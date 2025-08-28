AÅŸkÄ± bulduktan sonra evine kapanmÄ±ÅŸtÄ±... Ser verip sÄ±r vermeyen Ã¼nlÃ¼ Ã§iftten dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebek mÃ¼jdesi... 44 yaÅŸÄ±nda bir kez daha hamile

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ±yla birlikte olduÄŸu halde onunla bile Ã¶yle gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yerlere gitmedi, hayatÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸadÄ±.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi inzivaya Ã§ekilen bu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zdan hem ÅŸaÅŸÄ±rtan hem de mutlu eden bir haber geldi... ÃœnlÃ¼ Ã§ifte dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebek geliyor.

Ãœstelik de anne adayÄ± 44 yaÅŸÄ±ndayken!

Â

AÄ°LE BÄ°RAZ DAHA GENÄ°ÅžLÄ°YOR

Ã–ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ bÃ¶yle kÄ±saca anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Anna Kournikova ile Enrique Iglesiasâ€¦

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan Julio Iglesias'Ä±n oÄŸlu olan Enrique ile tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra kelimenin tam anlamÄ±yla inzivada bir hayat sÃ¼ren Rus tenisÃ§i Anna Kournikova, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸunu duyurdu.

Haberin DevamÄ±

2001 yÄ±lÄ±nda Iglesias'Ä±n Escape adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde rol aldÄ± Kournikova. Zaten o zamandan bu yana da Ã§ift birlikte. 2003 yÄ±lÄ±nda tenis kortlarÄ±ndan emekli olan Anna Kournikova ile Enrique Iglesias bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldu.

ÃœÃ‡ TANE Ã‡OCUKLARI VARÂ

44 yaÅŸÄ±ndaki Kournikova ile 50 yaÅŸÄ±ndaki Enrique Iglesias'Ä±n 7 yaÅŸÄ±nda biri kÄ±z biri erkek Lucy ve Nicholas adÄ±nda ikizleriyle beÅŸ yaÅŸÄ±nda Mary adlÄ± bir kÄ±zlarÄ± var.

Evlerinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Ã¼nlÃ¼ Ã§ift Iglesias'Ä±n konserleri dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶yle Ã§ok da fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamÄ±yor.

Kournikova, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda tekerlekli sandalyede gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Bu durum da saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda endiÅŸelere neden olmuÅŸtu.

BÃœYÃœK AÅžK 2001 YILINDA BAÅžLADI

Anna Kournikova, 2001 yÄ±lÄ±ndan bu yana Enrique Iglesias ile birlikte.

AÅŸklarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na aracÄ± olan ile Iglesias'Ä±n Escape adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± iÃ§in Ã§ekilen video klip. Kournikova o klipte Iglesias ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Sette baÅŸlayan aÅŸklarÄ± gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±ndÄ± bir sÃ¼re sonra.

Haberin DevamÄ±

Biri spor, diÄŸeri mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼ aÅŸklarÄ±nÄ± Ã¶yle fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamamaktan yana...

Miami'de Ã§ocuklarÄ±yla birlikte sakince birlikteliklerini yaÅŸÄ±yorlar. Zaman zaman sosyal medya sayfalarÄ±ndan aile hayatlarÄ±na dair paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yorlar.

'BÄ°Z BÄ°RLÄ°KTE BÃœYÃœDÃœK'

Iglesias, geÃ§tiÄŸimiz ekim ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda sevgilisiyle Escape adlÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n video klibinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸÄ±k olduktan sonra "Birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini "sÃ¶yledi.

People dergisine konuÅŸan Iglesias "Benim nasÄ±l bir dÃ¼nyada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyordu. Ben de onun dÃ¼nyasÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± biliyordum. Ä°ÅŸte bu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±n bize Ã§ok yardÄ±mÄ± oldu. Birbirimize yavaÅŸ yavaÅŸ yaklaÅŸtÄ±k ve sonra iliÅŸkimiz giderek gÃ¼Ã§lendi" diye anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bir zamanlar tenis kortlarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Anna Kournikova, 2003 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden kariyerine veda etti.Â