Ölümünden sonra ortaya çıkan gerçek: Ünlü oyuncu kendini korumak için yıllar yılı kapalı giyinmiş

Haberin Devamı

Oyuncunun geride bıraktığı filmlerin yanı sıra yıllardır hiç ödün vermediği giyim tarzı da hafızalara kazındı... Boğazlı kazaklar ya da yüksek yakalı gömlekler, geniş kenarlı şapkalar ve genellikle pantolon ceket takım...

Herkes yıllar yılı bunun ünlü oyuncunun giyim tarzı olduğunu ve çok sevdiği için bundan vazgeçemediğini sandı.

Bunun da etkisi vardır elbette ama ölümünden sonra ortaya çıktığına göre ünlü oyuncunun bu giyim tarzının altında yürek burkan bir neden vardı.

GERİDE UNUTULMAZ FİLMLERİ KALDI

Bu anlattığımız oyuncu Hollywood'un efsane isimlerinden Diane Keaton…

Geride unutulmaz filmlerini, çok sevdiği köpeğini, evlat edindiği iki evladını bırakıp hayata veda etti Keaton. 11 Ekim günü son nefesini veren Keaton, filmleri kadar yıllardır benimsediği giyim tarzıyla da dikkat çekiyordu.

Haberin Devamı

İşte bu tarzın ardındaki neden de onun ölümünden sonra ortaya çıktı.

Elbette Keaton, giyim tarzı içinde kendini fiziksel olarak rahat hissediyordu. Ama ortaya çıktığına göre bu işin içinde bir de duygusal rahatlık vardı.

Gözden Kaçmasın Sinema dünyasından bir yıldız kaydı... Efsane oyuncu Diane Keaton hayata veda etti Haberi görüntüle

ONUN İÇİN BİR TÜR KALKAN GÖREVİ GÖRÜYORDU

Diane Keaton'ın arkadaşlarının anlattığına göre o geniş kenarlı şapkalar, balıkçı yaka kazaklar, yüksek yakalı gömlekler ve zaman zaman taktığı eldivenler, atkılar ve şallar onun için bir tür kalkan görevi de görüyordu.

Keaton'ın hayattayken yakın arkadaşı olan bir kaynak "Diane son derece şıktı. Ama o kıyafetler aynı zamanda onun korumasıydı" diye anlattı durumu.

Bu kaynağın söylediğine göre Diane Keaton bedeninin herhangi bir bölümünü sergilemekten hoşlanmıyordu. "Kusurlarım" diye adlandırdığı ayrıntılar yüzünden bu konuda kendini güvensiz hissediyordu.

Özellikle de cilt kanseri geçirdikten sonra bedenini giysilerin altında tutmak onun için hem hastalığın tekrarlanmasından korumanın hem de duygusal olarak güvende hissetmenin önemli bir aracı haline geldi.

Haberin Devamı

CİLT KANSERİ KORKUSUYLA HEP KAPALI GİYİNDİ

Zaten Diane Keaton da hayattayken bu konuda "Bu koruyucu bir giyim tarzı.. Birçok kusuru gizliyor. Kısa bir etek ya da kollarımı açıkta bırakan bir şey giydiğimde kendimi rahat hissetmezdim" diye konuşmuştu.

Diane Keaton, henüz 21 yaşındayken cilt kanseri atlatmıştı. Sonra da bu yüzden iki kez ameliyat masasına yattı.

Zaten kendi deneyimi nedeniyle her fırsatta "Güneş kremi kullanın. Bunu yapmak zorundasınız" uyarısında bulunuyordu.

Genç yaşında deneyimlediği bu hastalık yüzünden de kendini güneşten korumak için geniş kenarlı şapkalar kullanmayı alışkanlık haline getirdi.

Haberin Devamı

Diğer yandan ailesinin birçok üyesi de onun gibi cilt kanseriyle mücadele etmişti.

Babası, halası, erkek kardeşi hep aynı hastalığa yakalandı. Kendisinin de yaşadığı tecrübeden sonra hastalığın en önemli nedenlerinden biri olan güneş ışınlarından korunmak için kapalı giyinmeye ve geniş kenarlı şapkalar takmaya başladı.