaki kraliyet ailesi üyeleri arasında en uzun boylu kadınlardan biri Prenses Charlene.

Eski bir olimpik yüzücü olan Charlene'in boyu 1. 77 santim. Eşi Prens 2. Albert ise 1.82 cm. Fakat eşiyle birlikte katıldığı etkinliklerde onun topuklu ayakkabı giymesi nedeniyle ondan daha kısa görünüyor.

Bu arada Charlene'in çocukluk ve gençlik yıllarında ilgilendiği yüzme sporu nedeniyle geniş omuzlarıyla dikkat çektiğini de hatırlatalım.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

TOPUKLU GİYİNCE EŞİNDEN DAHA UZUN GÖRÜNÜYOR
Şimdi biraz da doğuya uzanalım ve yine dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailelerinden birine Ürdün kraliyet ailesine bakalım.

Aileye sonradan katılmasına rağmen bütün üyelerden daha çok dikkat çeken Kraliçe Rania 1.67 santim boyunda. Eşi Kral Abdullah da onunla aynı boyda. Fakat Rania topuklu giyindiğinde eşinden daha kısa boylu görünüyor.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

GELİNİN AYAKKABILARI OLAY OLMUŞTU 
Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın en büyük çocuğu Pren Hüseyin'in karısı Rajwa da uzun boylu.

Hatta düğününde damattan daha uzun görünmesin diye gelinliğinin altına düz topuklu ayakkabı giymişti. Onun bu tercihi de uzun süre konuşulmuştu.

Herkese tepeden bakamazsın Kate

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#Kate Middleton#Prens William#Kraliyet Ailesi

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