Herkes peri masalı sanmıştı, TV dizisi gibi dramlar çıktı: Kendi düğününe bile cenaze arabasıyla gitti

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İlk bakışta öyleydi de zaten. Belki de oynadığı Suits dizisinin bitmesinden sonra onun kadar büyük bir çıkış yapamayacak bir oyuncu, bu evlilik sayesinde dünya gündeminin ilk sıralarına yükseldi.

Ama zaman geçtikçe Meghan'ın hayatının hiç de peri masalı gibi olmadığı ortaya çıktı. Hem de milyonların gözü önünde. Şimdi de Markle'ın düğününe bile çağırmadığı, yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle nedeniyle yüzü kızardı.

Elbette onunla ilgili son gelişmeyi bilmeyen kalmamıştır artık. Markle'ın babası Thomas Markle Sr'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarına yönelik yüzlerce malzeme bulundu.

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Sonuç olarak eğer iddialar doğruysa ve babası gerçekten böyle bir şey yapmışsa bunun yüzünden Markle cezalandırılamaz elbette.

Ama yine de kanından, canından geldiğiniz bir baba yüzünden görüşmeseniz bile yüzünüz kızarabilir.



ÇOCUKLARINI KORUMAK İÇİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜRMEMİŞ

Sonuç olarak Markle da bu konuda bir açıklama yapma gereği duydu. Açıklamasında da babasıyla ilgili bu iddialardan 2018 yılından bu yana haberi olduğunu belirtti.

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın da konuyla ilgileneceğine dair kendisine söz verdiğini ekledi.

İngiliz basınında dün yer alan bazı haberlere göre Meghan Markle, babasıyla ilgili iddialar hakkında düğününden sadece birkaç hafta önce bilgilendirildi.

Açıklamasında "Çocukları Archie ve Lilibet'in onunla görüşmesini istememe nedeninin de onları korumak" olduğunu ekledi.

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Öyle ya da böyle bu konu kolay kapanacak gibi görünmüyor.

Sadece Meghan Markle'ın değil, kocası Prens Harry'nin ve bütün bir İngiliz kraliyet ailesinin başı bu yüzden çok ağrıyacak daha.



PERİ MASALININ ARDINDAN DİZİ DİZİ DRAM ÇIKTI

Aslına bakılırsa Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katıldığından bu yana yaşananlar, modern bir peri masalından çok bir tür drama benziyor. Özellikle de 2020 yılında Harry ile birlikte ABD'ye yerleşmelerinden sonra yaşananlar.

O süreçte "Onların yüzünden hamileyken bile canıma kıymak istedim" diyerek koca bir aileyi suçladı Meghan. Oğlu doğmadan önce onun ten rengi konusunda spekülasyonlar yapıldığını ileri sürdü.

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Sonra ABD'ye Harry ile birlikte bazı iş girişimlerinde bulundu. Bir yaşam tarzı markası kurdu ama işler istediği gibi yürümedi. Markanın adında bile sorun çıktı.

Markası altında başta reçel olmak üzere bazı ürünler piyasaya çıkardı. Başlarda Hollywood'daki bağlantıları sayesinde gösterişli tanıtımlar yapıldı. Ama sonra ürünlerin depolarda beklediği, satışların istediği gibi yürümediği haberleri ortada dolaşmaya başladı.



KAMERA KARŞISINDAKİ SERÜVENİ DE KISA SÜRDÜ

Kocası Harry ile birlikte bazı dijital platformlar için programlar hazırlamaya başladılar. O da ilk adımlarında ilgi çekti ama hep aynı şeyleri anlattıkları için artık kendilerini izleyecek birilerini de bulamaz oldular.

Bir noktada Harry ile iş yaşamlarını ayırma kararı aldı Sussex çifti. Harry yardım işlerine odaklanacak, Meghan da yine bir dijital platform için ev idaresi, yaşam tarzı programı hazırlayacaktı.

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Öyle de yaptılar zaten.

Yine de sonu hüsran oldu. Markle'ın programının yayınlandığı platform, sözleşmesini yenilemeyince o iş de yarım kaldı.

Kısaca özetlemek gerekirse Meghan ile Harry, hangi daha uzandılarsa bir türlü suyun yüzüne çıkamadılar.

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ALTI YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER

Tabii bu arada evliliklerinde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarına da sımsıkı sarıldılar. Özellikle Meghan'ın her platformda bu unvanı kullanması acımasızca eleştirildi.

Bütün bunlar altı yılda olup bitti.

Sonunda Harry ile Meghan, çocuklarını da alıp İngiltere'ye döndü. Ama kimse de onları kollarını açıp karşılamadı doğrusu.

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Kral Charles bile oğluyla gelininin kraliyet ailesi için çalışmadığını, özel vatandaşlar olarak hayatlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Hatta son gelen haberlere göre Kral Charles, geçen ağustos ayında ülkesine dönen oğlu Harry ile yüz yüze görüşmedi bile daha.



ASLINDA AİLEDEKİ BİRÇOK KURALI YIKMIŞTI

Aslına bakılırsa tarih başka türlü de yazılabilirdi. Çünkü Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine gelin olduğunda birçok katı kuralı da yerle bir etmişti.

Bir kere daha önce evlenip boşanmıştı... Üstelik Harry'den üç yaş büyüktü. Daha da ötesinde bir melezdi. Beyaz tenli Amerikalı bir babayla Afro Amerikan kökenli bir annenin kızıydı.

Başlarda bu açılardan bakıldığında "Meghan Markle artık geçmişe ait gibi görünen aileye yeni bir soluk oldu" yorumları bile yapıldı. Ama o soluk uzun ömürlü olmadı.

Çünkü Meghan Markle hep bir dizi sorunla anıldı.

Daha işin başında onca gösterişli düğününde bile şaibelerin merkezinde yer aldı. Ailesinden bir tek annesi Doria Ragland yanındaydı.

Babası ya da erkek kardeşi hatta akrabası bile düğüne davetli olmadığından ona nikah öncesi şapelde bir noktaya kadar Harry'nin babası Charles eşlik etti.

Sonrasındaki yolu yalnız yürüdü Meghan. O haliyle de "kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadın" simgesi haline geldi.



'EVLENMEK İÇİN BU ACELE NİYE?'

Düğün öncesiyle ilgili dolaşan söylentilere göre aslında İngiliz kraliyet ailesi Meghan'ı daha baştan istememişti.

Nikah sırasında Kraliçe 2. Elizabeth'in basına da yansıyan bir bakışı vardı ki işte o anlar "Meghan'ı bu ailede pek isteyen yok" yorumlarına neden oldu.

Zaten düğün öncesinde ve sonrasında çok konuşulan söylentilere bakılırsa Harry'nin ağabeyi William onu daha baştan istememişti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in nikah sırasında Meghan'a yönelttiği bu bakış uzun uzun konuşuldu.

Bunu da kardeşine "Evlenmek için biraz acele etmiyor musun?" sorusuyla ifade etmişti. Başlarda halkın önünde bir birlik tablosu çizseler de William ve Kate Middleton ile Harry ve Meghan'ın arası hiç iyi olmadı.

Halkın karşısında çizilen o mutluluk tablosunun sahte olduğu da ortaya çıktı. Ki şimdi bir zamanların "Muhteşem Dörtlü'sü birbirleriyle aynı ortama bile gelmiyor.



GELİNLİĞİYLE BİNDİĞİ O OTOMOBİL CENAZE TÖRENİNDE KULLANILMIŞTI

Bu arada Markle'ın düğün günü bindiği otomobille ilgili bir söylenti vardı ki işte o bile aslında Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesindeki geleceğini daha ilk günden gözler önüne sermişti.

Meghan, annesiyle birlikte nikahın kıyılacağı St. George's Şapeli'ne giderken koyu renkli bir Rolls Royce'a bindi. Ama otomobilin markasına ve klasik olmasına kanmamak gerek.

Çünkü bu otomobilin öyle pırıltılı bir tarihi yoktu.

Yıllar önce ailenin bir başka Amerikalı gelinini taşımıştı o araba. Ama o gelinin üzerinde gelinlik değil yas elbisesi vardı.

Kısacası araba bir cenaze töreninde kullanılmıştı.

Amerikalı Wallis Simpson, aşkı uğruna tahtını bile bırakan kocası 8. Edward'ın cenaze törenine bu otomobille gitmişti. Sonra da o ünlü otomobilden inip yüzünde örtülü siyah tülüyle kocasını son yolculuğuna uğurlamıştı.



MEGHAN'A VERİLEN BİR MESAJ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İşte bu bile Meghan'ın peri masalı diye nitelenen düğününü daha başta gölgeledi. Çünkü bu ilginç rastlantı sonradan bazı söylentilere yol açtı. İleri sürülenlere göre bu seçim, aslında İngiliz kraliyet ailesinin çok da istemediği ama Harry'nin aşkına boyun eğip kabul etmek zorunda kaldığı Meghan'a bir mesajdı.

Bazılarına göre de Meghan'ın düğün öncesi yarattığı gerilimlere bir yanıt. Ki bu gerilimlere Meghan'ın kendisine verilen gelin tacını değil bambaşka ve daha değerli bir tacı takma konusunda ısrarlı olduğu söylentileri basına da yansımıştı.

Büyük olasılıkla Meghan Markle , mesleğini bırakıp, ülkesinden taşınıp Harry ile evlenirken aklında böyle bir hayat yoktu. Tam tersine İngiliz kraliyet ailesinin hayatını paylaşacağını, o ayrıcalıkla yaşayacağını düşündü.

Bir açıdan kocası sayesinde artık sıradan bir insan değil. Bir Prens'in karısı, bir Düşes... Ama belki yıllar yıllar sonra tarih onu da "yüzü gülmeyen kraliyet gelinleri" arasında yazacak.