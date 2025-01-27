Herkes sırrını merak ediyor… 99 yaşındaki efsane oyuncu haftada 3 gün spor yapıyor: Siz beni bir de 100 yaşımda görün!

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Yaşıtlarını ve birlikte çalıştığı sayısız meslektaşını ne yazık ki kaybeden, sektördeki çoğu arkadaşı çoktan emekli olan efsane isim hâlâ dimdik ayakta olmakla kalmayıp bir yandan da gençlere şapka çıkaracak bir hayat yaşıyor.

Hollywood'un neşeli yüzü, efsane oyuncu ve komedyen Dick Van Dyke 99 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak bir enerjiye sahip

Dans eden, şarkı söyleyen, hem sinemada hem de tiyatroda sayısız müzikalde yer alan, Mary Poppins’in büyük yıldızı, oyuncu ve komedyen Dick Van Dyke 99 yaşında hâlâ gülen yüzü, eksik olmadığı ödül törenleri ve kırmızı halılarla neden bir efsane olarak anıldığını adeta kanıtlayan bir isim.

Birçok müzikalde yer alan, gençliğindne beri dans edip şarkı söyleyen efsane isim egzersiz yapmadan duramıyor ve gençlik enerjisini de buna bağlıyor

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70 yıllık kariyeri boyunca aldığı ödüllerin sayısını bile unutan dört çocuk babası usta aktör bu kadar sağlıklı olmasını haftada üç kez spor salonuna gitmesine bağlayan Dick Van Dyke’ın bunu nasıl başardığı ise hakkında en çok merak edilen şeylerden biri.

Oysa Dick Van Dyke için cevap aslında sorunun içinde gizli. Yani efsane oyuncunun bunu yapabilme sırrı zaten hayatı boyunca egzersiz yapması ve her zaman hareketli bir hayat yaşaması.

Bu yılın sonunda kutlayacağı 100. yaş gününü büyük bir heyecanla bekleyen Dick Van Dyke çok büyük bir parti vereceğini söylüyor

Geçtiğimiz gün katıldığı yayında hayatı boyunca haftada üç gün egzersiz yapmaktan vazgeçmediğini söyleyen Van Dyke “Aşağı inip bol bol esneme hareketleri ve yoga yapıyorum, Ve tüm vücudunu terletmek için çok sayıda egzersiz makinesi kullanıyorum” diyor.

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Van Dyke, yaşıtlarının aksine hâlâ bu kadar canlı ve hareketli olmasının nedeninin aktif yaşam tarzı olabileceğini söylüyor.

Yıllarca kendi adını taşıyan “Dick Van Dyke Show” ile milyonları ekran başına toplayan oyuncu 2023'teki 98. doğum gününün arifesinde eşi Arlene Silver ile birlikte spor salonundan çıkarken görüntülenmişti.

Politik olarak da hâlâ aktif olan Van Dyke desteklediği siyasetçilerin kampanyalarına katılıyor

O sırada da 53 yaşındaki Silver'ın “nefret etmesine” rağmen kendisini spor yapmaya zorladığını söyleyerek şaka yapmıştı.

Yayının ilerleyen dakikalarında Van Dyke, 13 Aralık 2025'te 100. yaş gününe ulaşmayı dört gözle beklediğini coşkuyla paylaştı ve “büyük bir parti” vereceğini söyledi.

Usta aktör daha önce verdiği bir röportajda yaşlanmayı insanın sevdiği şeyleri yapmaktan vazgeçmesi olarak tanımlamıştı

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Dick Van Dyke’ın ilk eşi Margie Willett’ten 74 yaşında Christian, 73 yaşında Barry, 69 yaşında Stacy ve 62 yaşında Carrie Beth adında dört çocuğu var. 1948’de evlenen çift 1984’te ayrılmıştı.

Dick Van Dyke ikinci eşi Arlene Silver’la 2012’de evlendi.

Dick Van Dyke ikinci eşi Arlene Silver!la 13 yıldır evli