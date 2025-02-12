Yıllar yılı Yeşilçam'ın esmer güzeliydi... Gerçekten seven bir yürek istemişti... Büyük aşkına kavuşamadan öldü

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Aslına bakılırsa daha o dönemlerde bile öylesine çarpıcı bir fiziksel görüntüsü vardı ki onu gören herkes "Film yıldızı kadar güzel" diye tanımlardı.

Zaten kısa süre sonra hayat onu gerçekten de bir sinema yıldızına dönüştürdü... Yıllar boyunca sayısız filmde rol aldı. Sonra sıra TV dizilerine geldi. Milyonları ekran başına çeken yapımlarda rol aldı.

Bundan bir yıl önce bir şubat günü de bu dünyadaki serüvenini tamamladı ve hayata veda etti...

Biz de ölümünün birinci yıl dönümü yaklaşırken Yeşilçam'ın bu unutulmaz yıldızını bir kez daha hatırlayalım istedik.

YEŞİLÇAM'DAN BİR SEVDA FERDAĞ GELİP GEÇTİ

Bu anlattığımız ünlü oyuncu Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Sevda Ferdağ..

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Siyah beyaz filmlerden televizyon dizilerine kadar sayısız yapımda rol alan Sevda Ferdağ, 17 Şubat 2024'te 82 yaşında hayata veda etti.

Eşine az rastlanır güzelliğiyle Türk sinemasına damgasını vuran Sevda Ferdağ, bu dünyadan tatlı bir anı gibi geçip gitti belki.

Ama geride kamera karşısına geçtiği filmler ve diziler kaldı.

ŞAKİR BEY VE AYŞE HANIM'IN İKİ KIZINDAN BİRİYDİ

Yaşam öyküsü 1942 yılında Edremit'te başlayan Sevda Ferdağ, Yeşilçam'ın gerçek adını değiştiren oyuncular kuşağındandı.

Priştinalı Şakir Bey ile Balıkesir Havranlı Ayşe Hanm'ın iki kızından küçüğü olarak dünya gözlerini açtı Sevda Ferdağ. Ya da doğduğunda ona verilen adıyla Lütfiye Dumrul.

Ablası da Fikriye Dumrul'du. Onun adını da ablasına uygun olsun diye Lütfiye koymuşlardı zaten.

İki kardeş, çocukluk ve gençlik yıllarının çoğunu da birlikte ve birbirlerine yakın geçirdiler. Hatta Sevda Ferdağ'ın sinemaya yönelmesinde de annesiyle birlikte ablasının büyük etkisi oldu.

İlk öğrenimini Balıkesir'de tamamlayan Sevda Ferdağ, otaokulu İstanbul Erenköy'de bitirdi.

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BİLET ALACAK PARAYI BULMAK İÇİN BOŞ YOĞURT KUTULARINI TOPLARDI

Aslında kendisi sinemayı meslek edinmemek için her fırsatta kaçıp gitse de beyazperde onun kanına çok küçük yaşta işlemişti.

Kelimenin tam anlamıyla deli gibi film izlerdi.

Durum öyle bir hale gelmişti ki bilet parası bulamadığı zamanlarda boş yoğurt kaplarını toplayıp satar sinemaya giderdi yine. Hem de öyle tek bir film değil günde dört tane film izlediği de olurdu.

Aslında o dönemdeki adıyla Lütfiye'yi gören herkes o klasik benzetmeyi kullanırdı: Film yıldızları kadar güzel!

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SOKAKTA RAHAT YÜRÜYEMEZDİ

Yıllar önce Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda anlattığına göre Beyoğlu'nda yürürken bir sürü yapımcı ve yönetmen onun yanına gider 'Arist olmak ister misin?" diye sorardı.

O zamanlarda onlara tek bir yanıt verirdi Sevda Ferdağ "Hayır!"

Ama ablası da sinemaya başlamıştı ve aile olarak maddi durumları da çok iyi değildi. Biraz da bu yüzden annesi onun sinema oyuncusu olmasına sıcak baktı. Tabii ki ablası da bunu destekledi. O dönemde ne okuyordu Lütfiye ne de çalışıyordu. Ablası da ona "Madem öyle git oyna bari" dedi.

'GÜZELLİĞİ SAYESİNDE' DEDİLER O DA SETTEN KAÇTI

İşte sinema serüveni böyle başladı Sevda Ferdağ'ın...

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O sırada sadece 14 yaşındaydı. Sette ise uzun boyu ona değilse bile rol arkadaşlarına sorun çıkarıyordu anlattığına göre.

Kamera karşısında yan yana durduğu herkesin ayağının altına takoz koyuyorlardı boyları eşitlensin diye. O da buna gülüp duruyordu.

Fakat bir gün çekimde kamera arkasında birilerinin kendisi hakkında "Güzelliği sayesinde oyuncu olunacağını sanıyor" dediğini duyunca setten kaçtı.

OTOBÜS HOSTESİ OLMAK İSTEDİ... 'GİT ARTİST OL' DEDİLER

Soluğu da Moda Plajı'nda aldı söylediğine göre. Film setlerine geri dönmeyi de hiç planlamıyordu.

İşte o dönemde gazetede "Otobüs için hostes aranıyor" ilanını görünce oraya başvurdu.

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Ama kaderinde sinema yazılmıştı bir kere. İş görüşmesinde ona "Bu güzellikle film artisti ol" dediler. Tabii ki otobüs hostesi olarak işe alınmadı.

Bir süre sonra ailesinden gizli güzellik yarışmasına katıldı. Ona birinci olacağına dair söz verildi. Ama yarışmada yine Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran Leyla Sayar'ı görünce "Aslında o birinci olmalı" diye düşünüp yarışmadan da kaçtı. Önce kendini tuvalete kilitledi sonra oradan da kaçtı.

AİLESİ ONU YASAK AŞKTAN KURTARMAK İÇİN ALMANYA'YA GÖNDERDİ

Sevda Ferdağ'ın gençlik yıllarına dair çok konuşulan bir yasak aşk öyküsü de var.

Kendisi bu konuda çok fazla konuşmasa da hatta bunu yalanlasa da henüz 15 yaşındayken evli ve ünlü bir sporcuyla aşk yaşadı. Bunun üzerine ailesi onu Almanya'ya gönderdi.

Ve yine aynı şey oldu. O kaçtıkça sinema peşinden gitti. Orada tanıştığı bir menajer Ferdağ'a sinema oyuncusu olmasını önerdi.

Hatta bu konuda yol da gösterdi. Tek şartı altı yıl orada kalmasıydı. Bunu kabul etmedi ve İstanbul'a geri döndü.

İLK FİLMİNİ KİMSE İZLEMEMİŞTİ

Sonunda da kaderin kendisine çizdiği yola girdi ve kendini Yeşilçam'da film setinde buldu.

1958 yılında çocuk yaşta oynadığı ilk filmi O Günden Sonra seyirciden hiç ilgi görmemişti. Almanya dönüşü rol aldığı 1963 yapımı Azrailin Habercisi ise büyük ilgi çekti.

Ondan sonra da gerisi geldi. O ilk filmde gerçek adı olan Lütfiye Dumrul'u kullanmıştı. Ama ondan sora adını Sevda Ferdağ olarak değiştirdi.

BU KIZ ÇOK SEVDALI BAKIYOR: Adının öyküsünü de yine Hürriyet'e verdiği röportajda anlattı ünlü oyuncu. Söylediğine göre Bir gün ablası ve arkadaşlarıyla Kalamış'ta sandalla dolaşıyorlardı. Arkadaşlardan biri "Bu kız güzelliğiyle lutfediyor. Ama öyle sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun dedi. O da kabul etti. Zaten ablası Fikriye de Ferda takma adını kullanıyordu. Böylece isimleri yine uyumlu oldu.





'HERKES GÜZELLİĞİMİN PEŞİNDEYDİ': Sevda Ferdağ, gençlik döneminde hep güzelliğiyle öne çıktı. Ama söylediğine göre bu durum çok da hoşuna gitmiyordu. "Kimse benim ruhumu, inceliğimi, dürüstlüğümü keşfetmek derdinde değildi. Herkes güzelliğimin peşindeydi" diye konuşmuştu bu konuda. Hatta "Beni gerçekten seven bir yürek istedim" sözlerini de sarf etti.





SAHNE VE TELEVİZYON DENEYİMİ: 1968 yılında o dönemde çok yaygın olan bir başka adım daha attı Sevda Ferdağ. Sahneye çıktı. O işi de bileğinin hakkıyla başardı. Ferdağ ilerleyen yıllarda dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri oldu. Sıcak Saatler, Aşkın Dağlarda Gezer, Aşk Güzel Şeydir, Berivan, Gelin, Yaprak Dökümü, Ömre Bedel gibi dizilerde kamera karşısına geçti.





BÜYÜK AŞKINA HİÇ KAVUŞAMADI

Kendisini gerçekten seven birini istediğini söyleyen Sevda Ferdağ hiç evlenmedi, çocuk sahibi olmadı. Tamer Yiğit ile dillere destan bir aşk yaşadı. Evliliğin eşiğine geldiler ama sonra yolları ayrıldı.

Birbirlerini çok uzun süre ve çok seven Ferdağ ile Yiğit'in ayrılığı döneminde magazin basınını çok meşgul etti. Ama ikisi de bu konudaki hiçbir soruya yanıt vermediler.

Sonradan ileri sürülenlere göre Tamer Yiğit'in askerden dönmesini bekleyen Ferdağ, bunun ardından evlenmek istemişti. Fakat bu konuda Tamer Yiğit'ten bir hareket gelmeyince ayrılığı seçti.

Bu konu döneminde uzun süre magazin basınını meşgul etti. Kendileri net bir açıklama yapmasa da olayı başından beri takip edenler zincirin halkalarını birleştirip bu sonuca ulaştı.