Film deÄŸil, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun gerÃ§ek hayatÄ±... BabasÄ±, Ã¶mÃ¼r boyu hapse mahkum edilmiÅŸ bir kiralÄ±k katildi.. O Ã¶lÃ¼nce Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z yÄ±kÄ±ldÄ±

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Ama her Ã¼nlÃ¼ iÃ§in geÃ§erli deÄŸil bu durum elbette. BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler de bambaÅŸka mesleklere sahip anne ve babalardan dÃ¼nyaya gelip kendilerine spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda bir kariyer inÅŸa ederler..

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ oyuncu da onlardan biri...

Onlarca unutulmaz filmde rol alan bu oyuncu, bugÃ¼n artÄ±k 63 yaÅŸÄ±nda ve Hollywood'un emektarlarÄ±ndan. Daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek sadece seyircinin deÄŸil, sinema sektÃ¶rÃ¼ndekilerin de oyunculuÄŸuna ÅŸapka Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bir isim.

Ä°lk bakÄ±ÅŸta sÄ±radan gÃ¶rÃ¼nen bir ailenin oÄŸlu olarak dÃ¼nyaya geldi. Anne ve babasÄ±nÄ±n tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼, evlilikleri ve hatta boÅŸanmalarÄ± birÃ§ok kiÅŸinin hayatÄ±nda olabilecek tÃ¼rden... Ã–rneÄŸine birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n geÃ§miÅŸinde de rastlayabileceÄŸimiz parÃ§alanmÄ±ÅŸ bir ailenin oÄŸlu olarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

12 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde de babasÄ±yla ilgili ÅŸoke edici gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendi: O daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken annesini ve diÄŸer iki kardeÅŸini terk edip giden babasÄ±, Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir kiralÄ±k katildi!

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ÃœNLÃœ OYUNCUNUN AÄ°LE HÄ°KAYESÄ° DE FÄ°LM GÄ°BÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n perde arkasÄ±na meraklÄ± olanlar bu Ã¶ykÃ¼yÃ¼ zaten biliyordur. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla hangi Ã¼nlÃ¼den sÃ¶z ettiÄŸimizi de Ã§oktan anladÄ±lar.

DiÄŸer yandan bu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun "eli kanlÄ±" babasÄ±yla ilgili daha fazla ayrÄ±ntÄ± bir sosyal medya hesabÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun geÃ§miÅŸi bilmeyecek kadar genÃ§ olanlar da Ã¶ÄŸrendikleri gerÃ§ek karÅŸÄ±sÄ±nda donup kaldÄ±.

Ã‡ok Ã¼nlÃ¼ bir kiralÄ±k katilin oÄŸlu olan bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu Woody Harrelsonâ€¦

Katil DoÄŸanlar, AhlaksÄ±z Teklif, True Detective, Zombieland gibi filmlerin unutulmaz oyuncusu Woody Harrelson'Ä±n babas Charles W. Harrelson, yÄ±llar Ã¶nce, elleri kelepÃ§eli fotoÄŸraflarÄ±yla gazete manÅŸetlerini sÃ¼sleyen tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir seri katil olarak biliniyor.

KARISINI VE ÃœÃ‡ KÃœÃ‡ÃœK Ã‡OCUÄžUNU BIRAKIP GÄ°TTÄ°

Woody Harrelson'Ä±n annesi Diane Lou ile babasÄ± Charles, bir uÃ§ak yolculuÄŸunda tanÄ±ÅŸtÄ±lar... KÄ±sacÄ±k zamanda da evlenip Woody dahil Ã¼Ã§ tane erkek Ã§ocuÄŸu sahibi oldular. Ama Charles, karÄ±sÄ±nÄ± ve Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu terk edip gitti.

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SonrasÄ±nda yani 1981 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ¼n ABD hatta dÃ¼nya Charles Harrelson'Ä±n adÄ±nÄ±, YargÄ±Ã§ John H. Wood cinayetinden tutuklandÄ±ÄŸÄ±nda duydu. YargÄ±Ã§ Wood, 20'nci yÃ¼zyÄ±lda suikaste kurban giden ilk federal savcÄ± olarak tarihe geÃ§ti. Charles Harrelson da tetiÄŸi Ã§eken kiÅŸi..

ÃœnlÃ¼ oyuncu Woody Harrelson bir keresinde babasÄ± hakkÄ±nda "O benim tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en konuÅŸkan, en bilgili ve en Ã§ekici insanlardan biri. Ama yine de sadakatimi mi yoksa dostluÄŸumu mu hak ettiÄŸini kendi iÃ§imde tartÄ±yorum. Ona "baba" olacak birinden Ã§ok "arkadaÅŸ" olabilecek biri olarak bakÄ±yorum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Woody Harrelson'Ä±n hayatÄ±nÄ±n bu kÄ±smÄ± zaten bir sÄ±r deÄŸil.

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BAZI HAYRANLARI GERÃ‡EÄžÄ° Ã–ÄžRENÄ°NCE DONUP KALDI

DiÄŸer yandan 'historyfeels' adlÄ± bir Instagram hesabÄ± Woody Harrelson'Ä±n babasÄ± Charles Harrelson'Ä±n suÃ§larÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Woody Harrelson'Ä±n aile geÃ§miÅŸindeki bu olaylarÄ± bilmeyenler de yine sosyal medya Ã¼zerinden ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ifade etti.

Buna gÃ¶re Charles, oÄŸullarÄ±nÄ± terk ettiÄŸi 1968 yÄ±lÄ±nda Alan Berg cinayetinden yargÄ±landÄ± ve sonra beraat etti.

Yine aynÄ± yÄ±l Sam Degelia Jr'Ä± bir kiralÄ±k katil olarak Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§landÄ±. Hatta ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Charles'Ä±n, dÃ¶rt Ã§ocuk babasÄ± Degelia Jr'Ä± Ã¶ldÃ¼rme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda o dÃ¶nem iÃ§in iyi bir para olan 2 bin dolar aldÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Fakat gÃ¶rÃ¼len ilk davada jÃ¼ri net bir karar veremedi. 1973 yÄ±lÄ±nda Charles Harrelson yeniden yargÄ±landÄ± ve 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Ama sadece 3 yÄ±l hapis yattÄ±. 1978'de iyi halden tahliye edildi.

Yine de Charles'Ä±n bu yeraltÄ± dÃ¼nyasÄ± defteri henÃ¼z kapanmamÄ±ÅŸtÄ±. Onun hapisten Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na karÅŸÄ± sert tavÄ±rlarÄ±yla bilinen ABD bÃ¶lge hakimi John H. Wood Jr. bir cinayete kurban gitti.

Ä°KÄ° KEZ Ã–MÃœR BOYU HAPÄ°S CEZASINA Ã‡ARPTIRILDI

Bunun Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§tikten sonra, 1981 yÄ±lÄ±nda polisin, kendisini hayalÄ± FBI ajanlarÄ±na silah doÄŸrulttuÄŸu bir olaya Ã§aÄŸÄ±rmasÄ± Ã¼zerine tutuklandÄ± Charles.

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Ä°simsiz bir ihbar ve bir ses kaydÄ±nda Charles Harrelson'Ä±n iki uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± kardeÅŸ, Jamiel Chagra ve Joe Chagra arasÄ±ndaki konuÅŸmada adÄ±nÄ±n geÃ§mesi Ã¼zerine bu kez de bu cinayetle suÃ§landÄ±.

Chagra'nÄ±n yargÄ±Ã§ Wood'u Ã¶ldÃ¼rmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Charles'a 250 bin dolar Ã¶dediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GÃ¶rÃ¼len dava sonunda Charles Harrelson, iki kez Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. O zaman evli olduÄŸu Jo Ann da 25 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±.



Charles Harrelson'Ä±n, oÄŸlu Woody'nin oynadÄ±ÄŸÄ± filmleri aratmayan hikayesi bununla da bitmedi.

1995 yÄ±lÄ±nda diÄŸer iki mahkumla birlikte, cezasÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Atlanta Federal Hapishanesi'nden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±.

Aradan yÄ±llar geÃ§tikten sonra 2003'te, Joe Chagra, YargÄ±Ã§ Wood Jr cinayetiyle ilgili olarak Charles Harrelson'Ä± suÃ§layan ifadesini geri aldÄ±. ArtÄ±k Ã§oktan babasÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Woody Harrelson da babasÄ±nÄ±n yeniden yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in giriÅŸimde bulundu.

Ancak buna fÄ±rsat kalmadan Charles Harrelson, 2007 yÄ±lÄ±nda kalp krizi nedeniyle hÃ¼cresinde hayata veda etti.

Woody Harrelson, yöneltilen bütün o suçlamalara ve hapishane geçmiÅŸine raÄŸmen babasÄ± Charles'Ä±n yanÄ±nda oldu hep. Hatta babasÄ±nÄ±n, YargÄ±ç Wood cinayetinde suçlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Daha da ötesinde onun gizli bir CIA ajanÄ± olduÄŸunu ileri sürdü. BabasÄ±nÄ±n iki kez ömür boyu hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahkeme hakkÄ±nda da "Bence adil bir yargÄ±lama deÄŸildi. BabamÄ±n aziz olduÄŸunu söylemiyorum. Ama bence bu iÅŸte masumdu" diye konuÅŸtu. Charles'Ä±n CIA ajanÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda da "Åžimdi buna girmeyelim. Ama bunun doÄŸru olduÄŸunu biliyorum" diye konuÅŸtu.

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BABASININ GERÃ‡EKTE KÄ°M OLDUÄžUNU 12 YAÅžINDA Ã–ÄžRENDÄ°

Woody Harrelson, kendisi 7 yaÅŸÄ±ndayken aileyi terk eden babasÄ±nÄ±n ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde 12 yaÅŸÄ±na gelince Ã¶ÄŸrendi. Her ne kadar bÃ¼yÃ¼rken yanÄ±nda olmasa da Woody, yetiÅŸkin olduÄŸunda babasÄ±nÄ± affetti. Hatta yeniden yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ±.

YÄ±llar Ã¶nce The Guardian'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuyu ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Woody Harrelson "Orada oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum... Babamdan baÅŸka Charles W. Harrelson adÄ±nda bidi olamazdÄ±. Yani demek istiyorum ki o adam benim babam. Bu gerÃ§ekten Ã§ok vahÅŸice, Ã§ok Ã§Ä±lgÄ±nca bir farkÄ±na varÄ±ÅŸtÄ±."

BabasÄ±nÄ±n iki kez Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± olduÄŸu davanÄ±n yeniden gÃ¶rÃ¼lmesi iÃ§in birÃ§ok giriÅŸimde bulunduÄŸunu da saklamadÄ± Harrelson aynÄ± rÃ¶portajda.

YENÄ°DEN YARGILANMASI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK UÄžRAÅžTI: "YÄ±llarca onun serbest kalabilmesi iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±m. Sadece babasÄ±na yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir oÄŸul olarak. Sonra kafamÄ± duvarlara vurarak milyonarca dolar harcadÄ±m" diye konuÅŸtu.

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'ONU SEVÄ°YORUM.. KESÄ°NLÄ°KLE SEVÄ°YORUM': Bir rÃ¶portajÄ±nda babasÄ± hakkÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu Woody Harrelson:" Onun hakkÄ±nda ne hissediyorum...Onu seviyorum... Onu kesinlikle seviyorum. Ona Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼m. Yani aslÄ±nda demir parmaklÄ±klar ardÄ±nda olmasÄ± gereken Ã§ok insan var. BabamÄ±n onlardan biri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." BabasÄ± Charles'Ä±n 2007'deki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ise Woody Harreson "yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" hiÃ§ gizlemedi. "





Woody Harrelson, ilk evliliÄŸini 1985 ile 1986 arasÄ±nda Nancy Simon ile yaptÄ±. 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana Laura Louie ile evli. Ã‡iftin, bu evlilikten Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± bulunuyor.