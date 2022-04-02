Haberin DevamÄ±

AKADEMÄ°'DEN Ä°STÄ°FA ETTÄ°

Will Smith, Oscar Ã–dÃ¼lleri'ni veren Amerikan Sinema SanatlarÄ± ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti. Smith, tÃ¶rende baÅŸarÄ± kazanan meslektaÅŸlarÄ±na odaklanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bÃ¶yle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Will Smitn, buna ek olarak Akademi tarafÄ±ndan kendisine yÃ¶nelik olarak alÄ±nacak her kararÄ± da kabul edeceÄŸini vurguladÄ±.

'YAPTIÄžIM AFFEDÄ°LÄ°R GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L'

Uzun kariyerinin ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± gece baÅŸarÄ±sÄ± ve mutluluÄŸu, bir anlÄ±k Ã¶fkesinin gÃ¶lgesinde kalan Will Smith'in 1 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ilk olarak Variety dergisinde yer aldÄ±. Smith aÃ§Ä±klamasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± o tokadÄ± "ÅŸoke edici, acÄ± verici, affedilemez" olarak nitelendirdi. Tokat attÄ±ÄŸÄ± Chris Rock ve ailesi de dahil olmak Ã¼zere o tokadÄ±yla kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ±n listesinin uzun olduÄŸunu belirten Smith satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Akademi'nin gÃ¼venine ihanet ettim. DiÄŸer adaylarÄ±n ve kazananlarÄ±n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã§abalarÄ±nÄ± kutlama fÄ±rsatÄ±ndan mahrum bÄ±raktÄ±m." Will Smith, bÃ¼tÃ¼n yaÅŸananlardan dolayÄ± kalbinin kÄ±rÄ±k olduÄŸunu da satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Haberin DevamÄ±

AKADEMÄ°'YE NASIL ÜYE OLUNUYOR? Academy of Motion Picture Arts & Sciences (Sinema SanatlarÄ± ve Bilimleri Akademisi) için üyelik koÅŸullarÄ±na gelirsek... Sinemalarda gösterime giren filmlerin kamera önünde ya da arkasÄ±nda görev alan kiÅŸiler Akademi üyesi olabilir. Fakat bunun kiÅŸinin kendi baÅŸvurusuyla olmasÄ± mümkün deÄŸil. Üye olmak için iki kriter var: Yönetim kurulunun iki üyesi tarafÄ±ndan davet edilmek ya da Oscar adayÄ± olmak. Bu iki koÅŸuldan biri gerçekleÅŸtiÄŸinde Akademi yönetim kurulu deÄŸerlendirme yapÄ±yor ve üyelik bundan sonra baÅŸlÄ±yor. Akademi bugüne kadar dört üyesini çeÅŸitli skandallara adlarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için kovdu. Yönetmen Roman Polanski, yapÄ±mcÄ± Harvey Weinstein ve oyuncu Bill Cosby, taciz suçlarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± için Akademi üyeliÄŸinden ihraç edildi. Godfather filmiyle tanÄ±nan oyuncu Carmine Caridi gizli kalmasÄ± gerektiÄŸi halde arkadaÅŸÄ±na gönderdiÄŸi film tanÄ±tÄ±mlarÄ± internete düÅŸtüÄŸü için üyelikten çÄ±karÄ±ldÄ±.

ÅžÄ°MDÄ° NE OLACAK?

Will Smith'in Akademi Ã¼yeliÄŸinden istifa etmesinin sonuÃ§larÄ± ne olacak? Smith bundan bÃ¶yle Oscar Ã–dÃ¼lleri iÃ§in oy veremeyecek. Ama King Richard ile kazandÄ±ÄŸÄ± en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±, Akademi YÃ¶netim Kurulu'ndan aksi bir karar Ã§Ä±kmadÄ±kÃ§a elinde kalacak. Gelecek yÄ±llardaki Oscar tÃ¶renlerine davet edilebilecek. Hatta yine Ã¶dÃ¼l iÃ§in aday gÃ¶sterilebilecek.

Â

TOKAT ATIP 'KARIMIN ADINI AÄžZINA ALMA' DÄ°YE BAÄžIRDI

94'Ã¼ncÃ¼ Oscar Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde ÅŸoke eden anlar yaÅŸandÄ±. Herkesin gerÃ§ek mi yoksa ÅŸovun bir parÃ§asÄ± mÄ± olduÄŸunu anlayamadÄ±ÄŸÄ± o anlarda Will Smith, tÃ¶renin sunucularÄ±ndan Chris Rock'a tokat attÄ±. Chris Rock ÅŸakasÄ±nda "Dua ediyorum Will Smith kazansÄ±n diye" dedi gÃ¼lerek. Sonra da Smith'in yanÄ±nda oturan karÄ±sÄ±na "Jada seni Ã§ok seviyorum. G.I Jane 2 sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum" diye seslendi. Bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndan Jada Pinkett Smith'in yÃ¼zÃ¼ndeki hoÅŸnutsuzluk dikkat Ã§ekti.

Haberin DevamÄ±

O OLAY OSCAR TARÄ°HÄ°NE GEÃ‡TÄ°

Rock sahnede gÃ¼lmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkÄ±p sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve Chris Rock'a bir tokat attÄ±. Rock ise ilk ÅŸoku atlattÄ±ktan sonra "Will Smith beni dÃ¶vdÃ¼" dedi. Yerine dÃ¶nÃ¼p oturan Smith kÃ¼fÃ¼r de ederek "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane ÅŸakasÄ±ydÄ±" dedi. Smith bunun Ã¼zerine daha yÃ¼ksek sesle "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Chris Rock bu tepki Ã¼zerine "Tamam" dedi ve sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Bu televizyon tarihi iÃ§in muazzam bir geceydi."

FARKINA VARANLAR DONUP KALDI

Ä°lk anda kimse neler olduÄŸunu anlayamadÄ±. Herkes bunun gÃ¶sterinin bir parÃ§asÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaÅŸÄ±p seyircilere dÃ¶ndÃ¼. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yÃ¶neticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajÄ±yla bu olayÄ±n gerÃ§ek olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Setoodeh mesajÄ±nda "Bunun olmasÄ± planlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu gerÃ§ek" diye yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Oscar ödül töreninde sunucu Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in saç kaybÄ±yla ilgili bir ÅŸaka yapÄ±nca kocasÄ± Will Smith sahneye çÄ±karak Rock'a Tokat atmÄ±ÅŸtÄ±. Bu tokadÄ±n sesi tüm dünyada yankÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Jada Pinkett Smith, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bu iyileÅŸme mevsimidir ve ben onun için buradayÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

'ÅžÄ°DDETÄ°N HER TÃœRLÃœSÃœ ZEHÄ°RLÄ° VE YIKICI'

Will Smith'in tÃ¶renden bir gÃ¼n sonra sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapÄ±p baÅŸta Chris Rock olmak Ã¼zere herkesten Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti. YaptÄ±klarÄ± iÃ§in piÅŸman olduÄŸunu belirten yÄ±ldÄ±z oyuncu, 'Åžiddetin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ zehirli ve yÄ±kÄ±cÄ±dÄ±r' dedi.

'ÅžAKA YAPMAK MESLEÄžÄ°MÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASI'

Åžaka yapmanÄ±n mesleÄŸinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu belirten Smith, "Ancak Jada'nÄ±n tÄ±bbi durumuyla ilgili bir ÅŸaka benim iÃ§in Ã§ok fazlaydÄ± ve duygusal tepki verdim." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Haberin DevamÄ±

'HADDÄ°MÄ° AÅžTIM'

YÄ±ldÄ±z oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin Ã¶nÃ¼nde Ã¶zÃ¼r dilemek istiyorum Chris. Haddimi aÅŸtÄ±m ve yanÄ±ldÄ±m. UtandÄ±m ve davranÄ±ÅŸlarÄ±m olmak istediÄŸim adama yakÄ±ÅŸmadÄ±. Sevgi ve nezaket dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸiddete yer yoktur" diye yazdÄ±.

'OSCAR TOKADI' DUVAR RESMÄ° OLDU

Will Smith'in, karÄ±sÄ± Jada Pinkett Smith'in saÃ§kÄ±ran yÃ¼zÃ¼nden kÄ±sacÄ±k kestirdiÄŸi saÃ§larÄ±yla ilgili ÅŸakasÄ±na sinirlenip Chris Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokat, sosyal medyada da ÅŸaka konusu oluyor. Hatta Almanya'da bir grafiti sanatÃ§Ä±sÄ± o anÄ± bÃ¶yle Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. Berlin'de Eme Freethinker adÄ±yla tanÄ±nan sanatÃ§Ä±, Smith'in Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokadÄ± duvar resmine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. Freethinker'Ä±n eseri, Berlin DuvarÄ±'ndan geriye kalan bir parÃ§a Ã¼zerinde yer alÄ±yor. Resimde Chris Rock'Ä± temsil eden Ã§izimin Ã¼zerinde "Benim muhteÅŸem sosyal medya yaÅŸamÄ±m" yazÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Tokat atan Will Smith tasvirinin Ã¼zerinde de "GerÃ§ek hayat" yazÄ±sÄ± dikkat Ã§ekiyor.Â