AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

Will Smith, Oscar Ödülleri'ni veren Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti. Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını belirtti. Will Smitn, buna ek olarak Akademi tarafından kendisine yönelik olarak alınacak her kararı da kabul edeceğini vurguladı.

'YAPTIĞIM AFFEDİLİR GİBİ DEĞİL'

Uzun kariyerinin ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı gece başarısı ve mutluluğu, bir anlık öfkesinin gölgesinde kalan Will Smith'in 1 Nisan Cuma günü yayınladığı açıklama ilk olarak Variety dergisinde yer aldı. Smith açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirdi. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere o tokadıyla kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Smith satırlarını şöyle sürdürdü: "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım." Will Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da satırlarına ekledi.

AKADEMİ'YE NASIL ÜYE OLUNUYOR? Academy of Motion Picture Arts & Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) için üyelik koşullarına gelirsek... Sinemalarda gösterime giren filmlerin kamera önünde ya da arkasında görev alan kişiler Akademi üyesi olabilir. Fakat bunun kişinin kendi başvurusuyla olması mümkün değil. Üye olmak için iki kriter var: Yönetim kurulunun iki üyesi tarafından davet edilmek ya da Oscar adayı olmak. Bu iki koşuldan biri gerçekleştiğinde Akademi yönetim kurulu değerlendirme yapıyor ve üyelik bundan sonra başlıyor. Akademi bugüne kadar dört üyesini çeşitli skandallara adları karıştığı için kovdu. Yönetmen Roman Polanski, yapımcı Harvey Weinstein ve oyuncu Bill Cosby, taciz suçlarına karıştıkları için Akademi üyeliğinden ihraç edildi. Godfather filmiyle tanınan oyuncu Carmine Caridi gizli kalması gerektiği halde arkadaşına gönderdiği film tanıtımları internete düştüğü için üyelikten çıkarıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Will Smith'in Akademi üyeliğinden istifa etmesinin sonuçları ne olacak? Smith bundan böyle Oscar Ödülleri için oy veremeyecek. Ama King Richard ile kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ı, Akademi Yönetim Kurulu'ndan aksi bir karar çıkmadıkça elinde kalacak. Gelecek yıllardaki Oscar törenlerine davet edilebilecek. Hatta yine ödül için aday gösterilebilecek.

TOKAT ATIP 'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA' DİYE BAĞIRDI

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı. Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

O OLAY OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

FARKINA VARANLAR DONUP KALDI

İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

Oscar ödül töreninde sunucu Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in saç kaybıyla ilgili bir şaka yapınca kocası Will Smith sahneye çıkarak Rock'a Tokat atmıştı. Bu tokadın sesi tüm dünyada yankılanmıştı. Jada Pinkett Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iyileşme mevsimidir ve ben onun için buradayım" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ ZEHİRLİ VE YIKICI'

Will Smith'in törenden bir gün sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapıp başta Chris Rock olmak üzere herkesten özür dilemişti. Yaptıkları için pişman olduğunu belirten yıldız oyuncu, 'Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır' dedi.

'ŞAKA YAPMAK MESLEĞİMİN BİR PARÇASI'

Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yaptı.

'HADDİMİ AŞTIM'

Yıldız oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur" diye yazdı.

'OSCAR TOKADI' DUVAR RESMİ OLDU

Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith'in saçkıran yüzünden kısacık kestirdiği saçlarıyla ilgili şakasına sinirlenip Chris Rock'a attığı tokat, sosyal medyada da şaka konusu oluyor. Hatta Almanya'da bir grafiti sanatçısı o anı böyle ölümsüzleştirdi. Berlin'de Eme Freethinker adıyla tanınan sanatçı, Smith'in Rock'a attığı tokadı duvar resmine dönüştürdü. Freethinker'ın eseri, Berlin Duvarı'ndan geriye kalan bir parça üzerinde yer alıyor. Resimde Chris Rock'ı temsil eden çizimin üzerinde "Benim muhteşem sosyal medya yaşamım" yazısı görülüyor. Tokat atan Will Smith tasvirinin üzerinde de "Gerçek hayat" yazısı dikkat çekiyor.