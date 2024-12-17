2025 onlar için böyle geçecek... Bir sadakat sınavı ve yeniden evlilik yemini göründü... Neyse halleri çıktı falları

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Bir de işin gelecekle ilgili tahminler kısmı var. Zaten orada da astrologlar devreye giriyor. İnanın ya da inanmayın bütün burçlar için 2025 yılı tahminleri özellikle son zamanlarda aldı başını gitti.

Tabii ki bu durumdan İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri de nasibini aldı. The Sun gazetesinin yazarı olan ünlü astrolog Mistic Maggie, Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William, Prenses Kate, Prens Harry ve Meghan Markle'ın burçlarından yola çıkarak 2025 yılında karşılaşabilecekleri durumları yorumladı.

Gelin biz de bir bakalım 2024 yılını çok da iyi kapatmayan İngiliz kraliyet ailesi üyelerini yeni yılda bekleyen sürprizlere...

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ONU 'SADAKAT' KONUSUNDA BİR SINAV BEKLİYOR

Galler Prensesi Kate Middleton, bilindiği gibi Oğlak burcu... Bu da aslında onun ne kadar çalışkan biri olduğunun göstergesi.

2024 yılında kanser tedavisi gören Kate, bunun tamamlanmasının ardından yine eski normal günlerine dönmek için büyük çaba harcıyor... Astrolog Maggie'ye göre 2025'te bu konuda kararlı bir duruş sergileyecek.

Onun önümüzdeki yıl karşılaşacağı en büyük zorluk ise göreve dönme konusundaki hızını ayarlamak olacak. Bu da yeni sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına neden olabilir. Özellikle de yaz aylarının başında.

Bu arada Kate, 2025 yılı içinde bir yurt dışı geziye çıkacak. Bu da Prenses'in sağlığı konusunda yeni bir sınavdan geçeceği, dayanıklılığının test edileceği anlamına gelebilir.

Yine beklentilere göre Kate bu yıl içinde ailesi, arkadaşı ya da yakınlarından birinin ihanetine uğrayabilir... Onunla ilgili bir bilgi, bu kişilerden biri tarafından bilerek ya da bilmeyerek kamuoyuna sızdırabilir. Bu da Kate için sadakat konusunda bir sınav anlamına geliyor.

Bütün bunların ötesinde Kate, ünlü astroloğun yorumuna göre 2025 yılı içinde daha önce kraliyet ailesinden hiç kimseye nasip olmamış bir unvanla ödüllendirilecek.

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BİR ÜNLÜYLE GİZLİ SOHBETLER

Prens William'a bakarsak...

Yoruma göre annesi Diana gibi yengeç burcu olan William, özel hayatı ile kamusal hayatı arasında bir denge kurmakta zorluk çekecek.

Hatta küçük yaşından beri kendisi için öngördüğü gelecek konusunda görüşleri tamamen değişebilir.

Yine astroloğun tahminine göre William, kendisini gerçekten anladığını düşündüğü bir ünlüyle gizli sohbetlere girişebilir.

William, 2025 yılının yaz aylarından itibaren kendisiyle ilgili bazı sırları ifşa edebilir.

Bu arada Galler çifti ile ilgili başka bir tahmini daha var ünlü medyumun. Kate ile William, zor zamanların ardından özel bir törenle evlilik yeminlerini tekrarlamak isteyebilir.

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HARRY YİNE İKİLEMDE

Ünlü astroloğun yorumuna göre bir Başak burcu olan Harry, 2025 yılı içinde kendi özel kurallarıyla çelişen bazı kamusal alanlara görünmek için baskı hissedebilir. Bu da onu bir yol ayrımına getirecek büyük olasılıkla.

Harry, çevresindeki herkes onu caydırmaya çalışsa da acı dolu bir kişisel mücadeleye girişmek zorunda kalacak. Ama bunun onun üzerinde olumlu bir yan etkisi de olabilir.

Harry 2025 yılı içinde geçmişte söylediği sözleri yeniden düşünmek zorunda kalabilir.

Yoruma göre Harry'nin 2025 yılında yeni bir ülkeye geçip ailesine daha yakın bir mesafeye gelme olasılığı var.

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Genç bir kaliyet ailesi üyesi, onu babası ve ağabeyiyle barıştırmak için adım atabilir. Ama astroloğun yorumuna göre bu durum Harry için çok da iyi bir sonuca ulaşmayacak.

ONUN İÇİN BİR KAYIP YILI OLABİLİR

Meghan Markle'a gelirsek...

Meghan 2025 yılı içinde kocası Harry'den daha fazla ayrı kalarak işiyle ilgili bazı girişimlerde bulunabilir.

Aslan burcu olarn Markle bu yüzden bağımsız karakterli, sabırsız ve ateşli bir kişiliğe sahip. Bu da onun önündeki bazı engelleri görmesini engelliyor.

Meghan, yaz aylarının sonlarında kocası Harry ile ilişkisinin geleceğini etkileyecek bazı kararları tek başına alabilir.

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Bu arada bir daha asla oyunculuğa dönmeyeceğini söylese de Meghan gelecek yıl içinde bu kararını değiştirmesine yol akacak bir oyunculuk teklifi alabilir.

Yorumlara göre 2025 Meghan için bir kayıp yılı olabilir. Ancak bu bile onun kişisel gelişimi için olumlu kapıların açılmasına da sağlayabilir.

ONU YİNE ÇALKANTILI BİR YIL BEKLİYOR

Kral Charles bu yılı sağlık sorunuyla boğuşarak geçirdi. Akrep burcu olan Charles 2025'in ilk yarısını derin düşüncelerle ikinci yarısını ise duygusal çalkantılarla dolu olarak geçirebilir.

Mayıs ile ekim ayları arası ailenin geleceğiyle ilgili olarak uzun vadeli görüşünün değişmesine neen olabilecek bir zaman dilimi.

Tahmine göre Kral Charles 12 Mayıs'taki akrep dolunayı sırasında hayatının en zorlu konuşmasını yapmak zorunda kalabilir.

2025, isyancı ülkelerin taçtan kopmasından, kan bağı olan akrabalarla bağların tamamen koparılmasına kadar, geçici ayrılıkların kalıcı hale geldiği bir yıl olabilir.

Ama yine de yaz aylarında aileye katılacak yeri bir üye onun için tatlı bir sürpriz olacak.

SAĞLIK SORUNLARI PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Kraliçe Camilla'ya gelirsek...Yengeç burcu olan Camilla ile kocası derin bir ruhsal bağ paylaşıyorlar aynı zamanda. O yüzden de kimi zaman kalabalıklar içinde hiç konuşmadan bile anlaşabiliyorlar.

2025'in ilk aylarında Camilla biriyle ilgili gerçek duygularıını ortaya çıkaran gizli sinyallerin çözülmesiyle zorlu bir dönem yaşayabilir.

Bu arada Camilla'nın sağlık durumuyla ilgili bir yorum da var.

Buna göre bir süredir zatüree ile boğuşan Camilla 2025 yılında da tam olarak sağlığına kavuşamadan daha fazla dinlenmek zorunda kalabilir.