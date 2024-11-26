Herkese tepeden bakamazsın Kate!

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Tüm dünya onların saraylarında, kapalı kapılar ardında sürdürdüğü hayatlarını merak ediyor. Toplum karşısına çıktıklarında da meraklı bakışları üzerlerinde topluyorlar.

Giyim kuşamları, özel hayatları, kavgaları, ihanetleri kısacası onlarla ilgili bütün ayrıntılar merak ediliyor ve ilgi uyandırıyor. Özellikle de çok göz önünde olan bu aile üyeleriyle ilgili birçok ayrıntı da milyonlar tarafından biliniyor.



Peki dünyanın gözü önündeki bu kraliyet ailesi üyelerinden hangilerinin diğerlerine "tepeden baktığını" biliyor musunuz?

Elbette burada sözünü ettiğimiz hangi kraliyet ailesi üyelerinin diğerlerinden uzun boylu olduğu, hangilerinin biraz daha kısa boylu kaldığı.

Gelin bir bakalım dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri arasında en uzun boylu prensler ve prensesler kimler...

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AİLENİN EN UZUN BOYLU KADINLARINDAN BİRİ

Önce dünyanın en gözde kraliyet ailesine mensup Galler Prensesi Kate Middleton ile başlayalım. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra tahtın varisi olan Prens William ailenin uzun boylu üyelerinden.

William'ın boyu 1.91 cm. Eşi Kate Middleton da ailenin uzun boylu kadınları arasında. Üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen incecik fiziğiyle dikkat çeken Kate Middleton 1.75 santimetre.

ÇOCUKLARI DA GİDEREK UZUYOR

Çiftin çocuklarına gelirsek... Onlar da kısacık zaman içinde çok fazla boy attılar. En büyük çocukları Prens George'un boyu şimdiden 1.60 santime yaklaştı.

Kardeşi Charlotte da ondan çok geride değil. En küçük kardeş Louis bile onlara yetişmek üzere. Görünüşe göre o da uzun boylu olacak.

ESKİ KARISI DAHA UZUN BOYLUYDU

Kral Charles, 1.78 santim boyunda. Eski eşi Prenses Diana 1.78 cm'ydi. Şimdi evli olduğu Camilla Parker Bowles ise 1.73 cm boyunda.

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36 yaşında hayata veda eden Prenses Diana, Charles'tan uzun boyluydu. Bu yüzden de genellikle düz topuklu ayakkabı giyerdi.

ONLAR BİRAZ DAHA KISA BOYLU

İngiliz kraliyet ailesinin en kısa boylu üyeleri kimler derseniz... Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın küçük kızı Prenses Eugenie (sağda) 1.65 cm boyunda. Ablası Beatrice ise ondan birkaç santim daha kısa. Onun boyu 1.62 santim.

İSPANYA KRALI EN UZUN BOYLULARDAN BİRİ

Şimdi İngiltere'den İspanya'ya gidelim ve belki de Avrupa'nın en uzun boylu kralına bir bakalım. Adının karıştığı skandallardan sonra babasının tahtı bıraktığı İspanya Kralı Felipe tam 1.97 santim boyunda.

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Eski bir TV haber spikeri ve muhabir olan eşi Letizia ise ondan epey kısa. Avrupa kraliyet aileleri arasında en güzel giyinen kraliçe olarak bilinen Letizia'nın boyu 1.70 santim.

KIZLAR BABALARINA BENZİYOR

Çiftin iki tane kızı bulunuyor. Görünüşe göre kızlar uzun boy açısından babalarına benziyorlar. Babasından sonra tahtı devralacak olan büyük prenses Leonor (solda) henüz 18 yaşında ama boyu 1.75 santim.

Ondan sadece bir yaş küçük olan Prenses Sofia ise ablasından birkaç santim daha uzun. Hatta veliaht prenses olan ablasının yanında ondan uzun boylu görünmemek için düz topuklu ayakkabı giyiyor.

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Prenses Leonor, özellikle 18 yaşına girdiği geçen yıl dünya çapında büyük bir popülarite kazandı. Bu özelliğiyle de dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyesi olarak bilinen Kate Middleton'ı rakip olarak gösteriliyor.

UZUN BOYLU ANNE VE BABANIN UZUN BOYLU KIZI

Son dönemde giderek öne çıkan Hollanda tahtınını veliahtı Prenses Catharina Amalia'ya bakalım şimdi de... 20 yaşındaki Amalia 1.75 cm boyunda. Kız kardeşleri de ondan daha kısa boylu değil elbette.

MAXIMA, EN ÜZÜN BOYLU KRALİÇELERDEN BİRİ

Bu özellikleri de hem annelerinden hem babalarından geliyor. Kraliçe Maxima 1.78 cm boyunda, kocası Willem Alexander ise 1.83 cm. Dolayısıyla üç kızlarının boyları da uzun.

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VELİAHT PRENSES DE KISA BOYLU DEĞİL

Şimdi Hollanda'dan uzaklara İsveç'e uzanalım. Bu sakin Kuzey ülkesinin kraliyet ailesi de sık sık dünya basınında yer alıyor. Tahtın ilk sıradaki veliahtı Prenses Victoria, 1.75 santim boyunda. Eşi Daniel 1.80 cm boyunda.

BOY FARKINI TOPUKLU AYAKKABILARLA KAPATIYOR

İsveç'in komşusu olan Danimarka'ya da bir göz atalım. 14 Ocak'ta tahtı devralacak olan Frederik uzun boylu kraliyet ailesi üyeleri arasında. Onun boyu 1.83 cm.

Eşi Mary de kısa boylu değil. Giyim tarzı ve fiziksel görünümü nedeniyle Kate Middleton'a kız kardeşi kadar benzetilen Mary'nin boyu 1.72 santim.

OĞLU BOYUNU GEÇTİ

Çiftin dört çocuğundan en büyüğü olan Christian henüz 16 yaşında ama boyu çoktan babasını geçti bile. Genç prensin boyu 1.90 santimetre.

GENETİK MİRAS

Baba oğul iki prensin bu uzun boylarının kimden miras olduğuna gelirsek... Anneleri Kraliçe Margarethe, Avrupa'nın en uzun boylu kadın kraliyet ailesi üyelerinden biri. Kraliçe tam 1.82 santim boyunda.

HÜZÜNLÜ PRENSES HEM UZUN BOYLU, HEM GENİŞ OMUZLU

Düğününde döktüğü gözyaşları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "hüzünlü prenses" olarak anılan Prenses Charlene'in bir başka önemli özelliği de var. Dünyadaki kraliyet ailesi üyeleri arasında en uzun boylu kadınlardan biri Prenses Charlene.

Eski bir olimpik yüzücü olan Charlene'in boyu 1. 77 santim. Eşi Prens 2. Albert ise 1.82 cm. Fakat eşiyle birlikte katıldığı etkinliklerde onun topuklu ayakkabı giymesi nedeniyle ondan daha kısa görünüyor.

Bu arada Charlene'in çocukluk ve gençlik yıllarında ilgilendiği yüzme sporu nedeniyle geniş omuzlarıyla dikkat çektiğini de hatırlatalım.

TOPUKLU GİYİNCE EŞİNDEN DAHA UZUN GÖRÜNÜYOR

Şimdi biraz da doğuya uzanalım ve yine dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailelerinden birine Ürdün kraliyet ailesine bakalım.

Aileye sonradan katılmasına rağmen bütün üyelerden daha çok dikkat çeken Kraliçe Rania 1.67 santim boyunda. Eşi Kral Abdullah da onunla aynı boyda. Fakat Rania topuklu giyindiğinde eşinden daha kısa boylu görünüyor.

GELİNİN AYAKKABILARI OLAY OLMUŞTU

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın en büyük çocuğu Pren Hüseyin'in karısı Rajwa da uzun boylu.

Hatta düğününde damattan daha uzun görünmesin diye gelinliğinin altına düz topuklu ayakkabı giymişti. Onun bu tercihi de uzun süre konuşulmuştu.