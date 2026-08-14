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Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

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#Nicole Kidman#Tom Cruise#Keith Urban
Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 13:37

Geçen sene 19 yıllık evliliğini bitiren ve uzun yıllar sonra bekar kalan sinema dünyasının yıldız ismi verdiği yeni röportajında hem biten evliliğini ve yeni hayatını hem de yıllar önce yaptığı ilk evliliği anlattı.

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Geçen sene kocası ünlü şarkıcı Keith Urban’dan ayrılan ve sonrasında kendini yeniden tam gaz dizi ve film çalışmalarına veren Nicole Kidman Vogue dergisiyle yaptığı samimi röportajda özel hayatıyla ilgili ses getiren açıklamalar yaptı.

59 yaşındaki oyuncu, ikinci eşi Keith Urban'dan ayrıldıktan sonra kendini “derinden savunmasız” hissettiğini söylemekle kalmadı, Tom Cruise’la yaptığı ilk evliliği hakkında da şimdiye kadar duyulmamış detayları paylaştı.

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

Nicole Kidman, Tom Cruise ile evliliği hakkında konuştu ve onun eşi olmanın kariyerini gölgede bırakacağı konusunda etrafındakilerin onu sürekli uyardığını itiraf etti.

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Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

İki evliliği de boşanmaları da yoğun medya incelemesi ve baskısı altında geçen Nicole Kidman, ayrılma kararını veren kocası olsa da evlilik sorunları ve uzlaşmaz farklılıkları gerekçe göstererek Eylül 2025'te Keith Urban'dan boşanma davası açtı ve ayrılık bu yılın ocak ayında mahkeme dışında, çiftin karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı.

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

Kidman, ikinci boşanmasının hayatında zor bir dönem olduğunu belirterek “Ama aynı zamanda, ‘Tamam, bunu beklemiyordum. Hayatımın nasıl olacağına dair farklı bir görüşüm vardı, ama şimdi durum bu.’ diye düşünüyorum. Bütün bu planları yapıyorsunuz ve her şeyin nasıl olacağına dair bütün bu fikirlere sahipsiniz ve sonra… öyle olmuyor. Uyum sağlamanız gerekiyor. Uyum sağlamanız gerekiyor. Gelecek, şu anda benim için tamamen bilinmez.” dedi.

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

Yıldız oyuncunun tüm bu sözleri bir yana, henüz yeni sayılabilecek Keith Urban ayrılığı değil, Tom Cruise’la yaptığı evlilik hakkında söyledikleri çok ses getirdi.

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Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

Nicole Kidman 23 yaşındayken evlendiği ve o sırada 28 yaşında olan Cruise ile evliliği hakkında şunları söyledi: "22-23 yaşındaydım ve birdenbire kocaman bir film yıldızı kocam oldu. Ama her şey tamamen doğal görünüyordu. Sadece birbirimize delicesine aşık olduk ve bu kadar basitti.”

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Nicole Kidman bu evlilik hakkında uyarılar aldığını da gizlemedi. Etrafındakiler ona Tom Cruise’la asla evlenmemesi gerektiğini, bunun oyunculuk kariyerinin sonu olacağını söylemişti.

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

“İnsanların bana ‘Bu gerçekten kariyerini etkileyecek' dediğini hatırlıyorum. Ben de 'Umurumda değil. Aşık oldum.' diyordum. Evlenmek istiyorum."

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Bu uyarılar Nicole Kidman tom Cruise’la evlendikten sonra da devam etmişti: "Sonra onun karısı oldum ve onlar da 'Bak, sana söylemiştik' dediler. Ben de 'Ne olmuş yani? Sevdiğim adamla evlenmemem mi gerekiyordu? Elbette kariyerimi feda ederim.

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

"Evet, çok genç yaşta evlendim" diyen Nicole Kidman Tom Cruise’a çok aşık olduğunu ve bu evlilik kararının ona o zamanlar çok doğal göründüğünü itiraf etti.

Kidman ve şu anda 64 yaşında olan Cruise, “Days of Thunder” filminin setinde tanıştılar ve bir yıl sonra 1990 Noel Arifesinde evlendiler. 2001 yılında boşandılar.

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

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Ünlü çift evlilikleri sırasında 1992'de Isabella adında bir kız ve 1995'te Connor adında bir erkek çocuk evlat edindiler.

Kidman daha önce, 20'li yaşlarının başında Cruise ile evlendiğinde “çok dürtüsel ve saf” olduğunu açıklamıştı. Güzel yıldız 2012’de verdiği bir başka röportajda “Tom’la yaşadığım ilişki beni çok sarsmıştı. Onun için dünyanın öbür ucuna bile giderdim” demişti.

Tüm bu uyarıları doğrularcasına Tom Cruise’dan boşandıktan sonra kariyeri inanılmaz bir yükselişe geçti. Önce Moulin Rouge! Filmiyle büyük çıkış yakaladı ardından da Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri oldu.

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

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Ünlü oyuncu kişisel hayatındaki çalkantılı dönemin ardından kendini tamamen işine adadığını itiraf etmişti.

2015 Kadınlar Dünyası zirvesinde yaptığı konuşmada o günleri “Hayatımın gerçekliğiyle başa çıkamıyordum,” diye anlatmıştı. “Ve bir oyuncu olarak, gidip başka birinin hayatında kaybolabileceğiniz ve bir süreliğine başka biri olabileceğiniz harika bir şeye sahipsiniz.”

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

Kidman, 2005’te tanışmalarının ardından 2006 yılında evlendiği Keith Urban ile yeniden aşkı buldu. 2008 ve 2010 yıllarında sırasıyla Sunday Rose ve Faith Margaret adında iki kız çocuğu dünyaya getirdiler.

Oyuncu ve country şarkıcısı, yaklaşık yirmi yıllık evliliğin ardından geçen yıl ayrıldılar. Kidman, Vogue'a verdiği bu son röportajda iki boşanmasını karşılaştırarak, ikinci kez boşanmanın daha kolay olmadığını söyledi: "Her şey yeni. Her seferinde!"

Herkes yapma dese de 22 yaşında büyük bir yıldızla evlendi… ‘Çok aşıktım, onun için kariyerimi çöpe atmaya hazırdım’

Hayatının bu döneminde aşkı yeniden kucakladığını söyleyen Nicole Kidman bir süredir özel sermaye yatırımcısı, milyarder iş insanı Michael Reinstein’la birlikte.

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#Nicole Kidman#Tom Cruise#Keith Urban

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